16 માળનું બનશે દેશનું આ રેલવે સ્ટેશન, એક જ જગ્યાએથી મળશે બસ-ટ્રેન અને મેટ્રો
Ahmedabad Railway Station: દેશમાં એક એવું રેલવે સ્ટેશન બનવા જઈ રહ્યું છે, જે 16 માળનું હશે. અહીંથી માત્ર ટ્રેન જ નહીં, પરંતુ બસ અને મેટ્રો પણ મળશે. આ ઉપરાંત સ્ટેશનની અંદર જ મોલ, ઓફિસ, હોટેલ અને ગાર્ડનની પણ સુવિધા હશે. ચાલો જાણીએ કે, દેશના કયા રેલવે સ્ટેશનને આટલું ડેવલપ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જે લંડન અને પેરિસના સ્ટેશનોને પણ પાછળ છોડી દેશે?
ગુજરાતમાં બની રહ્યું છે મોડર્ન સ્ટેશન
ગુજરાતનું અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન ઐતિહાસિક બદલાવની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. તેને દેશના સૌથી ઊંચા અને સૌથી આધુનિક 16 માળના મલ્ટી-મોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબ (Multi-Modal Transport Hub) તરીકે વિકસાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ પ્રોજેક્ટ માત્ર ગુજરાત માટે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર દેશ માટે અત્યાધુનિક પરિવહન માળખાનો નવો માપદંડ સાબિત થવાનો છે. રેલવેના જણાવ્યા મુજબ, આ ભવ્ય પ્રોજેક્ટનું કામ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે અને તેને જુલાઈ 2027 સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનો ટાર્ગેટ રાખવામાં આવ્યો છે.
આ સ્ટેશનમાં શું હશે ખાસ?
નવું સ્ટેશન તેની ઊંચાઈ, ડિઝાઇન અને સુવિધાઓના કારણે તદ્દન અલગ અને આધુનિક સ્વરૂપમાં જોવા મળશે. આ ફક્ત રેલવે સ્ટેશન જ નહીં હોય, પરંતુ મુસાફરો, પ્રવાસીઓ અને શહેરના રહેવાસીઓ માટે એક બહુઉદ્દેશીય સ્ટ્રક્ચર હશે. આ 16 ફ્લોરના હબમાં વિશાળ પાર્કિંગ સ્પેસ, ઓફિસ કેમ્પસ, કમર્શિયલ એરિયા અને મુસાફરો માટે અત્યાધુનિક સુવિધાઓનો સમાવેશ થશે.
એક જ પોઇન્ટથી મળશે બસ-ટ્રેન-મેટ્રો અને બુલેટ ટ્રેન
ખાસ વાત એ છે કે, સ્ટેશનને એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી રહ્યું છે કે તમામ પ્રકારના પરિવહન સાધનો (રેલવે, મેટ્રો, બસ સેવા અને બુલેટ ટ્રેન)ને એક જ સ્થળે જોડી દેવામાં આવશે. મુસાફરોને એક જ પોઇન્ટથી તમામ કનેક્ટિવિટી મળી જશે, જેનાથી મુસાફરી અત્યંત અનુકૂળ બની જશે. સ્ટેશનની ડિઝાઇનમાં શહેરના પ્રાચીન વારસાને પણ જોડવામાં આવ્યો છે. બાહ્ય સંરચના અને આંતરિક સ્થાપત્યમાં વારસાનો સુંદર સમન્વય હશે, જેથી આધુનિકતાની સાથે અમદાવાદની ઐતિહાસિક ઓળખ પણ જળવાઈ રહે.
સ્ટેશન સાથે જોડાશે આખું શહેર
વેસ્ટર્ન રેલવેના DRM વેદ પ્રકાશે આ પ્રોજેક્ટને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની દૂરંદેશી વિચારધારાનું પરિણામ ગણાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, આ 16 માળનું સ્ટેશન વડાપ્રધાન મોદીના વિઝનનો એક ભાગ છે. અમારો પ્રયાસ છે કે, આખું સ્ટેશન શહેરના દરેક ભાગ સાથે બેસ્ટ રીતે જોડાયેલું રહે, જેથી કોઈ પણ મુસાફરને અહીં પહોંચવામાં મુશ્કેલી ન થાય. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું કે, સ્ટેશનના પુનઃવિકાસને એવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે કે, આવનારા વર્ષોમાં વધતા મુસાફરોનો ભાર સરળતાથી સંભાળી શકાય. શહેરના વિવિધ પરિવહન નેટવર્ક સાથેની સીધી અને સરળ કનેક્ટિવિટી આ પ્રોજેક્ટનું સૌથી મોટું આકર્ષણ છે.
આવો છે રેલવેનો પ્લાન
રેલવે અધિકારીઓનું કહેવું છે કે, સ્ટેશનની આસપાસના વિસ્તારને પણ વિકસાવવામાં આવશે. સારા રસ્તાઓ, બસ કનેક્શન, મેટ્રો લિંક અને ભવિષ્યના બુલેટ ટ્રેન કોરિડોર સાથે આ આખો વિસ્તાર અમદાવાદના નવા ટ્રાન્સપોર્ટ હબ તરીકે ઉભરી આવશે. આ પ્રોજેક્ટ શહેરના આર્થિક વિકાસ, વ્યાપાર અને પર્યટનને પણ નવી ગતિ આપવાનો છે. સ્થાનિક લોકોમાં પણ આ પ્રોજેક્ટને લઈને ઉત્સુકતા વધી ગઈ છે. ઘણા વર્ષો પછી અમદાવાદને આવું આધુનિક સ્ટેશન મળવા જઈ રહ્યું છે, જે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની સુવિધાઓથી સજ્જ હશે.
