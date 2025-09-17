Prev
Next

ગાઈડલાઈન જાહેર; આટલા વાગ્યા સુધી જ લાઉડ સ્પીકર સાથે ગરબાની મંજૂરી, જાણો કેવી હશે સુરક્ષા વ્યવસ્થા?

Ahmedabad Police Commissioner On Navratri 2025: શક્તિની આરાધનાનો પાવન પર્વ નવરાત્રિ આગામી 22 સપ્ટેમ્બર શરૂ થઈ રહ્યો છે. નવરાત્રિના નવ દિવસ ખેલૈયાઓ ઉત્સાહભેર ગરબાની રમઝટ બોલાવશે. જેમાં અમદાવાદ સહિતના મોટા શહેરોમાં વિવિધ પાર્ટી પ્લોટ, સોસાયટીઓમાં ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવે છે, ત્યારે અમદાવાદ પોલીસ કમિશનરે નવરાત્રિમાં 12 વાગ્યા સુધી ગરબા રમવાની મંજૂરીને લઈને માહિતી આપી છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 17, 2025, 10:05 AM IST

Trending Photos

ગાઈડલાઈન જાહેર; આટલા વાગ્યા સુધી જ લાઉડ સ્પીકર સાથે ગરબાની મંજૂરી, જાણો કેવી હશે સુરક્ષા વ્યવસ્થા?

Ahmedabad Police Commissioner On Navratri 2025: અમદાવાદમાં નવરાત્રિનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે, ત્યારે શહેરભરમાં ગરબા આયોજનની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. આ વર્ષે પણ પોલીસ અને ફાયર વિભાગ દ્વારા ગરબા આયોજકો માટે ખાસ માર્ગદર્શિકા બહાર પાડવામાં આવી છે, જેથી તહેવાર શાંતિપૂર્ણ અને સુરક્ષિત રીતે ઉજવી શકાય.

પરવાનગી અને નિયમો:
નવરાત્રિ શરૂ થવાને હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી છે, ત્યારે માત્ર 12 જેટલા આયોજકોએ જ પોલીસ અને ફાયર વિભાગ પાસે પરવાનગી માટે અરજી કરી છે. સામાન્ય રીતે શહેરમાં 100થી વધુ સ્થળોએ કોમર્શિયલ ગરબાનું આયોજન થતું હોય છે. આયોજકો છેલ્લી ઘડીએ દોડધામ કરતા હોય છે, અને આ વર્ષે પણ તેવી જ પરિસ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

પોલીસની ગાઈડલાઈન મુજબ, આ વર્ષે પણ રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી લાઉડ સ્પીકર સાથે ગરબા રમવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. રાજકોટ ગેમઝોન અગ્નિકાંડની ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને, આ વર્ષે ફાયર સેફ્ટી પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. ફાયર વિભાગ દ્વારા સ્થળ પર નિરીક્ષણ કરીને જ NOC (નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ) આપવામાં આવશે. આયોજકોએ ફાયર સેફ્ટીના સાધનો, યોગ્ય એન્ટ્રી-એક્ઝિટ પોઈન્ટ્સ અને અન્ય જરૂરી નિયમોનું પાલન કરવું ફરજિયાત છે.

મહિલા સુરક્ષા અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા:
પોલીસ કમિશનર જી.એસ. મલિકે જણાવ્યું છે કે, મહિલાઓની સુરક્ષા માટે ખાસ 'SHE' ટીમ અને મહિલા પોલીસકર્મીઓ તૈનાત રહેશે. આ ટીમના સભ્યો ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ પહેરીને ગરબા સ્થળોએ હાજર રહેશે અને રોમિયોગીરી કરતા શખ્સો સામે કડક કાર્યવાહી કરશે. નવરાત્રિ દરમિયાન રાત્રે ટ્રાફિક જામની સમસ્યા ન થાય તે માટે ટ્રાફિક પોલીસ આખી રાત બંદોબસ્તમાં રહેશે. શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર વાહનોની અવરજવર સરળ રહે તે માટે વિશેષ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે.

CCTV કેમેરા અને ગુનાઓનું નિવારણ:
શહેર પોલીસ દ્વારા જનભાગીદારી પ્રોજેક્ટ હેઠળ લગાવવામાં આવેલા 23,917 અને સરકારી 4,000 સહિત કુલ 27,917 CCTV કેમેરાની મદદથી ગુનાઓ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. આ કેમેરાની મદદથી પોલીસને લૂંટ, ચોરી અને ઘરફોડ જેવી ઘટનાઓને ઉકેલવામાં મોટી સફળતા મળી છે. જોકે, હત્યા, દુષ્કર્મ અને છેડતી જેવા ગંભીર ગુનાઓ અંગેની વિગતો જાહેર કરવામાં આવી નથી. નવરાત્રિના આ પવિત્ર તહેવારમાં સુરક્ષા અને નિયમોનું પાલન કરવું એ દરેક નાગરિકની જવાબદારી છે. સૌ નાગરિકો તહેવારની ઉજવણી સુરક્ષિત અને આનંદમય માહોલમાં કરે તે માટે પોલીસ અને પ્રશાસન તૈયાર છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

સિનિયર સબ સબ એડિટર તરીકે ZEE 24 કલાકમાં હાલ કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 9 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના મુખ્ય સમાચાર, સ્થાનિક ગુજરાતી સમાચાર, ગુજરાતનું રાજકારણ, ગુજરાતના ક્ર

...और पढ़ें
Navratri-2025AhmedabadPoliceAhmedabad NewsAhmedabad NavratriAhmedabad policenavratriNavratri 2025garbaઅમદાવાદઅમદાવાદ સમાચારઅમદાવાદ નવરાત્રીઅમદાવાદ પોલીસનવરાત્રીનવરાત્રી 2025ગરબા

Trending news