ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અમદાવાદ-મહેસાણા હાઈવે આઠ લેન બનશે, 2630 કરોડનો થશે ખર્ચ, ટ્રાફિકની સમસ્યાથી મળશે છુટકારો

Ahmedabad-Mahesana: અમદાવાદથી મહેસાણા અવર-જવર કરતા લોકો માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. આ રોડ પર ટ્રાફિકની સમસ્યાથી મુક્તિ મળવાની છે. અમદાવાદ-મહેસાણા રોડ આઠ માર્ગીય બનાવવામાં આવશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 28, 2026, 05:40 PM IST

અમદાવાદ-મહેસાણા હાઈવે આઠ લેન બનશે, 2630 કરોડનો થશે ખર્ચ, ટ્રાફિકની સમસ્યાથી મળશે છુટકારો

અમદાવાદઃ વાહન ચાલકો માટે ખુશીના સમાચાર સામે આવ્યા છે. અમદાવાદ-મહેસાણા હાઈવે આઠ લેન બનશે. ટ્રાફિકની સમસ્યાનું નિરાકરણ આવે તે માટે રસ્તા વચ્ચે આઠ અન્ડરપાસ પણ બનાવવામાં આવશે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ નવા માર્ગ માટે 2630 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવશે. કેબિનેટની બેઠકમાં આ નિર્ણય લેવાયો છે.

વાહનચાલકોને થશે ફાયદો
નોંધનીય છે કે અમદાવાદથી મહેસાણાનું અંતર લગભગ 70 કિલોમીટર જેટલું છે. પરંતુ આ હાઈવે સતત વ્યસ્ત રહે છે. ભારે ટ્રાફિકને કારણે લોકોનો સમય બગડી રહ્યો છે. મહેસાણા-અમદાવાદ વચ્ચે ઘણા લોકો કામકાજ માટે દરરોજ અપડાઉન પણ કરે છે, પરંતુ ટ્રાફિકને કારણે તેઓ સમયસર પહોંચી શકતા નથી. હવે આ રસ્તો આઠ માર્ગી બનાવવાને કારણે લોકોને ટ્રાફિકથી મુક્તિ મળશે અને સમયની બચત પણ થશે.

અમદાવાદ (અડાલજ) થી મહેસાણા (પાલાવાસણ સર્કલ) સુધી 51.60 કિમીનો હાઈવે 2630 કરોડના ખર્ચે આઠ માર્ગીય બનશે. કલોલ શહેરમાં 6.1 કિમી લંબાઈનો એલીવેટેડ કોરિડોર બનાવાનો છે. આ સિવાય નવા બ્રિજ પર આઠ અન્ડરપાસ પણ બનાવવામાં આવશે.

સાંસદ મયંક નાયકે રાજ્ય સરકારનો માન્યો આભાર
રાજ્ય સરકાર દ્વારા મહેસાણા-અમદાવાદ હાઈવે આઠ લેનનો બનાવવાનો નિર્ણય સાંસદ મયંક નાયકે આવકાર્યો છે. તેમણે પત્ર લખી મુખ્યમંત્રીનો આભાર માન્યો છે. 

