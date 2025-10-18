અમદાવાદ પોલીસે આપ્યો ભીડમાં ચોરીનો Live ડેમો આપ્યો, ખુદ ચોર બનીને લોકોની વસ્તુ ચોરી
Ahmedabad Police ; દિવાળીની ખરીદી કરવામાં લોકો એટલા વ્યસ્ત થઈ ગયા કે, પોતાની વસ્તુઓ તો છોડો, બાળકોનું પણ ધ્યાન નથી રાખી રહ્યા, અમદાવાદ પોલીસે નાગરિકોનો વીડિયો બનાવીને ચેતવ્યા
Diwali 2025 ઉદય રંજન/અમદાવાદ : માર્કેટમાં હાલ દિવાળીની ખરીદીની ધૂમ મચી છે. લોકો વસ્તુઓ ખરીદવા ઉમટી પડ્યા છે. બજારોમાં ભીડ ઉમટી છે. આવામાં લોકો સાથે ગમે તેવી ઘટના થઈ શકે છે. બજારમાં ખરીદી માટે જતા લોકોને જાગૃત કરવા અમદાવાદ પોલીસે LIVE ડેમો બતાવ્યો.
અમદાવાદના બજારોમાં દિવાળીની ભરપુર ખરીદી નીકળી છે...ભદ્રના બજારમાં તો જાણે કડિયારુ ઉભરાયું છે અને મનમુકીને સૌ ઊજાસનું પર્વ ઉજવવા માટે ધનગની રહ્યા છે...પણ ભદ્રના બજારમાં જતાં લોકો જાગૃત છે?...ના, બિલ્કુલ નહીં...અહીં ખુલ્લેઆમ પર્સ ચોરાઈ રહ્યા છે, માલસામાનની ચોરી થઈ રહી છે અને બાળકોની પણ ઉઠાંતરી થઈ રહી છે...જુઓ લોકો જાગૃતતા લાવવાના પોલીસના નવતર પ્રયોગનો આ ખાસ અહેવાલ.
દિવાળીના માહોલમાં એક પળની બેદરકારી પણ મોંઘી પડી શકે છે. DCP ઝોન-2 પોલીસે એક અનોખી પહેલ દ્વારા લોકોને જાગૃત કરવા માટે પોતે ચોર બની લોકોને સમજાવ્યું કે બજારમાં ચોર કેવી-કેવી યુક્તિઓ અપનાવે છે. તમારા બેગ, પર્સ, અને અન્ય કીમતી સામાન સુરક્ષિત રાખો અને હંમેશાં આસપાસ નજર રાખો.#dcpzone2 pic.twitter.com/2K4y9ChbiE
— DCP Zone 2 Ahmedabad Police (@Zone2_DCP) October 16, 2025
દિવાળીનો તહેવાર આવ્યો અને અમદાવાદના ભદ્ર બજારમાં ધૂમ મચી ગઈ છે. હૈયે હૈયું ઉભરાય તેટલી ભીડ, પગ મૂકવાની જગ્યા નહીં. ફટાકડા, કપડાં, મીઠાઈની ખરીદીમાં લોકો મશગૂલ છે. આ રોનક જોઈને લાગે છે કે મોંઘવારીની કોઈ ચિંતા નથી. પણ આ ભીડમાં એક ખતરો ઘૂમી રહ્યો છે ચોરોના શોરનો.
- અમદાવાદના ભદ્રમાં ભીડ
- દિવાળીની ધૂમ ખરીદી
- મોંઘવારી જાય તેલ લેવા!
- ગઠિયાઓ કરી રહ્યા છે કળા!
- લોકો આટલા સભાન છે?
- માલ-સામાન સચવાતો નથી?
દિવાળીની આ ભીડમાં લોકો ખરીદીના રંગમાં એટલા ખોવાયેલા છે કે બેગ, પૈસા કે બાળકોની જરાયે તકેદારી નથી રાખતા. ગણતરીની સેકન્ડમાં બાઈક ચાલકના ખિસ્સામાંથી મોબાઈલ ગાયબ. મહિલાની બેગમાંથી સામાન ખેંચાય છે, બાળકોની ઉઠાંતરી થાય છે – અને ખબર જ નથી પડતી કે, આ ચોરો ખુલ્લેઆમ બજારમાં શોર મચાવી કેમ રહ્યા છે?
આ ચોરો ખુલ્લેઆમ બજારમાં શોર મચાવી કેમ રહ્યા છે?
તો જોયું તમે?, કેવી રીતે લોકો ખરીદીમાં ખોવાઈ ગયા છે અને તેમનો ખરીદેલો સામાન કેવો ખુલ્લેઆમ ચોરાઈ રહ્યો છે? પણ તમે જે ચોર કે ઉઠાંતરી કરેલા લોકોને જોયા તો ખરેખર ચોર નથી કે કોઈ ગઠિયા નથી, આ તો અમદાવાદ પોલીસના કર્મચારીઓ છે. હા, લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે પોલીસે શરૂ કર્યો છે લાઈવ ચોરી અને ઉઠાંતરીનો ડેમો.
અમદાવાદ પોલીસના કર્મચારીઓએ લોકોમાં જાગૃતિ માટે પોલીસે લાઈવ ચોરી, ઉઠાંતરીનો ડેમો બતાવ્યો. આ ડેમો દ્વારા અમદાવાદ પોલીસ લોકોને સભાન કરી રહી છે કે બજારમાં સાવચેતી રાખો, નહીં તો ખરીદીની ખુશી ચોરીમાં ગમમાં ફેરવાઈ જશે.
તો આ દિવાળી, ખરીદીનો આનંદ માણો, પણ આંખો ખુલ્લી રાખો. પોલીસનો આ લાઈવ ડેમો એક સંદેશ છે કે, સજાગ રહો, સુરક્ષિત રહો. તમારી બેગ, મોબાઈલ અને બાળકોને સાચવો, અને દિવાળીની ખુશીને ગમ ન બનવા દો.
