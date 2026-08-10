/આનંદનગર PG કેસના આરોપી પર ફાયરિંગ: ગુજરાતમાં 2025-26 દરમિયાન પોલીસે ક્યારે અને ક્યાં આરોપીને ગોળી મારી? જુઓ આંકડા

અમદાવાદના આનંદનગરમાં પીજીમાં રહેતી યુવતી સાથે સિક્યોરિટી ગાર્ડે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આરોપીની ધરપકડ બાદ જ્યારે પોલીસ ધર્મસિંહને હેબતપુર પંચનામા માટે લઈ ગઈ ત્યારે આરોપીએ પોલીસ પર હુમલો કરી ભાગી જવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ત્યારબાદ પોલીસે સ્વબચાવમાં ફાયરિંગ કરતા આરોપીને પગમાં ગોળી વાગી હતી. આ ઝપાઝપીમાં એક પોલીસકર્મી પણ ઈજાગ્રસ્ત થયો છે.
આરોપીને સારવાર માટે ખસેડાયો
આનંદનગર બળાત્કાર કેસના આરોપી ધર્મસિંહને ત્યારબાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે આજે અમે તમને જણાવીશું કે ગુજરાત પોલીસે 2025-2026મા ક્યા-ક્યા આરોપીને ગોળી મારી હતી. વર્ષ 2025-2026મા પોલીસ દ્વારા કરાયેલા ફાયરિંગમાં ગાંધીનગરમાં વિપુલ પરમાર તો આણંદમાં સુરેશ પરમારનું મોત થયું હતું.
પોલીસે 2025-26માં ક્યા-ક્યા આરોપીને ગોળી મારી?
2025ની ઘટનાઓ
17 ઓગસ્ટ(વલસાડ): આરોપી અશફાક શેખની ધરપકડના પ્રયાસ દરમિયાન તેણે કથિત રીતે પોલીસ પર છરી વડે હુમલો કર્યો, ત્યારબાદ તેને ગોળી મારવામાં આવી.
12 સપ્ટેમ્બર(અમદાવાદ): ખંડણીના આરોપી સંગ્રામસિંહ સિકરવારને ગોળી મારવામાં આવી હતી, કારણ કે તેણે કથિત રીતે પોલીસની રિવોલ્વર ઝૂંટવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
24 સપ્ટેમ્બર (ગાંધીનગર): બળાત્કાર અને હત્યાના આરોપી વિપુલ પરમારને ગોળી મારીને ઠાર કરવામાં આવ્યો હતો, તેણે કથિત રીતે પોલીસકર્મીની સર્વિસ રિવોલ્વર ઝૂંટવી લીધી હતી અને ગોળીબાર કર્યો હતો.
6 નવેમ્બર (નવસારી): 15 કેસોમાં વોન્ટેડ સલમાન મિર્ઝા નામના ગુનેગારને, ધરપકડથી બચવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે પોલીસ પર કથિત હુમલો કર્યા બાદ ગોળી મારવામાં આવી હતી.
8 ડિસેમ્બર (અમદાવાદ): મોઈહાનુદ્દીન બાદશાહને કોર્ટમાં રજૂ કરતી વખતે તેની સાથે થયેલી ઝપાઝપી દરમિયાન પોલીસે ગોળીબાર કર્યો.
10 ડિસેમ્બર (રાજકોટ ગ્રામ્ય): રામસિંહ સાકડિયા નામના આરોપીએ પોલીસ પર ધારદાર હથિયાર વડે હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યા બાદ તેને ગોળી મારવામાં આવી હતી.
16 ડિસેમ્બર (સુરત): ડબલ મર્ડર કેસના આરોપી શિવકાંત યાદવને ગોળી મારવામાં આવી હતી; તેણે ભાગવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે કથિત રીતે પોલીસ પર પથ્થરમારો કર્યો હતો.
20 ડિસેમ્બર (ગાંધીનગર): બળાત્કારના આરોપી રામનીત યાદવને રિકન્સ્ટ્રક્શન દરમિયાન ભાગવાનો પ્રયાસ કરતા ગોળી મારવામાં આવી હતી.
30 ડિસેમ્બર (દાહોદ): દારૂના કેસના આરોપી અશોક પંચાયની ધરપકડથી બચવાના પ્રયાસ દરમિયાન પોલીસ પર કથિત હુમલો કર્યા બાદ તેને ગોળી મારવામાં આવી હતી.
30 ડિસેમ્બર (સુરેન્દ્રનગર): પંચનામા દરમિયાન પોલીસ પર કથિત રીતે છરી વડે હુમલો કર્યા બાદ દિવ્યરાજસિંહ બોરાણાને ગોળી વાગી હતી.
વર્ષ 2026:
13 માર્ચ, (અરવલ્લી): રાજસ્થાનથી લાવતી વખતે પોલીસ પર કથિત હુમલો કરનાર સુખલાલ જાટ પર સ્ટેટ મોનિટરીંગ સેલની ટીમે ગોળીબાર કર્યો.
8 મે (સુરત ગ્રામ્ય): હથિયાર જપ્તીની કામગીરી દરમિયાન છુપાવેલી પિસ્તોલ વડે પોલીસકર્મીઓ પર કથિત હુમલો કરનાર શુભમ ઠાકુર પર પોલીસે ગોળીબાર કર્યો.
11 મે (સુરત શહેર): ધરપકડથી બચવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે પોલીસ પર કથિત હુમલો કરનાર હત્યાના આરોપી રાહુલકુમાર જોગીને ગોળી મારવામાં આવી હતી.
25 જૂન (અમદાવાદ): ધરપકડથી બચવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે પોલીસ પર કથિત હુમલો કરનાર હત્યાના આરોપી ધર્મેન્દ્રસિંહ બાર્ડ પર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ગોળીબાર કર્યો.
20 જુલાઈ (આણંદ): બળાત્કાર અને હત્યાના આરોપી સુરેશ પરમારે કથિત રીતે પોલીસ પર છરી વડે હુમલો કર્યા બાદ ગોળીબારમાં તેનું મોત નીપજ્યું હતું.
9 ઓગસ્ટ 2026: અમદાવાદ આનંદનગર દુષ્કર્મના આરોપી ધર્મસિંહને પોલીસે પગમાં ગોળી મારી