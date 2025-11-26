અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશના પીડિત પરિવારોને ચૂકવાયું વળતર, કેટલું ચૂકવાયું અને હજી કેટલુ બાકી તે પણ જાણી લો
Ahmedabad Plane Crash : અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાના 95% પીડિત પરિવારોને વળતર મળ્યું, એર ઈન્ડિયાના ચીફે કહ્યું કે, તેઓ તેમના પ્રિયજનો ગુમાવનારાઓને મદદ કરવાનું ચાલુ રાખશે
Air India Tragedy : અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાના પીડિતોને આખરે રાહત મળી છે. 95% મૃતકોના પીડિત પરિવારોને એર ઈન્ડિયાએ ₹25 લાખનું વચગાળાનું વળતર ચૂકવ્યું છે. ટાટા ગ્રુપના ટ્રસ્ટ તરફથી ₹1 કરોડની 'એક્સ-ગ્રેશિયા' ચુકવણી કરાઈ છે. બ્રિટિશ કાનૂની પેઢીના 'અનૈતિક વર્તણૂક'ના આક્ષેપો એર ઇન્ડિયાએ નકાર્યા છે.
અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારા 95% પરિવારોને વળતર મળ્યું છે. એર ઈન્ડિયાના ચીફ કેમ્પબેલ વિલ્સને સોમવારે આ જાહેરાત કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અસરગ્રસ્ત પરિવારોને ₹25 લાખનું વચગાળાનું વળતર આપવામાં આવ્યું છે.
આ દરમિયાન, ટાટા ગ્રુપના AI-171 મેમોરિયલ એન્ડ વેલ્ફેર ટ્રસ્ટ તરફથી 70 પરિવારોને ₹1 કરોડનું એક્સ-ગ્રેશિયા ચુકવણી કરવામાં આવી છે. 50 પરિવારો માટે ચૂકવણી પ્રક્રિયા હેઠળ છે, બાકીના દસ્તાવેજો બાકી છે.
12 જૂનના રોજ, અમદાવાદથી લંડન જતી ફ્લાઇટ AI 171 ટેકઓફ પછી તરત જ મેડિકલ હોસ્ટેલની ઇમારત સાથે અથડાઈ હતી. 241 મુસાફરો અને ક્રૂ સહિત 270 લોકો માર્યા ગયા હતા. આ અકસ્માતમાં ફક્ત એક જ મુસાફર બચી ગયો હતો.
એરલાઇન પર વળતર ટાળવાનો આરોપ હતો
અગાઉ, ૩ જુલાઈના રોજ, પીડિતોના પરિવારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી બ્રિટિશ કાયદાકીય પેઢી, સ્ટુઅર્ટ્સે એર ઈન્ડિયા પર વળતર ચૂકવવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. સ્ટુઅર્ટ્સ ૪૦ થી વધુ પરિવારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે. વકીલ પીટર નીનને, જણાવ્યું હતું કે એર ઈન્ડિયાએ વળતર આપતા પહેલા પરિવારો પાસેથી કાયદેસર રીતે સંવેદનશીલ નાણાકીય માહિતી માંગી હતી, જે તેમના અધિકારોને ઘટાડી શકે છે. જોકે, એર ઈન્ડિયાએ આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે.
નીનને જણાવ્યું હતું કે, એર ઈન્ડિયા પીડિતોના પરિવારો પ્રત્યે અનૈતિક અને અનાદરપૂર્ણ વર્તન કરી રહી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે એર ઈન્ડિયા આ રીતે વર્તન કરીને આશરે ₹ 1050 કરોડ બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી હોઈ શકે છે. તેમણે આ બાબતની તપાસની પણ માંગ કરી હતી. તેમણે તેમના ગ્રાહકોને ફોર્મ ન ભરવા અને વળતર મેળવવા માટે કાનૂની આશરો લેવાની સલાહ આપી હતી.
12 જૂનના રોજ, એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI 171 અમદાવાદથી લંડન જઈ રહી હતી ત્યારે વિમાન ક્રેશ થયું. વિમાનમાં કુલ 230 મુસાફરો હતા, જેમાં 169 ભારતીયો, 53 બ્રિટિશ, 7 પોર્ટુગીઝ અને એક કેનેડિયન નાગરિકનો સમાવેશ થાય છે. આમાં 103 પુરુષો, 114 મહિલાઓ, 11 બાળકો અને બે શિશુઓનો સમાવેશ થાય છે. બાકીના 12 ક્રૂ મેમ્બર હતા.
વિમાન દુર્ઘટનામાં માત્ર મુસાફરોના જ મોત થયા ન હતા, પરંતુ અમદાવાદ મેડિકલ કોલેજના ડોકટરો સહિત 29 લોકોના મોત પણ થયા હતા, કારણ કે વિમાન મેડિકલ કોલેજના હોસ્ટેલમાં અથડાયું હતું. ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીનું પણ આ અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયું હતું.
