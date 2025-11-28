એકતરફી પ્રેમમાં પાગલ પ્રેમી યુવકે શરીર પર પેટ્રોલ છાંટી દિવાસળી ચાંપી, પ્રેમના બદલામાં મળ્યું દર્દનાક મોત!
Ahmdabad News: સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક અજીબ ઘટના સામે આવી છે 27મીની રાત્રે સરખેજ ના ફતેવાડી વિસ્તારમાં આવેલ આલનૂર હોસ્પિટલમાં રિસેપ્નિસ્ટ તરીકે કામ કરતી સાલેહા અબ્દુલકાદાર શેખ જેની ઉમર 28 જે 11 આફરીન duplex Sama સ્કૂલ પાસે ફતેવાડી સરખેજ રહે છે.
Trending Photos
Ahmdabad News: શહેરના સરખેજ વિસ્તારમાં આવેલી આલનૂર હોસ્પિટલ ખાતે એક અત્યંત કરુણ અને સનસનીખેજ ઘટના સામે આવી છે, જેમાં એક યુવાને એકતરફી પ્રેમમાં પાગલ થઈને પોતાનું જીવન ટૂંકાવ્યું છે. હોસ્પિટલ પરિસરમાં જ યુવતી સાથે ઝઘડો થયા બાદ યુવાને પોતાના શરીર પર પેટ્રોલ છાંટીને અગ્નિસ્નાન કર્યું હતું. ગંભીર રીતે દાઝી ગયેલા આ યુવાનનું સારવાર દરમિયાન મોત નિપજ્યું છે.
અમદાવાદના ફતેવાડીના એક યુવક જેનું નામ કામરાન કે જે છોકરીના ઘરની બાજુમાં રહે છે અને છેલ્લા 6 માસથી હેરાન કરતો હતો. નોકરીની જગ્યાએ નોકરી કરતી હતી, ત્યાં આવી ત્યાં આવી આલનુર હોસ્પિટલમાં ઝઘડો કરી પોતાની જાતે સાથે લાવેલ પેટ્રોલ છાંટી પોતાની જાતે લાઇટરથી આગ લગાવી હોસ્પિટલમાં તોડફોડ કરી બહાર નીકળી પહેલા માળેથી નીચે કૂદકો મારી સળગતા નીચે ડેન્ટલ ક્લિનિકમાં ઘૂસી ત્યાં નુકસાન કર્યું. કામરાનને 108માં સારવાર માટે હોસ્પિટલ લઈ ગયેલ ત્યાં યુવકનું મોત થયું છે ત્યારે સરખેજ પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
હોસ્પિટલમાં યુવતી સાથે તકરાર બાદ આત્મદાહ
મળતી માહિતી મુજબ, મૃતક યુવાનનું નામ કામરાન પઠાણ હોવાનું સામે આવ્યું છે. કામરાન તેની પરિચીત યુવતીને મળવા માટે સરખેજના ફતેવાડી વિસ્તારમાં આવેલી આલનૂર હોસ્પિટલ ખાતે આવ્યો હતો. આ યુવતી હોસ્પિટલમાં જ કામ કરે છે અને કામરાન તેમજ યુવતી એકબીજાની પાડોશમાં રહેતા હતા. હોસ્પિટલમાં બંને વચ્ચે કોઈ બાબતે ઉગ્ર ઝઘડો થયો હતો. આ ઝઘડા બાદ આવેશમાં આવીને કામરાને પોતાના શરીરે પેટ્રોલ છાંટી દીધું અને આગ ચાંપી દીધી હતી. આગ લગાવ્યા બાદ યુવાને પહેલા માળેથી નીચે છલાંગ પણ લગાવી હતી, જેથી તે ગંભીર રીતે દાઝી ગયો હતો. સારવાર દરમિયાન કામરાનનું મોત નીપજ્યું હતું.
એકતરફી પ્રેમનો કેસ: યુવતી અને પરિવાર પર આક્ષેપો
પ્રાથમિક તપાસમાં આ ઘટના પાછળ એકતરફી પ્રેમ જવાબદાર હોવાનું સામે આવ્યું છે. કામરાન આ યુવતીના પ્રેમમાં પાગલ હતો. યુવતીના પરિવારે કામરાન પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે કે કામરાન તેમની દીકરીને હેરાન-પરેશાન કરતો હતો. બીજી તરફ, કામરાનના પરિવારે યુવતી પર આક્ષેપ કર્યો છે કે યુવતીએ પહેલા તેની સાથે પ્રેમ સંબંધ રાખ્યા બાદ લગ્ન કરવાની ના પાડી દીધી હતી.
મોત પહેલાનું વોટ્સએપ સ્ટેટસ આવ્યું સામે..
આત્મહત્યાના આ બનાવ બાદ મૃતક યુવક કામરાન પઠાણનું એક વોટ્સએપ સ્ટેટસ પણ સામે આવ્યું છે. આ સ્ટેટસમાં યુવતી સાથેના ફોટોગ્રાફ્સ સાથે લાગણીભર્યું લખાણ લખેલું હતું, જે દર્શાવે છે કે આ પગલું ભરતા પહેલા તે ઊંડા માનસિક સંઘર્ષમાં હતો.
આ પ્રમાણે સ્ટેટસમાં લખેલું લખાણ
"Tere ilzaam ne ek bhatije ka ek lauta Chacha chhin liya........ Waqt Ho Chala Hai..." આ સમગ્ર મામલે પોલીસે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે, પરંતુ એકતરફી પ્રેમ અને સંબંધોના વિવાદમાં એક યુવાનનું કરૂણ મૃત્યુ થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં શોક અને ચર્ચાનો માહોલ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે