અમદાવાદ : નકલી પોલીસના પાપે અસલી પોલીસ દોડતી થઈ! મહિલાની આત્મહત્યાની ચીમકી બાદ પોલીસનું એક્શન

Fake Police Caught In Ahmedabad : અમદાવાદમાં એક મહિલાએ વીડિયો દ્વારા આત્મવિલોપનની ચીમકી આપી હતી, જેની તપાસ કરવા ગયેલી રામોલ પોલીસને ક્રાઈમ બ્રાન્ચનો નકલી કોન્સ્ટેબલ પકડાયો હતો, જે ખોટી ઓળખ બતાવી લોકો પાસેથી રૂપિયા પડાવતો હતો 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 27, 2026, 04:31 PM IST
  • પતિને જેલમાંથી છોડાવવા મામલે અમદાવાદની મહિલાનો ભેટો નકલી પોલીસ સાથે થયો
  • પોલીસે એક્શન ન લેતા મહિલાએ વીડિયો મારફતે આત્મ વિલોપનની ચીમકી આપી હતી
  • પરેશ કોઈ પોલીસવાળો નથી પણ નકલી પોલીસ બની છેતરપિંડી કરતો ગઠિયો આખરે ઝડપાયો

Ahmedabad News ઉદય રંજન/અમદાવાદ : રામોલ પોલીસની ઢીલી કામગીરી સામે જ્યારે એક મહિલાએ સોશિયલ મીડિયા પર આત્મહત્યાની ચીમકી આપી, ત્યારે રામોલ પોલીસ ઊંઘમાંથી જાગી અને તાબડતોડ કાર્યવાહી કરી છે. વસ્ત્રાલની રિંકુ રોહિડા નામની મહિલાનો વીડિયો વાયરલ થતા જ પોલીસ હરકતમાં આવી અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચનો નકલી કોન્સ્ટેબલ બની લાખો રૂપિયા પડાવનાર પરેશ ચૌહાણની ધરપકડ કરી છે. શું છે આ આખી 'નકલી પોલીસ'ની માયાજાળ? જોઈએ આ રિપોર્ટમાં...

મહિલાની ઓનલાઈન ચીમકી 
જો મને ન્યાય નહીં મળે તો હું રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈને આત્મહત્યા કરીશ... સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા આ એક વીડિયોએ રામોલ પોલીસના શ્વાસ અધ્ધર કરી દીધા હતા. વસ્ત્રાલમાં રહેતી રિંકુ રોહિડાએ પોલીસની નિષ્ક્રિયતા પર ગંભીર આક્ષેપો કરતો વીડિયો વાયરલ કર્યો હતો. રિંકુએ 27 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ અરજી કરી હતી, પરંતુ એક મહિનો વીતવા છતાં પોલીસે કોઈ પગલાં ન લેતા છેવટે મહિલાએ આત્મવિલોપનનું પગલું ભરવાની ચીમકી આપી. જેમ મહિલાની વીડિયો મારફતે ધમકી મળી કે, રામોલ પોલીસ દોડતી થઈ અને 24 કલાકમાં જ આરોપી પરેશ ચૌહાણને પકડી પાડ્યો.

પરેશ ચૌહાણે કટકે-કટકે લાખો રૂપિયા પડાવ્યા
આ ઘટનાની હકીકત કોઈ ફિલ્મી પ્લોટ જેવી છે. ફરિયાદી રિંકુ રોહિડાનો પતિ મુંબઈની જેલમાં સજા કાપી રહ્યો છે. આ તકનો લાભ ઉઠાવી આરોપી પરેશ ચૌહાણ પોલીસ ડ્રેસમાં સજ્જ થઈ રિંકુની ઓફિસે પહોંચ્યો હતો. પોતે ક્રાઈમ બ્રાન્ચનો કોન્સ્ટેબલ હોવાની ઓળખ આપી તેને વિશ્વાસમાં લીધી કે તે તેના પતિના જામીન કરાવી આપશે. જામીન કરાવવાના બહાને પરેશ ચૌહાણે કટકે-કટકે લાખો રૂપિયા પડાવ્યા. જ્યારે જામીન ન થયા ત્યારે રિંકુએ તપાસ કરી તો ખબર પડી કે પરેશ કોઈ પોલીસવાળો નથી પણ નકલી પોલીસ બની છેતરપિંડી કરતો ગઠિયો છે.

પોલીસે નકલીનો ખેલ ખુલ્લો પાડ્યો 
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં અનેક રહસ્યો ખુલ્યા છે. આરોપી પરેશ અગાઉ પણ આવા ગુનામાં સંડોવાયેલો છે. જોકે, આ કેસમાં હજુ પણ કેટલાક સવાલો વણઉકેલ્યા છે. મહિલા વીડિયોમાં 10 લાખ રૂપિયાની વાત કરે છે, જ્યારે ફરિયાદમાં 6 લાખનો ઉલ્લેખ છે. આ ઉપરાંત, વીડિયોમાં જે કાર્તિક દેસાઈ' નામના શખ્સનો ઉલ્લેખ થયો છે, તે કોણ છે અને શું તેની સાથે અસલી પોલીસના કોઈ તાર જોડાયેલા છે? તે દિશામાં પોલીસે તપાસ તેજ કરી છે. નકલી પોલીસનો આ ખેલ અને અસલી પોલીસની કામગીરીની પદ્ધતિ હવે ચર્ચાનો વિષય બની છે. જો મહિલાએ આત્મહત્યાની ધમકી ન આપી હોત, તો શું પોલીસ આટલી ઝડપથી આરોપીને પકડી શકત? આ સવાલ લોકોના મનમાં ઉઠી રહ્યો છે.

