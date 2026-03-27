Ahmedabad News : અમદાવાદના નરોડામાં ચોરી કરી કારમાં ટશન બતાવતા તસ્કરો જેલભેગા થયા છે. બંને વચ્ચે જેલમાં મિત્રતા પાંગરી હતી, જેના બાદ શરૂ સાથે મળીને ચોરી કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. નરોડા પોલીસે તેમની પાસેથી ₹ 9.59 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 27, 2026, 02:21 PM IST

વટ પાડવા ચોરીના રવાડે ચઢ્યા, જેલમાં થયેલી મિત્રતા બાદ શરૂ થયો ચોરીનો સિલસિલો, અમદાવાદ પોલીસે પકડ્યા

Ahmedabad Crime News ઉદય રંજન/અમદાવાદ : અમદાવાદની નરોડા પોલીસે ઘરફોડ ચોરીના ગુનાનો ગણતરીના દિવસોમાં ભેદ ઉકેલી બે રીઢા ગુનેગારોને પાંજરે પૂર્યા છે. આ ચોરોની મોડસ ઓપરેન્ડી અને તેમના શોખ જાણીને પોલીસ પણ સ્તબ્ધ થઈ ગઈ છે. લક્ઝરી કારમાં ફરવું અને દરરોજના 2000 ભાડું આપીને વટ મારવો આ શોખ પૂરા કરવા માટે આ બંને મિત્રો ચોરીના રવાડે ચડ્યા હતા. પોલીસે આ બંને પાસેથી રોકડ અને કાર સહિત લાખોનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.

ચોરીના કેસમાં રંગેહાથ ઝડપાઈ ગયા
અમદાવાદના નરોડા જીઆઈડીસીમાં આવેલ શિવ એસ્ટેટમાં ગત ૨૧મી તારીખે તાળા તોડીને રોકડની ચોરી થઈ હતી. આ ગુનાની તપાસમાં લાગેલી નરોડા પોલીસે બાતમીના આધારે વોચ ગોઠવી હતી. પોલીસને માહિતી મળી હતી કે સફેદ રંગની હ્યુન્ડાઈ વરના ગાડી GJ-11-DB-0612 માં બે શંકાસ્પદ શખ્સો ફરી રહ્યા છે. પોલીસે ગાડી રોકી તપાસ કરતા નિકોલનો દિવ્યાંગ ઉર્ફે દિવ્યેશ રાઠોડ અને શાહીબાગનો હિતેન્દ્ર ઉર્ફે ટશન સીગોલીયા ચોરીના મુદામાલ સાથે ચોરીના કેસમાં રંગેહાથ ઝડપાઈ ગયા હતા. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી 1.49 લાખ રોકડા અને મોબાઈલ સહિત કાર કુલ 9,59,500/- રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. 

રોજના 2,000 ભાડું આપી લક્ઝરી કાર ફેરવતા
નરોડા પોલીસ દ્વારા આરોપીઓની પૂછપરછમાં જે વિગતો ખુલી તે ચોંકાવનારી છે. આ બંને મિત્રોની મુલાકાત વર્ષ 2018માં જેલમાં થઈ હતી. જેલમાંથી બહાર આવ્યા બાદ બંનેએ સાથે મળીને ચોરી કરવાનું નક્કી કર્યું. ખિસ્સામાં રૂપિયા ખૂટી જાય એટલે ગમે ત્યાં ચોરી કરી લેવી તેવી તેમની આદત હતી. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, ચોરીના પૈસાથી મોજશોખ કરવા માટે તેઓ રોજના 2,000 ભાડું આપી લક્ઝરી કાર ફેરવતા હતા. 

માહિતી આપતા નરોડો પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ પ્રતિપાલસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું કે, પકડાયેલા આરોપીઓ કોઈ સામાન્ય ગુનેગાર નથી. મુખ્ય સૂત્રધાર દિવ્યાંગ રાઠોડ સામે અગાઉ અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનોમાં 35 જેટલા ચોરીના ગુના નોંધાયેલા છે. જ્યારે તેના સાથીદાર હિતેન્દ્ર ઉર્ફે ટશન સામે પણ લૂંટ અને ચોરી જેવા ૯ ગુના નોંધાયેલા છે. નરોડા પોલીસે આ બંનેની ધરપકડ કરી હવે એ દિશામાં તપાસ શરૂ કરી છે કે, શું તેમણે આ સિવાય પણ શહેરના અન્ય વિસ્તારોમાં તાળા તોડ્યા છે કે કેમ? જેલમાં થયેલી મિત્રતા આ બંનેને ફરી જેલના સળિયા પાછળ લઈ ગઈ છે. લક્ઝરી કારમાં ફરતા આ ટશન વાળા ચોરો હવે પોલીસ પકડમાં આવ્યા છે. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

