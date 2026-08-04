/10 વર્ષમાં પૈસા 4 ગણા કરવા છે કે ગેરંટીડ ભાડું જોઈએ છે? જાણો અમદાવાદ રિયલ્ટીનો માસ્ટરપ્લાન

અમદાવાદ-ગાંધીનગર બેલ્ટ હવે એક કન્સોલિડેટેડ અર્બન ઈકોનોમિક ઝોન બની રહ્યો છે, જ્યાં હવે જમીન કે ઘર એ માત્ર રહેઠાણ નથી રહ્યું પણ ભારતની સૌથી ઝડપથી વધતી અર્થવ્યવસ્થામાં ભાગીદારી સમાન બની ગયું છે. આગામી 5 વર્ષમાં અમદાવાદના રિયલ એસ્ટેટમાં ઓવરઓલ 8% થી 12% વાર્ષિક સ્ટડી ગ્રોથ રહેવાની ધારણા છે, પરંતુ અમુક ચોક્કસ 'હાઈ-ગ્રોથ ઝોન'માં ભાવ 2030 સુધીમાં 30% થી 50% સુધી વધવાની પૂરી શક્યતા છે.
ઓલિમ્પિક્સ / કોમનવેલ્થની તૈયારીઓ, સાણંદમાં સેમિકન્ડક્ટર હબ, અને અમદાવાદ-ગાંધીનગરના 'ટ્વિન સિટી' મર્જરને કારણે અમદાવાદ હવે માત્ર પ્રાદેશિક સિટી નથી રહ્યું, પણ નેશનલ અને ગ્લોબલ મેગાપોલિસ બનવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. અમદાવાદ એ ગુજરાતની આર્થિક રાજધાની છે. જેનો વિકાસ કૂદકે ને ભૂસકે વધી રહ્યો છે.
મેટ્રો ફેઝ-2, SP રિંગ રોડનું છ-માર્ગીકરણ, અને સાબરમતી બુલેટ ટ્રેન હબ જેવા પ્રોજેક્ટ્સને કારણે ટ્રાન્સપોર્ટ સુવિધામાં સુધારો થઈ રહ્યો છે. AUDA ના નવા માસ્ટર પ્લાન મુજબ 300 ફૂટ પહોળા ત્રીજા આઉટર રિંગ રોડનું આયોજન પણ આકાર લઈ રહ્યું છે. આમ અમદાવાદ એક સમયે ગુજરાતનું સૌથી શ્રેષ્ઠ શહેર બનીને બની રહેશે. જ્યાં સુધી કેન્દ્રમાં પીએમ મોદી અને અમિત શાહ છે ત્યાં સુધી અમદાવાદના વિકાસને ચારચાંદ લાગશે એ ફાયનલ છે.
જો તમે એ નથી જાણતા કે અત્યારમાં સૌથી વધારે વિકસતો વિસ્તાર કયો છે અમે તમને અહીં ફક્ત વિગતો આપી રહ્યાં છે. જોકે, આગામી દિવસોમાં સરકાર અને એએમસીનું ફોકસ ક્યાં રહે છે એ પણ અતિ અગત્યનું રહેશે.
|ગ્રોથ ઝોન
|મુખ્ય વિસ્તારો
|વર્તમાન ટ્રેન્ડ & ભવિષ્ય
|પશ્ચિમ & પ્રીમિયમ કોરિડોર
|આંબાવાડી, સિંધુ ભવન, આંબલી, થલતેજ, સાયન્સ સિટી
|લક્ઝરી 4/5 BHK અપાર્ટમેન્ટ્સ, વિલા અને હાઈ-એન્ડ કોમર્શિયલ સ્પેસ.
|ઝડપથી વિકસતા એક્સપાન્શન ઝોન
|શેલા, શિલાજ, દક્ષિણ બોપલ, ગોતા
|મધ્યમવર્ગીય અને પ્રીમિયમ બજેટ હોમ્સ માટે સૌથી વધુ ડિમાન્ડ.
|GIFT સિટી ઈમ્પેક્ટ ઝોન
|ભાટ, કોબા, ચાંદખેડા, વૈષ્ણોદેવી
|વર્કિંગ પ્રોફેશનલ્સ માટે હાઈ રેન્ટલ યીલ્ડ (ભાડાની આવક) અને ઝડપી એપ્રિશિયેશન.
1. પ્લોટિંગ / જમીનમાં રોકાણ કરવું હોય તો તમારું મીડિયમ બજેટ છે તો ક્યાં છે વિકલ્પો
જો તમારો ટાર્ગેટ 5 થી 10 વર્ષનો લાંબો ગાળો હોય અને તમે મોટી રકમ લોંગ-ટર્મ માટે રોકી શકતા હોવ, તો જમીન સૌથી વધુ રિટર્ન આપે છે.
|શ્રેષ્ઠ હોટસ્પોટ્સ:
|સાણંદ-નળસરોવર રોડ, ગોધાવી, મણિપુર-ગરુડિયા, બોપલ-ઘુમા એક્સટેન્શન, વાસણા ચાચરાવાડી, પિપળજ અને રાયસણ-પેથાપુર બેલ્ટ.
|કેમ કરવું?
|સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ્સ, આઉટર રિંગ રોડ અને કનેક્ટિવિટી વધતાં આ વિસ્તારોમાં જમીનના ભાવો 3x થી 4x થવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.
|ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત:
|માત્ર TP સ્કીમ ફાઇનલ થયેલી હોય, NA-NOC (Non-Agricultural) અને ક્લિયર ટાઇટલ ધરાવતી સ્કીમ કે પ્લોટિંગમાં જ રોકાણ કરવું.
2. હાઇ-રાઇઝ એપાર્ટમેન્ટમાં રોકાણ ક્યારે કરવું?
જો તમે શોર્ટથી મીડિયમ ટર્મ (3 થી 5 વર્ષ) માટે રોકાણ કરવા માગતા હોવ અને સાથે મહિનાવાર ભાડાની આવક (Rental Income) ઈચ્છતા હોવ, તો હાઇ-રાઇઝ એપાર્ટમેન્ટ ઉત્તમ વિકલ્પ છે.
|શ્રેષ્ઠ હોટસ્પોટ્સ :
|GIFT સિટી / કોબા કોરિડોર, વૈષ્ણોદેવી સર્કલ, સાયન્સ સિટી, ગોતા, શેલા અને દક્ષિણ બોપલ.
|કેમ કરવું?
|GIFT સિટીમાં વધતી આઈટી / ફાયનાન્સ નોકરીઓ અને સાણંદમાં ટેકનિકલ સ્ટાફના આગમનને કારણે 2 & 3 BHK ની ભાડાની માંગ અત્યંત મજબૂત છે. ગોતા અને વૈષ્ણોદેવીમાં નિરમાથી લઈને મોટામોટા શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને કારણે અહીં જબરદસ્ત માગ છે.
|ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત:
|A-ગ્રેડ ડેવલપર અને સ્માર્ટ એમિનિટીઝ (Gym, Clubhouse, Security) ધરાવતી હાઇ-રાઇઝ સોસાયટી પસંદ કરવી જેથી રિસેલ અને ભાડું સરળતાથી મળે.
|વધુ વળતર
|સાણંદ અથવા ગાંધીનગરના અન્ડર-ડેવલપિંગ ઝોનમાં NA પ્લોટ/જમીન ખરીદો.
|સુરક્ષિત અને નિયમિત આવક
|GIFT સિટી અથવા SG હાઇવે કનેક્ટિવિટી ધરાવતા વિસ્તારમાં 2/3 BHK હાઇ-રાઇઝ એપાર્ટમેન્ટ પસંદ કરો.
પ્લોટિંગ અને હાઈરાઈઝ બિલ્ડીંગ બંનેના ફાયદા અને ગેરફાયદા બંને છે. આપમે અહીં અમદાવાદ પશ્વિમને ધ્યાને રાખીને વાત કરી રહ્યાં છીએ. અમદાવાદ પૂર્વનો પણ જબરદસ્ત વિકાસ થઈ રહ્યો છે. રિંગ રોડના પટ્ટામાં અદભૂત વિકાસ અમદાવાદની પ્રગતિને ચારચાંદ લગાવી રહ્યો છે. અમદાવાદમાં રહેવું હોય અને બજેટ ઓછું હોય તો અમદાવાનો પૂર્વ પટ્ટો પણ તમને ફાયદો કરાવી શકે છે.
તમારે એ ફાયનલ કરવાની જરૂર છે તમારી પાસે કેટલું બજેટ છે અને તમે કેટલા સમય સુધી અમદાવાદમાં રોકાણ કરવા માગો છો. અમે તમને અહીં ફાયદા અને ગેરફાયદા બંને આપ્યા છે.
|શું ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે
|પ્લોટિંગ / જમીન
|હાઇ-રાઇઝ એપાર્ટમેન્ટ
|મૂડીવૃદ્ધિ (Capital Appreciation)
|ઉંચી (High): જમીનની સપ્લાય મર્યાદિત હોવાથી લાંબા ગાળે ઝડપી ભાવવધારો મળે છે.
|મધ્યમ: બિલ્ડિંગ જૂની થતાં ડેપ્રિસિએશન લાગે છે, માત્ર લોકેશન આધારિત ભાવ વધે છે.
|નિયમિત આવક (Rental Yield)
|શૂન્ય: જમીનમાંથી સુધી ભાડાની આવક થતી નથી.
|સારું (3%-5%): તાત્કાલિક ભાડે આપી શકાય છે, GIFT સિટી/સાણંદ બેલ્ટમાં વધુ માંગ.
|પ્રારંભિક મૂડી (Capital Required)
|વધુ (સામાન્ય રીતે પૂરી રકમ રોકવી પડે અથવા મર્યાદિત બેંક લોન મળે).
|ઓછી (80% સુધી સરળતાથી હોમ લોન ઉપલબ્ધ થાય છે).
|જોખમ અને મન્ટેનન્સ (Risk Factor)
|કબ્જો, દબાણ કે કાનૂની વિવાદનું જોખમ; ક્લિયર ટાઈટલ ચકાસવું જરૂરી.
|ઓછું જોખમ (RERA રજિસ્ટર્ડ પ્રોજેક્ટ્સ) અને સોસાયટી/મેન્ટેનન્સ સહેલું.
|લિક્વિડિટી (વેચવામાં સરળતા)
|થોડી ધીમી; મોટા બજેટના ખરીદદાર શોધવામાં સમય લાગે.
|વધુ લિક્વિડ; મધ્યમ બજેટમાં ઝડપથી રિસેલ થઈ શકે છે.