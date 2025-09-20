અમદાવાદમાં લૂંટ વિથ મર્ડરનો ચોંકાવનારો બનાવ : બર્થડે મનાવવા ગયેલા યુવકની હત્યા, યુવતી કારમાંથી ઈજાગ્રસ્ત મળી
Ahmedabad Crime News : અમદાવાદમાં લુખ્ખા તત્વો બેફામ બન્યા છે, તેનો વધુ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જન્મદિવસ મનાવવા ગયેલા યુવકની કેટલાક લુખ્ખા તત્વોએ હત્યા કરી, તો યુવતી પર પણ હુમલો કર્યો
Ahmedabad News : મેગા સિટી અમદાવાદમાં સુરક્ષા પર સવાલો કરતો ચોંકાવનારો કિસ્સો બન્યો છે. અડાલજ વિસ્તારમાં બનેલા લૂંટ વિથ મર્ડરના કિસ્સામાં યુવકની હત્યા કરવામાં આવી છે, અને યુવતી કારમાંથી ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં મળી આવી છે.
અમદાવાદના અડાલજ વિસ્તારની હદમાં આવતા અમીયાપુર નજીક કેનાલ પાસે યુવક અને યુવતી સાથે આ બનાવ બન્યો હતો. સરદાર નગર વિસ્તારમાં રહેતા યુવકનો જન્મદિવસ હોવાથી તે અને એક યુવતી કેનાલ પાસે ગયા હતા. યુવક અને યુવતી બર્થડે સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા હતા ત્યારે કેટલાક લુખ્ખા તત્વોએ ત્યાં આવીને લૂંટ કરી હતી.
તપાસમાં સામે આવ્યું કે, અંબાપુર કેનાલ પાસે આ ઘટના બની હતી. રાતે 1.30 થી 2 વાગ્યાની વચ્ચેનો આ બનાવ છે. યુવક અને યુવતી કેનાલ પાસે કારમાં બેઠા હતા. ત્યાં કેનાલ પર આવેલ યુવકે કારમાં બેઠેલા યુવકની હત્યા કરી હતી. આ મારામારીમાં યુવતીને પણ ગંભીર રીતે ઈજા પહોંચી હતી. હત્યા બાદ યુવકની કાર કેનાલના બ્રિજ પરથી મળી આવી. હાલ ગાંધીનગર એસપી, એલસીબી, અડાલજ પોલીસ, એફએસએલ ઘટના સ્થળ પર પહોચ્યા.
લુખ્ખા તત્વોએ યુવકની છરી મારીને હત્યા કરી છે. તો યુવતી પર પણ હુમલો કર્યો હતો. જેથી યુવતી કારમાંથી ઈજાગ્રસ્ત હાલમાં મળી આવી હતી, હાલ તેને સારવાર માટે ખસેડાઈ છે, જેમાં તેની હાલત ગંભીર છે. અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઓપરેશન ચાલુ છે. યુવતી મોટેરા વિસ્તારની રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ત્યારે અમદાવાદ ફરી એકવાર લૂંટ વિથ મર્ડરના સનસનીખેજના બનાવથી ચોંકી ગયું છે. અમદાવાદના બર્થડેના દિવસે જ યુવકની હત્યા કરવામાં આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે. ઘટનાની જાણ થતા જ અડાલજ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.
