દિવાળીના દિવસે અમદાવાદ મેટ્રોના સમયમાં ફેરફાર; સાંજે 7.20 વાગ્યા સુધી જ દોડશે મેટ્રો

Ahmedabad Metro Train: અમદાવાદ મેટ્રોની સેવાના સમયમાં દિવાળીના તહેવારના દિવસે ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન (GMRC) દ્વારા જાહેર કરાયેલી માહિતી મુજબ, દિવાળીના દિવસે (સોમવાર) મેટ્રો ટ્રેન સવારે 6:20 વાગ્યાથી શરૂ થઈને સાંજના 7:20 વાગ્યા સુધી જ દોડશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 18, 2025, 01:06 PM IST

Ahmedabad Metro Train: સામાન્ય રીતે મેટ્રો ટ્રેન રાત્રે 10:00 વાગ્યા સુધી ચાલે છે, પરંતુ દિવાળીની રાત્રે જાહેર જગ્યાઓ પર ફટાકડા ફૂટવાની સંભવિત અસરો અને મુસાફરોની સલામતી તથા સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આમ, મેટ્રોમાં મુસાફરી કરનારા પ્રવાસીઓએ નોંધ લેવી કે સોમવારે સાંજે 7:20 પછી મેટ્રો ટ્રેન સેવા ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. બીજા દિવસથી મેટ્રો ટ્રેન રાબેતા મુજબ તેના નિયમિત સમયે દોડશે.

હાલમાં અમદાવાદમાં મેટ્રો ટ્રેન સેવાઓ સવારે 6:20 થી રાત્રે 10:00 વાગ્યા સુધી કાર્યરત છે. દિવાળીના તહેવારની ઉજવણીના અવસરે જાહેરમાં ફટાકડા ફોડવા અને તેની સંભવિત અસરોને તથા મુસાફરો તેમજ મેટ્રો રેલની સુરક્ષા-સલામતીને ધ્યાનમાં રાખીને તારીખ 20.10.2025 ના રોજ અન્ય મેટ્રો કોર્પોરેશનની જેમ ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન દ્વારા એક દિવસ માટે મેટ્રો ટ્રેનનો સમય સવારે 6:20 થી સાંજના 7 વાગ્યા સુધી ઘટાડવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

દિવાળીના તહેવાર પર 20.10. 2025 ના રોજ છેલ્લી ટ્રેનના પ્રસ્થાનનો સમય દરેક ટર્મિનલ સ્ટેશનથી જેમકે, અમદાવાદ કોરિડોરમાં મોટેરા સ્ટેડિયમ, એપીએમસી, વસ્ત્રાલ ગામ અને થલતેજ ગામ તથા ગાંધીનગર કોરિડોરમાં સચિવાલય અને ગિફ્ટ સિટીથી નીચે મુજબનો રહેશે

દિવાળીના દિવસે છેલ્લી ટ્રેન ઉપડવાનો સમય (20-10-2025)

  • વસ્ત્રાલ ગામથી થલતેજ ગામ તરફ સાંજે ૭:૦૫ કલાકે
  • થલતેજ ગામથી વસ્ત્રાલ ગામ તરફ સાંજે ૭:૧૦ કલાકે
  • મોટેરા સ્ટેડિયમથી એપીએમસી તરફ સાંજે ૭:૧૦ કલાકે
  • એપીએમસી થી મોટેરા સ્ટેડિયમ તરફ સાંજે ૭:૧૦ કલાકે
  • એપીએમસી થી સચિવાલય તરફ સાંજે સાંજે ૬:૨૪ કલાકે
  • સચિવાલય થી એપીએમસી તરફ સાંજે સાંજે ૬:૨૪ કલાકે
  • ગિફ્ટ સિટીથી એપીએમસી તરફ સાંજે સાંજે ૬:૧૮ કલાકે
     

