Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /મેમોથી બચવા વાહનની નંબર પ્લેટ સાથે ચેડા કર્યા તો મર્યા સમજો! ગુજરાત પોલીસ દ્વારા આ તારીખ સુધી રાજ્યવ્યાપી ટ્રાફિક ડ્રાઇવ

મેમોથી બચવા વાહનની નંબર પ્લેટ સાથે ચેડા કર્યા તો મર્યા સમજો! ગુજરાત પોલીસ દ્વારા આ તારીખ સુધી રાજ્યવ્યાપી ટ્રાફિક ડ્રાઇવ

Gandhinagar News:  રાજ્યવ્યાપી ટ્રાફિક ડ્રાઇવ: ગુજરાત પોલીસ દ્વારા ટ્રાફિક નિયમભંગ કરનાર વાહનચાલકો સામે કડક કાર્યવાહી. રાજ્યવ્યાપી ટ્રાફિક ડ્રાઇવ અંતર્ગત ઓગસ્ટ મહિનામાં રોંગ સાઈડ ડ્રાઇવિંગ અને ઓવર સ્પીડિંગના 74,242 કેસો નોંધી રૂ. 5.33 કરોડથી વધુનો દંડ વસૂલાયો. હાઇવે અને મુખ્ય માર્ગો પર એક મહિનામાં ગેરકાયદેસર પાર્કિંગ સામે ૩૬ હજારથી વધુ કેસોમાં કાર્યવાહી કરાઈ. રાજ્યના પોલીસ વડા જ્ઞાનેન્દ્રસિંહ મલિકે આગામી 14 ઓક્ટોબર 2026 સુધી નંબર પ્લેટ વગરના તથા ચેડાં કરેલી/અયોગ્ય નંબર પ્લેટવાળા વાહનો સામે કડક રાજ્યવ્યાપી ઝુંબેશના આદેશ આપ્યા.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 09, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 11:55 AM IST
મેમોથી બચવા વાહનની નંબર પ્લેટ સાથે ચેડા કર્યા તો મર્યા સમજો! ગુજરાત પોલીસ દ્વારા આ તારીખ સુધી રાજ્યવ્યાપી ટ્રાફિક ડ્રાઇવ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
રણવીર-દીપિકા શેર કર્યા Unseen ફોટો, દુઆની ક્યુટનેસ એ લુંટી લીધી લાઈમલાઈટ
2
3
4
5