અમદાવાદ પ્લેન દુર્ઘટનામાં બચી ગયેલા વ્યક્તનું 4 મહિના બાદ પહેલું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું
Ahmedabad Plane Crash Surviver: 12 જૂનના રોજ અમદાવાદમાં એર ઇન્ડિયાના વિમાન દુર્ઘટનામાં 241 લોકોના મોત થયા હતા. ફક્ત એક જ વ્યક્તિ બચી ગયો હતો. તેમણે તાજેતરમાં પોતાનું દુઃખ શેર કરતાં કહ્યું હતું કે, હું સૌથી ભાગ્યશાળી છું, મને વિશ્વાસ નથી આવતો.
Ahmedabad Plane Crash Surviver: 12 જૂનના રોજ અમદાવાદમાં એર ઇન્ડિયાના વિમાન દુર્ઘટનામાં પ્લેનમાં સવાર 242 લોકોમાંથી એકમાત્ર બચી ગયેલા વિશ્વકુમાર રમેશ હજુ પણ પીડામાં છે. તેમને આ અકસ્માતમાં ખૂબ જ શારીરિક અને માનસિક પીડા સહન કરવી પડી હતી. તેઓ કહે છે, હું કદાચ સૌથી ભાગ્યશાળી હોઈશ, પરંતુ આ અકસ્માતે મારું જીવન સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યું છે. તેમણે વિમાન દુર્ઘટનાના ચાર મહિના પછી પોતાનું દુઃખ શેર કર્યું છે.
તે સમયે વિશ્વકુમાર લંડન જતી ફ્લાઇટ AI 171માં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. ફ્લાઇટ અમદાવાદના એક મેડિકલ હોસ્ટેલમાં ક્રેશ થઈ ગઈ. અકસ્માત પછી તેઓ કાટમાળમાંથી બહાર નીકળતા જોવા મળ્યા હતા, પરંતુ તેમના નાના ભાઈ અજયનું અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયું હતું. તેમનો ભાઈ અજય વિમાનની આગળની સીટ પર બેઠો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે, હું એકલો જ જીવિત છું, મને હજુ પણ વિશ્વાસ નથી આવતો. તે એક ચમત્કારથી ઓછું નથી.
હું હવે એકલો છું
તેમણે સમજાવ્યું કે તેમના ભાઈને ગુમાવવાનું દુઃખ હજુ પણ તેમને ભાંગી નાખે છે. રમેશે કહ્યું કે, મારો ભાઈ મારી શક્તિ હતો. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં દરેક મુશ્કેલીમાં તે મારી સાથે હતો. હવે હું સંપૂર્ણપણે એકલો છું. હું મારી પત્ની કે પુત્ર સાથે વાત કરતો નથી. હું ફક્ત મારા રૂમમાં એકલો બેઠો છું.
સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડરથી પીડાઈ રહ્યો છું
અકસ્માત પછી, ડોકટરોએ તેમને પોસ્ટ-ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર (PTSD) હોવાનું નિદાન કર્યું. જોકે, યુકે પરત ફર્યા પછી તેમને કોઈ માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારવાર મળી નથી. રમેશે કહ્યું કે તેમનો આખો પરિવાર હજુ સુધી આ દુર્ઘટનામાંથી બહાર આવ્યો નથી. મારી માતા દરરોજ દરવાજા પર બેસે છે, કોઈની સાથે વાત કરતી નથી. હું પણ કોઈની સાથે વાત કરવા માંગતો નથી. દરેક દિવસ અમારા માટે પીડાદાયક છે.
અકસ્માતના ડાઘ હજુ પણ તેમના શરીર પર
રમેશ પણ અકસ્માતના ડાઘ સહન કરે છે. તેમણે સમજાવ્યું કે સીટ 11A માંથી ફ્યુઝલેજના ખુલ્લા ભાગમાંથી બહાર નીકળતી વખતે તેમને ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી. તેમણે કહ્યું કે, મને હજુ પણ મારા પગ, ખભા, ઘૂંટણ અને પીઠમાં દુખાવો છે. હું ચાલી શકતો નથી, પરંતુ મારી પત્ની મને મદદ કરે છે.
પીડિતોના પરિવારો માટે એર ઇન્ડિયાનો ટેકો
એર ઇન્ડિયાએ એક નિવેદન જાહેર કરીને જણાવ્યું હતું કે કંપનીના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ નિયમિતપણે પીડિતોના પરિવારો સાથે મુલાકાત કરી રહ્યા છે. એરલાઇને એમ પણ કહ્યું હતું કે રમેશના પ્રતિનિધિઓને મીટિંગ ઓફર મોકલવામાં આવી હતી, પરંતુ કોઈ સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યો નથી. કંપનીએ રમેશને £21,500 (આશરે 25 લાખ રૂપિયા)નું વચગાળાનું વળતર ઓફર કર્યું છે, જે તેમણે સ્વીકાર્યું, પરંતુ તેમના સલાહકારો કહે છે કે આ રકમ તેમની વર્તમાન જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે અપૂરતી છે.
