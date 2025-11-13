Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

શું ખરેખર પાયલોટની ભૂલના કારણે અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ થયું હતું? સરકારનો સૌથી મોટો ખુલાસો

Ahmedabad Plane Crash: અમદાવાદમાં થયેલા ભીષણ એર ઈન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટનાને લઈને હવે ફરી એકવાર મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે ગુરુવારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ અકસ્માતની પ્રારંભિક તપાસ રિપોર્ટમાં પાયલટને ક્યાંય પણ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા નથી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 13, 2025, 03:05 PM IST

Trending Photos

શું ખરેખર પાયલોટની ભૂલના કારણે અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ થયું હતું? સરકારનો સૌથી મોટો ખુલાસો

Ahmedabad Plane Crash: અમદાવાદમાં થયેલા એર ઈન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટનાને લઈને ગુરુવારે કેન્દ્ર સરકારે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પ્રારંભિક તપાસ રિપોર્ટમાં પાયલટને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા નથી. મંત્રાલયનું કહેવું છે કે કેટલીક મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં આ મામલે ફેલાવવામાં આવી રહેલી  ગેરસમજણોને દૂર કરવા માટે આ સ્પષ્ટતા જાહેર કરવામાં આવી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકાર, ડીજીસીએ (DGCA) અને અન્ય સંબંધિત એજન્સીઓને નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે. આ નોટિસ કેપ્ટન સુમિત સભરવાલના પિતા પુષ્કર રાજ સભરવાલ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી એક અરજી પર જાહેર કરવામાં આવી છે, જેમાં દુર્ઘટનાની નિષ્પક્ષ અને ટેકનિકલ રીતે સચોટ તપાસની માંગ કરવામાં આવી છે. અરજદારે સુપ્રીમ કોર્ટને વિનંતી કરી છે કે આ તપાસની દેખરેખ એક નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ દ્વારા કરવામાં આવે જેથી કોઈ પણ પ્રકારનો પક્ષપાતપૂર્ણ રિપોર્ટ ન બને.

સુપ્રીમ કોર્ટનો ભરોસો
સુનાવણી દરમિયાન, ન્યાયમૂર્તિ સૂર્યકાંતે દિવંગત પાયલટના પિતાને આશ્વાસન આપતા કહ્યું હતું કે, "આ એક અત્યંત દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના હતી, પરંતુ તમારે એ બોજ ન ઉઠાવવો જોઈએ કે તમારા પુત્રને દોષિત ઠેરવવામાં આવી રહ્યો છે...કોઈ પણ એવું માનતું નથી કે આ પાયલટની ભૂલ હતી." ન્યાયમૂર્તિ જોયમલ્ય બાગચીએ પણ કહ્યું હતું કે પ્રારંભિક રિપોર્ટમાં ક્યાંય પણ પાયલટની ભૂલનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી.

12 જૂનની ભીષણ દુર્ઘટના
નોંધનીય છે કે 12 જૂનના રોજ એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI-171 અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી ઉડાન ભર્યાની થોડી જ મિનિટોમાં દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થઈ ગઈ હતી. આ અકસ્માતમાં 260 લોકોના મોત થયા હતા, જેમાં 241 મુસાફરો અને 19 ક્રૂ મેમ્બરનો સમાવેશ થાય છે. પ્રાથમિક રિપોર્ટમાં જણાવાયું હતું કે વિમાનના બન્ને એન્જિનના ફ્યુઅલ સ્વિચ 'રન'માંથી અચાનક 'કટઓફ' મોડમાં બદલાઈ ગઈ, જેના કારણે પાવર સપ્લાય અટકી ગયો અને વિમાન ક્રેશ થઈ ગયું.

જોકે, શરૂઆતની અમેરિકન તપાસમાં એવી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી કે શક્ય છે કે પાયલટે જ ઈંધણનો પ્રવાહ બંધ કર્યો હોય, પરંતુ પરિવાર અને પાયલટ યુનિયનનો દાવો છે કે આની પાછળ ટેકનિકલ ખામી અથવા સિસ્ટમ ફેલ્યોરની શક્યતાને નકારી શકાય નહીં.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Air India Plane crashAhmedabad Plane CrashAir India PilotAir India crash pilotAir India CrashAir India crash newsCaptain Sumeet Sabharwalhow air india crash in Ahmedabadhow many deaths in Air India plane crash

Trending news