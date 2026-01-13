ધાબુ ભાડે આપો અને 1.50 લાખ સુધીની કમાણી કરો! અમદાવાદના આ વિસ્તારોમાં 'ટેરેસ ટુરિઝમ'નો જબ્બર ક્રેઝ
Ahmedabad Pol Uttarayan: અમદાવાદ શહેરમાં પોળ વિસ્તારમાં રહેતા લોકો હાલ અન્ય વિસ્તારમાં રહેવા ગયા હોય તેઓ પણ ઉત્તરાયણ પર તો પોળ વિસ્તારમાં જ આવતા હોય છે. આ ઉપરાંત NRI પણ મોટી સંખ્યામાં અમદાવાદ આવતા હોય છે. જેઓ અમદાવાદના રાયપુર અને ખાડીયાની પોળમાં પતંગ ચગાવવાનું પસંદ કરતા હોય છે. ઉત્તરાયણ અને વાસી ઉત્તરાયણની ઉજવણી માટે પોળ વિસ્તારમાં આવેલી ઈમારતોના ધાબા ભાડા પર રાખતા હોય છે.
Ahmedabad Pol Uttarayan: ઉત્તરાયણના તહેવારને હવે ગણતરીના કલાકો જ બાકી છે ત્યારે અમદાવાદનું આકાશ રંગબેરંગી પતંગોથી ભરાઈ જવા તૈયાર છે. અમદાવાદની ઉત્તરાયણની મજા આખી દુનિયામાં વખણાય છે, અને તેમાં પણ કોટ વિસ્તારની પોળોમાં જે માહોલ જોવા મળે છે તે અદ્ભુત હોય છે. આ જ કારણ છે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી અમદાવાદમાં 'ટેરેસ ટુરિઝમ'નો એક નવો બિઝનેસ ટ્રેન્ડ જોર પકડી રહ્યો છે.
NRI અને સહેલાણીઓમાં પોળની ઉત્તરાયણનું આકર્ષણ
અમદાવાદની ખાડિયા, રાયપુર અને દરિયાપુરની પોળોમાં ઉત્તરાયણના એક-બે મહિના પહેલાથી જ તૈયારીઓ શરૂ થઈ જતી હોય છે. જે લોકો હવે પોળ છોડીને નવા અમદાવાદમાં સ્થાયી થયા છે અથવા જેઓ વિદેશ (NRI) વસે છે, તેઓ આ બે દિવસોમાં પોળની સંસ્કૃતિ અને પતંગબાજીનો આનંદ લેવા માટે તલપાપડ હોય છે. આ ક્રેઝને કારણે પોળના ધાબાઓનું બુકિંગ હવે મહિનાઓ પહેલા જ ફૂલ થઈ જાય છે.
25 હજારથી 1.50 લાખ સુધીના ભાડા
આ વર્ષે પોળના ધાબાઓના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા છે. ધાબાના લોકેશન, તેની સાઈઝ અને પૂરી પાડવામાં આવતી સુવિધાઓના આધારે ભાડા નક્કી થાય છે. જેમાં સામાન્ય ધાબાનો ભાવ 20,000 થી 25,000 રૂપિયાની આસપાસ હોય છે, જ્યારે પ્રીમિયમ હવેલી કે મોટા ધાબા માટે 1,00,000 થી 1,50,000 સુધીની કિંમત ચૂકવવા લોકો તૈયાર છે.
માત્ર ધાબુ જ નહીં, હવે 'ઓલ-ઈન-વન' પેકેજની બોલબાલા
હવે ધાબા માલિકો માત્ર ટેરેસ જ નથી આપતા, પણ પતંગરસિકો માટે ખાસ પેકેજ પણ તૈયાર કરે છે. જેમાં ગુજરાતી ખાન-પાનની ચટાકેદાર જયાફત ઉડાવવામાં આવે છે. સવારનો નાસ્તો (જલેબી-ફાફડા), બપોરે ગરમાગરમ ઉંધીયું-પુરી, જલેબી, તલની ચીકી અને ભજિયા. આખો દિવસ ચા-કોફી, પીવાનું મિનરલ વોટર અને સોફ્ટ ડ્રિંક્સ. વડીલો અને બાળકો માટે આરામ કરવા માટે અલગ રૂમ, બેસવા માટે ખુરશીઓ અને મ્યુઝિક સિસ્ટમ. સાંજના સમયે ડીજે અને ડાન્સ પાર્ટી સાથે આતશબાજીનો લ્હાવો.
નોંધનીય છે કે, વ્યક્તિ દીઠ પેકેજની વાત કરીએ તો, નાસ્તા અને ભોજન સાથેનો ખર્ચ વ્યક્તિ દીઠ 1,500 થી 2,000 જેટલો લેવામાં આવે છે.
ઉત્તરાયણ સાંજની આતશબાજી
ઉત્તરાયણના દિવસે સાંજે 4:00 થી 7:00 વાગ્યા સુધીનો નજારો જોવા જેવો હોય છે. જ્યારે સૂર્ય આથમે છે ત્યારે આખું આકાશ ટુક્કલ અને ફટાકડાની આતશબાજીથી ઝળહળી ઉઠે છે. જૂની હવેલીઓ અને એકબીજા સાથે જોડાયેલા ધાબાઓ પર હજારોની સંખ્યામાં લોકો જ્યારે 'કાયપો છે' ના નારા લગાવે છે, ત્યારે વિદેશથી આવેલા મહેમાનો માટે આ સંભારણું બની જાય છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, અમદાવાદીઓ માટે ઉત્તરાયણ એ માત્ર પતંગનો તહેવાર નથી, પણ કમાણી અને મહેમાનગતિનો સમન્વય છે. જો તમારી પાસે પણ પોળમાં ધાબુ હોય, તો આ બે દિવસ તમને લાખોની કમાણી કરાવી શકે છે.
