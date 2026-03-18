અમદાવાદ : સગીરના બેડ નીચેથી મળેલી 3 પાનાની અંતિમ નોટમાં હચમચાવી દેતા શબ્દો કાળજું કંપાવી દેશે
Ahmedabad Minor End Life Due To Family Harassment : અમદાવાદમાં પિતા પુત્રના સંબંધને લાંછન લગાવતો કિસ્સો સામે આવ્યો. પિતા દાદા દાદી ફોઈના ત્રાસથી સગીરે જીવન ટૂંકાવ્યું. પિતા દારૂ પીને સંતાનો અને પત્નીને ત્રાસ આપતો હતો. એકવાર તો દીકરાને મારવા ચપ્પુ લઈને તેના સ્કૂલ સુધી પહોંચી ગયા હતા. રાણી પોલીસે પિતા અને સાસરિયાઓ સામે દુષ્પ્રેરણનો ગુનો નોંધ્યો, અને તપાસ શરૂ કરી
- અમદાવાદ શહેરના રાણીપ વિસ્તારમાં 17 વર્ષના સગીરે મોત વ્હાલુ કર્યું
- સગીરના મોત બાદ બેડ નીચેથી 3 પાનાની અંગ્રેજીમાં લખેલી નોટ પણ મળી
- જેમાં પિતા, દાદા, દાદી અને ફોઈ ત્રાસને કારણે મોત વ્હાલુ કર્યાનો ઉલ્લેખ છે
Ahmedabad News ઉદય રંજન/અમદાવાદ : અમદાવાદના રાણીપ વિસ્તારમાં પારિવારિક કલેશ અને માનસિક ત્રાસનો ભયાનક અંત આવ્યો છે. ધોરણ 11 સાયન્સમાં અભ્યાસ કરતા એક 17 વર્ષના સગીરે પોતાના જ પિતા, દાદા-દાદી અને ફોઈના ત્રાસથી કંટાળી ગળેફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધો છે. માસુમ સગીરે મરતા પહેલા બેડ નીચે જે 3 પાનાની સ્યુસાઈડ નોટ છોડી છે, તેમાં પિતાના દારૂના નશા અને પરિવારના અપશબ્દોની એવી પીડા છે જે સાંભળીને તમારી આંખોમાં આંસુ આવી જશે. રાણીપ પોલીસે આ મામલે પિતા સહિત 4 પરિવાર ના સભ્યો આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.
પિતાનો માનસિક ત્રાસ સંતાનો સુધી પહોંચ્યો
રાણીપના સુવર્ણ એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતો 17 વર્ષનો માસૂમ, જેના હાથમાં ભવિષ્ય ઘડવાની ચોપડીઓ હોવી જોઈતી હતી, તેના હાથમાં આજે મોતની સ્યુસાઈડ નોટ આવી ગઈ. હેતલબેન બારોટના પુત્રએ ગળેફાંસો ખાઈને પોતાની જીવનલીલા સંકેલી લીધી છે. આ આત્મહત્યા પાછળ પિતા સમીર બારોટનો દારૂનો નશો અને સાસરિયાઓનો દહેજ ભૂખ્યો સ્વભાવ જવાબદાર હોવાનો આક્ષેપ છે. વર્ષ 2008માં લગ્ન બાદથી જ હેતલબેનને 17 તોલા સોનું લાવવા છતાં ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો. પરંતુ આ ત્રાસ હવે તેમના સંતાનો સુધી પહોંચ્યો હતો. અને જેમાં વહાલસોયા પુત્ર મોતને ભેટ્યો છે
સ્યુસાઈડ નોટમાં હૃદય કંપાવનારી વિગતો, પિતા દીકરાની શાળા પાસે ચપ્પુ લઈને દોડ્યા હતા
રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ કે.વાય. વ્યાસે સમગ્ર ઘટના અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, સગીરે લખેલી 3 પાનાની અંગ્રેજી સ્યુસાઈડ નોટમાં હૃદય કંપાવનારી વિગતો છે. પિતા સમીરભાઈ રોજ દારૂ પીને માતા અને દીકરા સાથે મારઝૂડ કરતા હતા. હદ તો ત્યારે થઈ જ્યારે પિતા પોતાના જ દીકરાને સ્કૂલ પાસે ચપ્પુ લઈને મારવા દોડ્યા હતા. જ્યારે આ સગીરે પોતાની મદદ માટે વિજાપુરમાં રહેતા દાદા-દાદી અને ફોઈને ફોન કર્યો, ત્યારે લોહીના સગાઓએ તેને એવું કહ્યું કે, ‘તું અને તારી માં મરી જાવ તો શાંતિ થાય.’ આ શબ્દો 11 સાયન્સમાં ભણતા કિશોરના મન પર પથ્થરની લકીર બની ગયા અને તેણે અંતિમ પગલું ભરી લીધું.
પોલીસે સ્યુસાઈડ નોટ FSLમાં મોકલી
દીકરાની આત્મહત્યાના ઘટના બની, તે સમયે હેતલબેન નરોડા ગયા હતા અને દીકરો ટ્યુશનના કારણે ઘરે એકલો હતો. બપોરે ફોન ન ઉપાડતા પાડોશીઓએ બારીમાંથી જોયું તો સગીર લટકતી હાલતમાં મળ્યો હતો. રાણીપ પોલીસે હવે આ મામલે પિતા સમીર બારોટ, દાદા કાંતિલાલ, દાદી રસીલાબેન અને ફોઈ અંજલિ વિરુદ્ધ આત્મહત્યાની દુષ્પ્રેરણાનો (IPC 306) ગુનો નોંધ્યો છે. પોલીસે સ્યુસાઈડ નોટને હેન્ડરાઈટિંગ મેચ કરવા માટે FSLમાં મોકલી આપી છે.
એક બાપનો દારૂનો નશો અને પરિવારના ઝેરીલા વેણ એક તેજસ્વી કારકિર્દીને ભરખી ગયા છે. શું આ માસૂમને ન્યાય મળશે? તે હવે મોટો સવાલ છે.
