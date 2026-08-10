Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /આનંદનગર PG કેસના આરોપી પર ફાયરિંગ: ગુજરાતમાં 2025-26 દરમિયાન પોલીસે ક્યારે અને ક્યાં આરોપીને ગોળી મારી? જુઓ આંકડા

આનંદનગર PG કેસના આરોપી પર ફાયરિંગ: ગુજરાતમાં 2025-26 દરમિયાન પોલીસે ક્યારે અને ક્યાં આરોપીને ગોળી મારી? જુઓ આંકડા

અમદાવાદ દુષ્કર્મના આરોપી સાથે મોડી રાત્રે પંચનામા દરમિયાન ઝપાઝપી થઈ છે. આરોપીએ ભાગી જવાનો પ્રયાસ કરતા પોલીસે તેના પગમાં ફાયરિંગ કર્યું હતું. અમે તમને આ રિપોર્ટમાં પોલીસે વર્ષ 2025-2026મા ક્યા-ક્યા આરોપી પર ફાયરિંગ કર્યું તે વિશે જણાવીશું.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 10, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:10 AM IST
આનંદનગર PG કેસના આરોપી પર ફાયરિંગ: ગુજરાતમાં 2025-26 દરમિયાન પોલીસે ક્યારે અને ક્યાં આરોપીને ગોળી મારી? જુઓ આંકડા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
US-Iran મહાયુદ્ધને લઈને મોટો ખુલાસો! પરમાણુ હથિયાર નહીં, ટ્રમ્પ આ શરત પર ખત્મ કરી
2
3
4
5