પ્રેમી સાથે મળીને પતિના શરીરના ટુકડા કર્યા, લાશને રસોડામાં દાટી ટાઈલ્સ લગાવી! 14 મહિના પછી થયો ખતરનાક મર્ડર મિસ્ટ્રીનો ખુલાસો
Ahmedabad Crime News : અમદાવાદમાં એક પુરુષની કથિત રીતે તેની પત્નીના પ્રેમી અને બે સંબંધીઓ દ્વારા હત્યા કરવામાં આવી હતી. તેના મૃતદેહને તેમના ઘરના રસોડાના ફ્લોર નીચે દાટી દેવામાં આવ્યો હતો. આ ભયાનક ગુનો હિન્દી ફિલ્મ "દ્રશ્યમ" ના એક દ્રશ્યની યાદ અપાવે છે
Ahmedabad News ઊદય રંજન/અમદાવાદ : અમદાવાદના ફતેવાડીમાં બનેલી હચમચાવતી ઘટનાનો ભેદ તો પોલીસે ઉકેલી નાંખ્યો છે. અગાઉ આ કેસમાં આરોપી પત્ની અને આરોપી પ્રેમીની ધરપકડ કરાઈ હતી. જો કે હવે આ કેસમાં વધુ ત્રણ આરોપીને પોલીસે દબોચી લીધા છે. ત્યારે કોણ છે આ આરોપી. આ ત્રણેય આરોપીનો હત્યા કેસમાં શું રોલ હતો, કેવી રીતે હત્યાને અંજામ આપ્યો. જોઈશું આ રિપોર્ટમાં...
અમદાવાદના સરખેજ વિસ્તારમાં બનેલી ફિલ્મ દૃશ્યમ જેવી ઘટનામાં પોલીસને વધુ ત્રણ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં સફળતા મળી છે. ક્રાઈમ બ્રાંચે મૃતકની પત્ની રૂબી, રહીમ, મોહસીનની ધરપકડ કરી છે. ગદ્દાર રૂબીનાએ એકાદ વર્ષ પહેલા મૃતક પતિ સમીરને ફોન કરીને બોલાવ્યો અને ઈમરાન, રહીમ તેમજ મોહસીન સાથે મળીને હત્યાને અંજામ આપ્યો. રહીમ અને મોહસીને સમીરના હાથ પકડ્યા અને ઈમરાને છરી મારી દીધી.
વાત એમ હતી કે, રૂબી અને ઈમરાનને પ્રેમસંબંધ હતો. રુબીને ઈમરાન સાથે પ્રેમ થતાં પતિ સમીર અને રુબી વચ્ચે ઝઘડા થતા હતા. જે બાદ આખો આ પ્લાન રચાયો હતો. દોઢ વર્ષ પહેલા બનેલી આ ઘટના અંગે છેક હવે પડદો ઊંચકાઈ ગયો છે. આજથી દોઢ વર્ષ પહેલાં 'દૃશ્યમ' ફિલ્મ જેવી જ એક ઘટના અમદાવાદના સરખેજ વિસ્તાર આવેલા અહેમદી રો હાઉસમાં બની હતી, જેમાં પત્નીએ પ્રેમી સાથે મળીને પતિની હત્યા કરી લાશ રસોડામાં દાટી દીધી અને બીજા દિવસે સિમેન્ટનું ફ્લોરિંગ કરી દીધું હતું. જે બાદ કોઈને શંકા ન જાય તે માટે પતિ ગુમ થયો હોવાની ફરિયાદ નોંધાવી. પરંતુ કોઈ ભાળ નહોતી મળી.
અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પીઆઈ એસ.જે. જાડેજાને ત્રણ મહિના અગાઉ વાત મળી હતી કે, ફતેવાડીના સમીરની હત્યા કરી લાશને દાટી દેવામાં આવી છે, જો કે કોઈ જ પુરાવો નહીં, કોઈ ફરિયાદ નહીં માત્ર ઊડતી વાત મળી જેના આધારે ગુનો ઉકેલવો અઘરો હતો છતાં પોલીસે મહેનત શરૂ કરી હતી. પોલીસે સમીર નામના વ્યક્તિની શોધખોળ શરૂ કરી હતી પરંતુ તે મળી આવ્યો નહોતો.
સમીરના કોઈ અત્તોપત્તો ન મળતા પોલીસે સમીરની હત્યા થઈ હોવાની થિયરીના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. પોલીસની તપાસ દરમિયાન સમીરની પત્નીના પ્રેમી ઇમરાનનું નામ જાણવા મળ્યું હતું. પોલીસે ઇમરાનને પૂછપરછ માટે બોલાવ્યો હતો ત્યારે ઘણી મહેનત બાદ ઇમરાને સ્વીકાર્યું હતું કે, તેણે સમીરની પત્નીના કહેવાથી ભાઈઓ સાથે મળીને હત્યા કરી લાશ દાટી દીધી હતી. હત્યા કર્યા બાદ ચારેક મહિના સુધી આરોપી સુરત રોકાયા હતા, પરંતુ તપાસના ચક્રો ગતિમાન કરતા આરોપી પકડાઈ ગયા અને આખા ઘટના પરથી પડદો ઊંચકાઈ ગયો.
પોલીસે ત્રણ મહિના પહેલા તપાસ શરૂ કરી હતી
પોલીસે ગુપ્ત રીતે કેસની તપાસ શરૂ કરી હતી. રૂબીના ફોન પર દેખરેખ રાખવામાં આવી હતી. જાણવા મળ્યું હતું કે રૂબી સૌથી વધુ ફોન કરતી હતી. કડીઓના આધારે કાર્યવાહી કરતા, પોલીસે ઈમરાનને શોધી કાઢ્યો. તેઓએ ગુપ્ત રીતે તેને પકડી લીધો. કડક પૂછપરછ બાદ, તેણે સમીરની હત્યાનું રહસ્ય ખોલ્યું. પૂછપરછ દરમિયાન, ઈમરાને કબૂલાત કરી કે રૂબીએ હત્યાની યોજના બનાવી હતી. ટોળકીએ પહેલા સમીરને બાંધ્યો, તેને છરીના ઘા મારીને મારી નાખ્યો, તેના શરીરને ટુકડા કરી નાખ્યો અને તેના અવશેષોને રસોડાના ફ્લોર નીચે દાટી દીધા."
ઈમરાને રૂબી સાથેના તેના સંબંધ અને સમીરની હત્યાના ગુનાની કબૂલાત કરી
પોલીસે અહેવાલ આપ્યો કે રૂબીનો ઈમરાન સાથે અફેર હતો. જ્યારે સમીરને આ વાતની જાણ થઈ, ત્યારે તેણે વિરોધ કર્યો. રૂબીએ તેને માફ કરવા અને તે હવે ઈમરાન સાથે કોઈ સંબંધ નહીં રાખવા માટે સમજાવ્યો. જોકે, રૂબીએ ઈમરાન સાથેના તેના સંબંધોનો અંત લાવ્યો નહીં. જ્યારે સમીરને રૂબીના કૃત્યોની જાણ થઈ, ત્યારે તેણે ફરીથી વિરોધ કર્યો. ઈમરાને દાવો કર્યો કે સમીરે રૂબીને માર માર્યો હતો.
સમીરને ટુકડા કરી દેવામાં આવ્યો હતો
રૂબીએ ઈમરાનને બધું કહ્યું. પછી, તેઓએ સમીરને મારી નાખવાની યોજના બનાવી. ડીસીપી રાજિયાને જણાવ્યું હતું કે ઈમરાને દાવો કર્યો હતો કે રૂબીએ સમીરની હત્યાનું આયોજન કર્યું હતું. હત્યાની રાત્રે સમીર ઘરે સૂતો હતો. ઈમરાન ચોરીછૂપીથી અંદર ગયો. રૂબીએ સમીરના પગ પકડી લીધા અને રૂબીની મદદથી તેનું ગળું કાપી નાખ્યું. ત્યારબાદ આરોપીએ મૃતદેહના ટુકડા કરી દીધા, રસોડામાં ખોદેલા ખાડામાં દાટી દીધો અને દેખાતા નિશાન ભૂંસી નાખવા માટે સિમેન્ટ અને ટાઇલ્સથી સીલ કરી દીધું.
સમીર બિહારનો હતો
રૂબી મહિનાઓ સુધી તેના બે બાળકો સાથે એક જ ઘરમાં રહેતી હતી અને અંતે પડોશીઓને કહેતી હતી કે તેનો પતિ કામ માટે બીજા શહેરમાં ગયો છે. મૂળ બિહારના સમીર અંસારીએ રૂબી સાથે પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા. સમીરના પરિવારે તેમના લગ્નનો વિરોધ કર્યો હતો, પરંતુ સમીરે તેમની સંમતિ વિના રૂબીને દત્તક લીધી હતી. 2016 માં લગ્ન પછી તે બિહારથી અમદાવાદ ગયો. તે તેના પરિવારનું ભરણપોષણ કરવા માટે કડિયાકામ કરતો હતો.
