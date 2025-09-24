Prev
અમદાવાદીઓ આનંદો! નવરાત્રિને ધ્યાનમાં રાખી મેટ્રો ટ્રેનના સમયમાં ફેરફાર, મોડી રાત સુધી દોડશે

Ahmedabad Metro Time Extended during Navratri: ગુજરાતમાં ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા સવાર સુધી ગરબા રમવાની પરવાનગી આપવામાં આવી છે. પરંતુ, મોડી રાત્રે મહિલાઓ અને પરિવારને લઈને ગરબા રમવા નીકળેલા લોકોને વાહન ન મળવાના કારણે ઘણીવાર ઘરે પહોંચવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 24, 2025, 12:25 PM IST

Gujarat Metro Rail Corporation: નવરાત્રિના પર્વને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન (GMRC) દ્વારા અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના મેટ્રોના સમયમાં મોડી રાત સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણય ગરબા રસિકોને અને મેટ્રોનો ઉપયોગ કરતાં મુસાફરોને સરળતાથી રાત્રિના સમયે અવરજવર કરવામાં મદદ કરશે.

નવરાત્રિ દરમિયાન મેટ્રોનો લંબાયેલો સમય

  • તારીખ: ૨૬ સપ્ટેમ્બરથી ૧ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૪ સુધી
  • નવો સમય: રાત્રિના ૧૦:૦૦ વાગ્યાથી મધ્યરાત્રિના ૨:૦૦ વાગ્યા સુધી.
  • આ સમયગાળા દરમિયાન, રાત્રે ૧૦:૦૦ વાગ્યા પછી, દરેક મેટ્રો સ્ટેશન પરથી દર ૩૦ મિનિટે ટ્રેન ઉપલબ્ધ રહેશે.

રૂટ મુજબ મેટ્રો સેવાઓ

૧. વસ્ત્રાલ ગામ - થલતેજ ગામ (ઈસ્ટ-વેસ્ટ કોરિડોર):

  • રાત્રિના ૧૦:૦૦ વાગ્યાથી મધ્યરાત્રિના ૨:૦૦ વાગ્યા સુધી.
  • છેલ્લી ટ્રેન વસ્ત્રાલ ગામ અને થલતેજ ગામ બંને સ્ટેશનો પરથી મધ્યરાત્રિના ૨:૦૦ વાગ્યે ઉપડશે.

૨. કોટેશ્વર રોડ - એ.પી.એમ.સી. (નોર્થ-સાઉથ કોરિડોર):

  • રાત્રિના ૧૦:૦૦ વાગ્યાથી મધ્યરાત્રિના ૨:૦૦ વાગ્યા સુધી.
  • છેલ્લી ટ્રેન કોટેશ્વર રોડ અને એ.પી.એમ.સી. બંને સ્ટેશનો પરથી મધ્યરાત્રિના ૨:૦૦ વાગ્યે ઉપડશે.

૩. મોટેરા સ્ટેડિયમ - સેક્ટર-૧, ગાંધીનગર:

  • મોટેરાથી સેક્ટર-૧: રાત્રિના ૧૦:૦૦, ૧૧:૦૦, ૧૨:૦૦, ૧:૦૦ અને ૨:૦૦ વાગ્યે ટ્રેન મળશે.
  • સેક્ટર-૧થી મોટેરા: રાત્રિના ૧૦:૦૦, ૧૧:૦૦, ૧૨:૦૦ અને ૧:૦૦ વાગ્યે ટ્રેન મળશે.
  • મોટેરા સ્ટેડિયમથી છેલ્લી ટ્રેન મધ્યરાત્રિના ૨:૦૦ વાગ્યે ઉપડશે.
  • સેક્ટર-૧થી છેલ્લી ટ્રેન મધ્યરાત્રિના ૧:૦૦ વાગ્યે ઉપડશે.

ખાસ ટિકિટ અને નિયમો

  • લંબાયેલા સમય દરમિયાન મુસાફરી કરવા માટે રૂ. ૫૦ની સ્પેશિયલ પેપર ટિકિટ જ માન્ય રહેશે.
  • આ ટિકિટ તમામ મેટ્રો સ્ટેશનો પર ઉપલબ્ધ હશે.
  • આ ટિકિટનો ઉપયોગ ફક્ત એક જ મુસાફરી માટે કરી શકાશે.

આ વધારાની મેટ્રો સેવાઓ નવરાત્રિના ઉત્સાહપૂર્ણ માહોલમાં લોકોની અવરજવરને વધુ સુવિધાજનક બનાવશે.
 

