Filmfare Awards 2025 : 11 તારીખે અમદાવાદમાં કાંકરિયા બંધ રહેશે, મુલાકાતીઓ ખાસ ધ્યાન રાખે
70th Filmfare Awards 2025 : 11 ઓક્ટોબરે અમદાવાદમાં ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ યોજાશે, ફિલ્મફેર એવોર્ડના કારણે કાંકરિયા લેક ફ્રન્ટ નાગરિકો માટે બંધ રહેશે, કાંકરિયા ઝુ અને બાલવાટિકા પણ આ દિવસે બંધ રહેશે
Ahmedabad News : અમદાવાદ : અમદાવાદના આંગણે ફિલ્મફેર એવોર્ડનો ઉત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે 11 ઓક્ટોબર શનિવારે શહેરમાં યોજાનારા ફિલ્મફેર એવોર્ડને પગલે કાર્યક્રમ સ્થળ નજીક આવેલા કાંકરિયા પરિસર મુલાકાતીઓ માટે બંધ રાખવાનો મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા નિર્ણય લેવાયો છે.
અમદાવાદના મણિનગરમાં આવેલ ટ્રાન્સ્ટેડિયા ખાતે 70 મા ફિલ્મફેર એવોર્ડસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ દરમિયાન અનેક ફિલ્મી હસ્તીઓ અમદાવાદની મહેમાન બનશે. તારીખ 11 ઓક્ટોબરના રોજ ફિલ્મફેરનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ છે. ત્યારે 11 ઓક્ટોબરના રોજ સલામતીને ધ્યાનમાં રાખીને કાંકરિયા લેક મુલાકાતીઓ માટે બંધ રાખવામાં આવનાર છે.
તારીખ 11 ઓક્ટોબર, શનિવારના રોજ કાંકરિયા લેક, કિડ્સ સિટી, પ્રાણી સંગ્રહાલય સહિત તમામ રાઈડ્સ બંધ રાખવામાં આવનાર છે.
૭૦મો ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ 2025, 11 ઓક્ટોબરના રોજ ગુજરાતના અમદાવાદમાં યોજાશે. આ ઐતિહાસિક સમારોહમાં ભારતીય સિનેમાના ઘણા સ્ટાર્સ હાજર રહેશે. આ સ્ટાર-સ્ટડેડ ઇવેન્ટમાં અક્ષય કુમાર પણ શાનદાર પર્ફોર્મન્સ આપવા માટે તૈયાર છે.
ગુજરાતના આંગણે મહાઉત્સવ
બોલીવુડના બાદશાહ શાહરૂખ ખાન ફરી એકવાર ફિલ્મફેર સ્ટેજ પર ધૂમ મચાવશે. શાહરૂખ ખાને સિનેમા પ્રેમીઓને ગુજરાત આવવા અને રાજ્યની સુંદરતા તેમજ ફિલ્મફેરનો આનંદ માણવા આમંત્રણ આપ્યું છે. 70મા ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ એક સ્ટાર્સથી ભરપૂર સાંજ હશે, જેમાં અભિષેક બચ્ચનથી લઈને સિદ્ધાંત ચતુર્વેદી સુધીના બધા જ લોકો હાજરી આપશે. શાહરૂખ ખાન તેના મિત્રો કરણ જોહર અને મનીષ પોલ સાથે આ શોનું સંચાલન કરશે.
