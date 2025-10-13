પ્લેન ક્રેશમાં બચી ગયેલા વિશ્વાસકુમારની હાલત વિશે પરિવારે કર્યો ખુલાસો, કોઈની સાથે વાત કરતો નથી હવે!
Vishwaskumar lone survivor of Ahmedabad plane crash : અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશમાં બચી ગયેલા એકમાત્ર વિશ્વાસ કુમાર રમેશની માનસિક સ્થિતિ વિશે પરિવારજનોએ ખુલીને કહ્યું
Air India Plane Crash : અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં બચી ગયેલા એકમાત્ર વ્યક્તિની હાલત એટલી હદે કથળી ગઈ છે કે, તે મૌનમાં ડૂબી ગયો છે. બચી જવાની ખુશી કરતા, કેમ બચી ગયો તેનો આઘાત ફરી વળ્યો છે. તેના સ્વજનોએ આઘાત પામેલા વિશ્વાસની વાત જણાવી.
12 જૂન, 2025 ના રોજ, એર ઇન્ડિયાના વિમાનમાં સવાર 242 મુસાફરોમાંથી વિશ્વાસ કુમાર એકમાત્ર બચી ગયો હતો. હવે, ચાર મહિના પછી, વિશ્વાસ સાથે વાત કરવી લગભગ અશક્ય છે. આવામાં વિશ્વાસ કુમારની હાલની સ્થિતિ અંગે અહેવાલ સામે આવ્યો છે.
12 જૂન અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશના બે વીડિયો વાયરલ થયા હતા. પહેલા વીડિયોમાં એક વિમાન ઉડાન ભરતું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, જે થોડી ક જ સેકન્ડોમાં અચાનક એક ઇમારત સાથે અથડાયું અને આગમાં ભડથુ થઈ ગયું હતું. થોડી જ ક્ષણોમાં ૨૪૨ લોકોના જીવ ગયા. બીજા વીડિયોમાં અમદાવાદ એરપોર્ટથી લગભગ ૧.૭ કિલોમીટર દૂર આકાશમાં ગાઢ કાળો ધુમાડો ઉડતો જોવા મળ્યો હતો. આ એ જ જગ્યા હતી જ્યાં એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI ૧૭૧ ટેકઓફ થયાના ૪૦ સેકન્ડ પછી ક્રેશ થઈ હતી. વીડિયોમાં ચીસો અને સાયરન વાગતા કેદ થયા હતા, અને પછી સફેદ ટી-શર્ટ અને ગ્રે પેન્ટ પહેરેલો એક માણસ ધુમાડામાંથી બહાર નીકળ્યો હતો. તેના કપડાં પર લોહીના ડાઘ હતા, અને તેણે ફોન પકડ્યો હતો.
તે વારંવાર એક જ વાત કહેતો રહ્યો, "પ્લેન ફાટ્યું છે! પ્લેન ફાટ્યું છે!" (વિમાન ફાટ્યું છે). તે બીજું કોઈ નહીં પણ 43 વર્ષીય વિશ્વાસકુમાર રમેશ હતો, જે તે જ વિમાનમાં એક મુસાફર હતો, જે 242 લોકોમાંથી એકમાત્ર બચી ગયો હતો. તેનો ભાઈ અજય કુમાર પણ તે જ વિમાનમાં હતો, પરંતુ તે પણ બચી શક્યો નહીં. ચાર મહિના પહેલા થયેલી આ દુર્ઘટના રાષ્ટ્રીય હેડલાઇન્સમાં બની હતી. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ તેમને હોસ્પિટલમાં મળવા ગયા હતા. પાંચ દિવસ પછી, તેઓ દીવ સ્થિત તેમના ઘરે પાછા ફર્યા.
લંડનમાં સલાહકારની નિમણૂંક
હવે, ચાર મહિના પછી, વિશ્વાસ સાથે વાત કરવી લગભગ અશક્ય છે. તેમના પિતા રમેશ ભાલિયાએ તેમને કહ્યું કે વિશ્વાસ લંડન ગયો છે. ત્યાં, તેમણે વકીલ અને કટોકટી વ્યૂહરચના સલાહકાર રાડ સીગર અને સંજીવ પટેલને તેમના પ્રવક્તા તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા. સીગરે કહ્યું, "હાલ, અમારી પાસે કહેવા માટે કંઈ નથી." તેમણે પરિવાર સાથે કોઈપણ સંપર્ક સામે પણ વાંધો ઉઠાવ્યો. તેમનું ઘર હવે હંમેશા તાળું મરાયેલુ રહે છે. એક સમયે હાસ્ય અને આતિથ્ય માટે જાણીતું આ પરિવાર હવે ઊંડા મૌનમાં ડૂબી ગયું છે.
નજીકના લોકોએ કહ્યું, વિશ્વાસ હજી આઘાતમાં છે
વિશ્વાસ અને અજયના જૂના મિત્ર અયુબ ઉસ્માની કહે છે, "બંને ખૂબ જ મિલનસાર હતા અને પાર્ટીઓ ખૂબ જ પસંદ કરતા હતા. 11 જૂનની રાત્રે, અમે ત્રણેય એરપોર્ટ જઈ રહ્યા હતા, પરંતુ અમે બંને એટલા ખુશ અને મસ્ત હતા કે અમે બે કલાક મોડા પડ્યા. વિડંબના એ છે કે અજય તે ફ્લાઇટમાં હાજર રહેવાના નહોતા." અજયના સસરા, શાંતિલાલ ભીખા કહે છે, "માત્ર વિશ્વાસને છેલ્લી ઘડીએ લંડન છોડવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી."
તે હવે કોઈની સાથે વાત કરતો નથી
વિશ્વાસના પિતા રમેશ કહે છે, "તે હવે કોઈની સાથે વાત કરતો નથી. તે ફોન પણ ઉપાડતો નથી. કદાચ તે લંડન જઈને શાંતિ શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. અમે એક પુત્ર ગુમાવ્યો છે અને બીજો ગયો છે. તે જીવતો છે, પણ તે ગયો છે. તે તેની માતા સાથે વાત પણ કરતો નથી અને ક્યારેક ક્યારેક ફોન ઉપાડે છે." લગભગ છ અઠવાડિયા પહેલા, પરિવાર અકસ્માત સ્થળે પાછો ગયો. ઉસ્માની કહે છે, "તેઓએ ત્યાં એક નાનો ધાર્મિક વિધિ કરી હતી." તે વારંવાર ત્યાં જાય છે, જાણે અજયને તેની નજીક અનુભવવા માંગતો હોય.
અકસ્માતમાં તેના ભાઈને ગુમાવ્યા પછી, તે એકલો રહેવા લાગ્યો
વિશ્વાસ રમેશના ચાર પુત્રોમાં સૌથી મોટો છે, અને અજય બીજો હતો. બંને ખૂબ નજીક હતા. અજયે 2021 અને 2022 માં તેની બે પુત્રીઓ ગુમાવી દીધી. વિશ્વાસ હંમેશા તેની સાથે રહેતો હતો, તેની સંભાળ રાખતો હતો. તેના પિતરાઈ ભાઈ, ધીરેન્દ્ર સોમાભાઈ કહે છે કે જ્યારે પણ અકસ્માતનો ઉલ્લેખ થતો ત્યારે વિશ્વાસ ગભરાઈ જતો. તે એકલા રહેવાનું પસંદ કરતો હતો. ક્યારેક બચી જવું પણ એક બોજ બની જાય છે, એક એવો બોજ જે કદાચ ફક્ત એવી વ્યક્તિ જ સમજી શકે છે જેણે પોતાની નજર સમક્ષ બધું ગુમાવ્યું હોય.
