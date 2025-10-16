Prev
અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશની તપાસથી નાખુશ પિતા પહોંચ્યા સુપ્રીમ કોર્ટ, મારા દીકરાની છબી બગાડી દીધી!

Ahmedabad Plane Crash : અમદાવાદમાં ક્રેશ થયેલા એર ઇન્ડિયાના વિમાનના પાઇલટ કેપ્ટન સુમિત સભરવાલના પિતા સુપ્રીમ કોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 16, 2025, 09:28 PM IST

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશની તપાસથી નાખુશ પિતા પહોંચ્યા સુપ્રીમ કોર્ટ, મારા દીકરાની છબી બગાડી દીધી!

Air India Plane Crash : 12 જૂન, 2025 ના રોજ અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં પાઇલટ સમુદાય સહિત 260 મુસાફરોના મોત થયા હતા. પાઇલટ સુમિત સભરવાલના પિતા પુષ્કરરાજ સભરવાલે આ દુર્ઘટનાની તપાસ માટે સુપ્રીમ કોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો છે.

12 જુનના રોજ અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલા પાઇલટ-ઇન-કમાન્ડ કેપ્ટન સુમિત સભરવાલના પિતા ૯૧ વર્ષીય પુષ્કરરાજ સભરવાલે આ ભયાનક અકસ્માતની સ્વતંત્ર અને ન્યાયિક દેખરેખ હેઠળ તપાસની માંગણી સાથે સુપ્રીમ કોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો છે. આ અકસ્માતમાં 241 મુસાફરો સહિત કુલ 260 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. આ અકસ્માતમાં ફક્ત એક જ વ્યક્તિ, 43 વર્ષીય વિશ્વાસકુમાર રમેશ, બચી શક્યા હતા. આ અરજી ૧૦ ઓક્ટોબરે સુપ્રીમ કોર્ટમાં ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન પાઇલોટ્સ (FIP) સાથે સંયુક્ત રીતે દાખલ કરવામાં આવી હતી.

પાઇલટની ભૂલ હોવાનું જણાવ્યું હતું 
અરજદારોએ વર્તમાન સરકારી તપાસ દ્વારા પાઇલટની ભૂલ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. પુષ્કરરાજ સભરવાલે એરક્રાફ્ટ એક્સિડેન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરો (AAIB) પર વિશ્વસનીયતા અને પારદર્શિતાનો અભાવ હોવાનો આરોપ લગાવતા કહ્યું હતું કે તપાસ મુખ્યત્વે મૃતક પાઇલોટ્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જ્યારે અન્ય, વધુ વિશ્વસનીય તકનીકી અને કારણભૂત પરિબળોની તપાસ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે.

સભરવાલે દાવો કર્યો છે: મારા પુત્ર પર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો
અરજીમાં માંગ કરવામાં આવી છે કે AAIB દ્વારા કરવામાં આવેલી અગાઉની બધી તપાસ રદ કરવામાં આવે અને તમામ પુરાવા નવી ન્યાયિક દેખરેખ હેઠળની તપાસને સોંપવામાં આવે. સભરવાલે દાવો કર્યો હતો કે AAIBના બે અધિકારીઓએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમના પુત્રએ ટેકઓફ પછી એન્જિનને ઇંધણ પુરવઠો બંધ કરી દીધો હતો, જે આરોપ સરકાર નકારે છે. તેઓ તપાસને "ખૂબ જ સ્પષ્ટ અને સંપૂર્ણ" કહે છે.

વિમાન દુર્ઘટનાની ફરીથી તપાસ થવી જોઈએ
અરજીમાં, તેમણે વ્યાપક તપાસની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. સભરવાલે કહ્યું હતું કે અકસ્માતના તમામ સંભવિત કારણો પર વિચાર કરવો જોઈએ, ફક્ત પાઇલટને દોષી ઠેરવવાને બદલે. આ બાબતથી વાકેફ સૂત્રોએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે પાઇલટ્સ પર ચાલી રહેલી તપાસનું ધ્યાન ક્રેશ પાછળનું સંપૂર્ણ સત્ય ઉજાગર કરવાના પ્રયાસોમાં અવરોધ ઉભો કરી રહ્યું છે. સુપ્રીમ કોર્ટે હજુ સુધી આ કેસની સુનાવણી કરી નથી. ભારતીય પાઇલટ્સ ફેડરેશન, જે આશરે 5,000 સભ્યોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, સભરવાલના પરિવાર સાથે, સરકાર પાસેથી વધુ પારદર્શિતા અને જવાબદારીની માંગ કરી રહ્યું છે.

ઇતિહાસનો સૌથી ખરાબ અકસ્માત
યુએસ અધિકારીઓના પ્રારંભિક મૂલ્યાંકન મુજબ, કોકપીટ વોઇસ રેકોર્ડિંગ સૂચવે છે કે કેપ્ટન સભરવાલએ એન્જિનમાં બળતણનો પ્રવાહ કાપી નાખ્યો હતો. જો કે, પરિવાર અને પાઇલટ્સ યુનિયન દલીલ કરે છે કે ક્રેશના કારણોને સંપૂર્ણપણે સમજવા માટે તકનીકી અને ઓપરેશનલ ખામીઓની સંપૂર્ણ તપાસ પણ જરૂરી છે. સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવેલી આ અરજી તાજેતરના ઇતિહાસમાં સૌથી ખરાબ ઉડ્ડયન અકસ્માતોમાંની એક હતી. સરકાર પીડિતોના પરિવારો અને પાઇલટ સમુદાય વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવને પ્રકાશિત કરે છે.
 

