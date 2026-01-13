Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અમદાવાદમાં મસ્તાની ગેંગનો આતંક, ફરિયાદનો બદલો લેવા જમીન દલાલ પર ખૂની હુમલો; એક આરોપી ઝડપાયો

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં મસ્તાની ગેંગના વ્યાજખોરનો આંતક સામે આવ્યો હતો. જમીન દલાલ પર હથિયારોથી હુમલો કરીને હત્યાનો પ્રયાસની ઘટનામાં અગાઉ મુખ્ય આરોપી સહિત અન્ય આરોપીઓ પકડાયા બાદ મસ્તાની ગેંગનો વધુ એક સાગરીતની પોલીસે ધરપકડ કરી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 13, 2026, 10:19 PM IST

અમદાવાદમાં મસ્તાની ગેંગનો આતંક, ફરિયાદનો બદલો લેવા જમીન દલાલ પર ખૂની હુમલો; એક આરોપી ઝડપાયો

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદમાં મસ્તાની ગેંગના વ્યાજખોરનો આંતક સામે આવ્યો હતો. જમીન દલાલ પર હથિયારોથી હુમલો કરીને હત્યાનો પ્રયાસની ઘટનામાં અગાઉ મુખ્ય આરોપી સહિત અન્ય આરોપીઓ પકડાયા બાદ મસ્તાની ગેંગનો વધુ એક સાગરીતની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. જમીન દલાલે વ્યાજખોરના ત્રાસની નોંધાયેલી ફરિયાદનો બદલો લેવા જેલમાંથી છૂટીને ઘાતકી હુમલો કર્યો હતો. ચાલો જાણીએ કોણ છે આ વ્યાજખોર?0

પોલીસ દ્વારા આરોપી આનંદ રબારીએ મનીષ રાઠોડની હત્યાના પ્રયાસ અને વ્યાજખોરીના કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપીએ તેના અન્ય સાગરીતો સાથે મળીને જમીન દલાલ પર હુમલો કર્યો હતો. ઘટનાની વાત કરીએ તો 25 ડિસેમ્બરની સાંજે જમીન દલાલ મનોજ રાઠોડ કર્ણાવતી ક્લબ નજીક ખેતલાઆપા ટી સ્ટોલ પાસે આવેલી ધર્મ નામની ઓફિસમાં બેઠા હતા, ત્યારે વ્યાજખોર ભાવેશ રબારી, દેવરામ અને 4 અજાણ્યા શખ્સો તલવાર, પાઇપો અને છરી જેવા ઘાતકી હથિયારો સાથે ઘુસી આવ્યા હતા અને જમીન દલાલના પેટ, બન્ન્ને હાથ, બન્ને પગ પર હુમલો કરીને હત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. 

આ ઘટનામાં ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયેલા મનોજભાઈ રાઠોડને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા. જ્યારે સરખેજ પોલીસે વ્યાજખોર વિરૂદ્ધ ગુનો નોંધી કુખ્યાત આરોપી ભાવેશ રબારીની ધરપકડ બાદ હવે તેના પારિવારિક ભાઈ આનંદ રબારીની પણ ધરપકડ કરી છે.

પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે, વર્ષ 2023માં જમીન દલાલ મનોજ રાઠોડએ ભાર્ગવ બળદેવ દેસાઇ પાસેથી અલગ-અલગ સમયે કુલ 60 લાખ રૂપિયા 30 ટકા વ્યાજે લીધા હતા. આ ઉપરાંત તેમના મિત્રોની કાર ગીરવે મુકીને પણ નાણાં લીધા હતા. જેના પેટે મનીષભાઇએ ભાર્ગવ રબારીને 30 ટકા વ્યાજ ચુકવતા હતા અને તેમણે વ્યાજ સાથે તમામ રકમ ચુકતે કરી દીધી હતી, પરંતુ ભાર્ગવ રબારી મનીષભાઇના ઘરે આવીને નાણાંની માંગણી કરીને સતત ધમકી આપતા હતા. 

એપ્રિલ 2025માં વ્યાજખોર ગેંગએ તેમની પર હુમલો કર્યો હતો. જે મામલે જમીન દલાલ દ્વારા ફરિયાદ નોંધાવતા તમામ આરોપીઓને જેલ હવાલે કર્યા હતા. આ ફરિયાદનો બદલો લેવા ભાવેશ રબારીએ જેલમાંથી છૂટીને તેના સાગરીતો સાથે મળીને હુમલો કર્યો હતો. પકડાયેલા આરોપી આનંદ રબારી પણ કુખ્યાત ગુનેગાર છે. તેની વિરુદ્ધ અગાઉ પાટણ અને સરખેજમાં ફરિયાદ નોંધાઈ ચૂકી છે. આ વ્યાજખોરએ મસ્તાની ગેંગ બનાવીને પઠાણી ઉઘરાણી કરીને આંતક મચાવે છે.

અગાઉ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં વ્યાજખોર મસ્તાની ગેંગ દ્વારા પૈસાની ઉઘરાણી કરવા હથિયારો સાથે જમીન દલાલના પરિવાર પર હુમલો કર્યો. ત્યારે સરખેજ પોલીસે 7 વ્યાજખોર વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો હતો. જેમાં આરોપીની જેલ હવાલે કર્યા હતા. 

આ ગેગના મુખ્ય આરોપી ભાવેશ રબારી અને તેનો ભાઈ આનંદ રબારી સહિતના અન્ય લોકોએ જેલમાંથી જામીન પર છૂટીને ફરી જમીન દલાલ પર હુમલો કર્યો હતો. જેથી પોલીસે ભાવેશ રબારી, દેવરામ અને 4 અજણાયા વ્યાજખોર વિરૂદ્ધ ગુનો નોંધીને વોન્ટેડ આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ કરી હતી અને હવે આનંદ રબારીની ટ્રાન્સફર વોરંટથી અમદાવાદ લઈ આવવાના આવ્યો છે અને અન્ય આરોપીની શોધખોળ શરૂ કરી છે.

Ahmedabad Crime NewsMastani Gang AhmedabadVajkhor Terror Gujaratઅમદાવાદ ક્રાઈમ ન્યૂઝમસ્તાની ગેંગ

