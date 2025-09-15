બે PI ની બદલી અધિકારીઓની આંખો ચાર થઈ! ગુજરાત પોલીસમાં ટોકિંગ પોઈન્ટ બન્યો આ કિસ્સો
Ahmedabad PI Transfer Order : અમદાવાદના બે પીઆઈની વડોદરામાં તાત્કાલિક બદલી, પત્નીઓને કારણે પીઆઈ પતિઓની ટ્રાન્સફરનો વિવાદ ગુજરાત પોલીસમાં ટોકિંગ પોઈન્ટ બન્યો
Ahmedabad Police : હાલ અમદાવાદ પોલીસમાં બે પીઆઈની બદલીનો મુદ્દો ટોકિંગ પોઈન્ટ બન્યો છે. પહેલીવાર એવું જોવા મળ્યું કે, પત્નીઓને કારણે અમદાવાદ પોલીસના બે પીઆઈની બદલીના તાત્કાલિક ઓર્ડર છૂટ્યા હોય. પત્નીઓને કારણે પીઆઈના ટ્રાન્સફર થયા હોય તેવા કિસ્સાથી પોલીસ બેડામાં ભારે ચર્ચા જાગી.
વાત જાણે એેમ હતી કે, આમ તો ગુજરાત પોલીસમાં એકલ દોકલ ટ્રાન્સફરના ઓર્ડર ક્યારેય છુટતા નથી. પરંતું શનિવારે અચાનક અમદાવાદ શહેરમાંથી એ. આર.ધવન અને એન.જી.સોલંકી એમ બે PIને તાત્કાલિક છૂટા કરીને વડોદરા શહેર ખાતે હાજર થવાની સૂચના સાથે ટ્રાન્સફર ઓર્ડર છુટ્યો હતો. આ બંની પીઆઈની અચાનક બદલીથી પોલીસ બેડામાં ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ હતી. પરંતું તેમની બદલીઓ થવા પાછળનું મુખ્ય કારણ તેમની પત્નીઓ હતી.
પત્નીઓને કારણે પીઆઈના થયા ટ્રાન્સફર
આ બંને PIના પત્ની અનુક્રમે રિમા મુન્શી અને રૂપલ સોલંકી બે સપ્તાહ પહેલા અમદાવાદ શહેરમાં ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ- DCP તરીકે બદલી થઈને આવ્યા હતા. સ્ટેટ પોલીસ સર્વિસ- SPS કેડરના આ બંને મહિલા ઓફિસરોના ઈન્સ્પેક્ટર પતિ પણ શહેરમાં ફરજ પર હતા. તેથી ત્યાં જ પત્નીઓ ટ્રાન્સફર થઈને આવતા બંને પીઆઈ પતિઓને તાત્કાલિક છુટા કરીને વડોદરામાં હાજર થવાનો ઓર્ડર કરાયો હતો.
રાજકીય આકા પર કુદા કુદ કરતા અધિકારીઓ માટે ચેતવણી રૂપ કેસ - અધિકારી કંટાળીને રજા પર ઉતર્યા
સામાન્ય રીતે સારું પોસ્ટિંગ અને સરકારની રહેમ નજર મેળવવા માટે અધિકારીઓ રાજકીય આકા બનાવે છે. આ આકા માટે પોતાની ફરજોની ઉપરવટ જઈને કામ પણ કરે છે. આમાં રાજ્યના IAS કે IPS અધિકારીઓ પણ બાકાત નથી. આજે અહીં એક એવા જ ઉચ્ચ અધિકારીની વાત છે. ગુજરાતમાં તેમનો રૂઆબ કોઈનાથી છાનો નથી. સીએમઓમાં કે કૈલાસનાથન કામ કરતા હતા ત્યારે પણ આ અધિકારી પોતાની અલગ ઈમેજ ઊભી કરવામાં સફળ રહ્યા. મહેસૂલી જ્ઞાન અને જગ્યાનો પાવર હોવાના કારણે રાજકીય આકાઓને અનેક જમીન ચોખ્ખી કરવામાં મદદરૂપ થયા. તેના કારણે માગ્યું ત્યાં ક્રીમ પોસ્ટિંગ મળ્યું. જોકે કોઈને કોઈ કારણસર આકાઓની મહેરબાની ઓછી થઈ. સરકાર બદલાઈ ગઈ. તેનો ભોગ હવે આ ઉચ્ચ અધિકારી બન્યા છે. સરકાર બદલાતા જમીન ચોખ્ખી કરવાની પહેલા જે આવડત હતી એ આવડત હવે અભિશાપ બની. નવી સરકારે પહેલા કેટલાક જમીનોના કેસ સંદર્ભે અધિકારીને સાઈડ પોસ્ટિંગ આપી દીધું. થોડા સમય માટે હશે એવું માની લીધું પણ જોતામાં વર્ષો નીકળ્યા. હવે આ અધિકારી અકળાયા સરકારને ભીંસમાં લેવા પોતાની જગ્યા ઉપરથી રાજીનામું પણ આપ્યું. જોકે સરકારે આ રાજીનામાનો સ્વીકાર ન કર્યો. અધિકારી અને સરકાર વચ્ચે સતત ખટપટ ચાલતી રહી. આખરે અધિકારીએ સરકાર સાથે નવા કોઈ વિવાદમાં ન આવું પડે એટલે લાંબી રજા પર ઉતરી ગયા. આ રજાઓ પૂરી થશે એટલે આ ઉચ્ચ અધિકારી નિવૃત્ત પણ થઈ જશે. આ કેસ અત્યારે સિનિયર IAS અને IPS માં ચર્ચાનો વિષય બન્યો. રાજકીય આકાઓ શું કરી શકે તેનો દાખલો આ અધિકારીના નોકરીના અંતિમ દિવસો ઉપરથી મેળવી રહ્યા છે.
