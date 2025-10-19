ચાલુ વાહન પર મોબાઈલનો ઉપયોગ કરતા જ યુવક નીચે પટકાયો, વીડિયો જોઈ શ્વાસ અદ્ધ થઈ જશે
Traffic Alert : જીવ અધ્ધર કરી દેતો અકસ્માતનો VIDEO. ચાલુ વાહને મોબાઈલનો ઉપયોગ કરી રહેલો યુવક ઊંધેકાંધ પટકાયો, કારચાલકે બ્રેક મારી દેતા જાનહાનિ ટળી
Ahmedabad Police : અમદાવાદ પોલીસ લોકોમાં ટ્રાફિક અંગે જાગૃતતા લાવવા માટે મક્કમ બની છે. ત્યારે અમદાવાદ પોલીસે એક વીડિયો વાયરલ કરીને ચાલુ ગાડીએ મોબાઈલનો ઉપયોગ કરતા લોકોને ચેતવ્યા છે.
ચાલુ વાહને મોબાઈલનો ઉપયોગ કરવાની આદત યુવકને ભારે પડી હતી. અચાનક બેલેન્સ ગુમાવતા યુવક બાઈક પરથી નીચે પટકાયો હતો. સમગ્ર ઘટના પાછળથી આવી રહેલી કારના ડેસ્કેમમાં વીડિયો રેકોર્ડ થઈ હતી. જોકે, યુવકે હેલમેટ પહેર્યું હોવાથી તેનો બચ્યો હતો.
હેલ્મેટ જીવનરક્ષક છે પરંતુ, વાહન ચલાવતી વખતે મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કરવો જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે.#ahmedabadtrafficpolice #ahmedabadpolice #gujaratpolice #trafficpolice #helmet pic.twitter.com/MeGt03jXJ3
— AHMEDABAD TRAFFIC POLICE (@PoliceAhmedabad) October 18, 2025
શું બન્યું હતું
આ વીડિયો અમદાવાદ શહેરનો છે. જેમા એક ઓવરબ્રિજ પરથી પસાર થતા સમયે એક યુવકે ચાલુ ગાડી પર મોબાઈલનો ઉપયોગ કર્યો હતો. એક હાથમાં મોપેડ અને એક હાથમાં મોબાઈલ હોવાથી તેનું બેલેન્સ બગડ્યું હતું. આ સમયે યુવક નીચે રોડ પર પટકાયો હતો. વક જે મોપેડ પર સવાર હતો તે મોપેડ ફંગોળાઈને 15 થી 20 ફૂટ દૂર ફેંકાઈ ગયું હતું. યુવકની પાછળ આવી રહેલી કારે બ્રેક મારતા યુવકનો જીવ બચ્યો હતો, પરંતુ કારના ડેસ્કેમમા સમગ્ર ઘટના કેદ થઈ હતી.
ટ્રાફિક પોલીસે ટ્વિટર X પર સમગ્ર ઘટનાો વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે. સાથે જ અમદાવાદ પોલીસે લોકોને સાવચેત રહેવા અને ટ્રાફિક નિયોમો પાળવા અપીલ કરી છે.
અમદાવાદ પોલીસે ટ્વિટર પર વીડિયો શેર કરતા લખ્યું કે, હેલ્મેટ જીવનરક્ષક છે પરંતુ, વાહન ચલાવતી વખતે મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કરવો જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે.
