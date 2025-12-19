IND vs SA ટી-20 મેચ માટે પોલીસનું જાહેરનામું : ભૂલથી પણ અમદાવાદના આ રસ્તાઓ પરથી ન નીકળતા
India South Africa T20 Match : આજે નમો સ્ટેડિયમમાં IND vs SA:ટી-20 સીરિઝની છેલ્લી મેચ, ક્રિકેટરસિકોને મોડે સુધી મેટ્રો મળશે; વાહનચાલકો ઘરેથી નીકળતા પહેલા રુટ ચેક કરજો!
Ahmedabad Narendra Modi Stadium : આજે સાંજે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા સામે T-20 મેચ મુકાબલનો જંગ રમાશે. ત્યારે અમદાવાદમાં મેચને લઈને ટ્રાફિક જામ ન થાય તે માટે કેટલાક રસ્તાઓ બંધ કરવામાં આવશે. તેથી આ રુટ પર રોજ આવનજાવન કરનારા મુસાફરોએ આજે વૈકલ્પિક રોડનો ઉપયોગ કરવો પડશે.
નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડીયમમાં આજે યોજાનારી ટી-20 મેચમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોની અવરજવર થવાની હોય પોલીસ કમિશનર દ્વારા વાહનવ્યવહારને લઈ જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જે મુજબ નીચેના રોડ બંધ રહેશે.
પ્રતિબંધિત રૂટ
- જનપથ ટી થી મોટેરા સ્ટેડિયમનો મુખ્ય ગેટ થઈ કૃપા રેસિડેન્સી ટી સુધીનો માર્ગ.
- કૃપા રેસિડેન્સી ટી થી મોટેરા ગામ ટી સુધીનો અવર-જવરનો માર્ગ બંધ રહેશે.
વૈકલ્પિક રૂટ
તપોવન સર્કલથી ઓએનજીસી ચાર રસ્તાથી વિસત ટીથી જનપથ ટી થઈ પાવર ચાર રસ્તા થઈ પ્રબોધ રાવળ સર્કલ સુધીના માર્ગ પર અવરજવર કરી શકશે.
કૃપા રેસિડેન્સી ટી થઈ શરણ સ્ટેટસ ચાર રસ્તા થઈ ભાટ કોટેશ્વર રોડ થઈ અપોલો સર્કલ તરફ અવરજવર કરી શકાશે.
મેટ્રોમાં જવું હોય તો આવી છે વ્યવસ્થા
અમદાવાદ ખાતે તા. 19/12/2025 (શુક્રવાર)ના રોજ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાનાર IND v/s SA T-20 ક્રિકેટ મેચને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ જનમાર્ગ લિ. (BRTS) દ્વારા મેચ દર્શકોની સુવિધા માટે વિશેષ પરિવહન વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. મેચ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં દર્શકો સ્ટેડિયમ તરફ આવનજાવન કરશે તેવા અનુમાનને ધ્યાને લઈ, મોટેરા સ્ટેડિયમ નજીકના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી વિશેષ બસ સેવા ઉપલબ્ધ કરાશે. આ અંતર્ગત મોટેરા ક્રોસ રોડ, સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન સહિતના સ્થળોથી વધારાની બસ સેવાઓ શરૂ કરવામાં આવશે. કુલ 36 વધારાની બસો મેચના દિવસ દરમિયાન સંચાલિત કરવામાં આવશે, જેમાં સવારના 6:00 કલાકથી રાત્રિના 11:00 કલાક સુધી સેવા ઉપલબ્ધ રહેશે. આ ઉપરાંત મેચ પૂર્ણ થયા બાદ દર્શકોને મોટેરા સ્ટેડિયમથી વિવિધ વિસ્તારોમાં પહોંચાડવા માટે વધારાની 10 બસો તૈનાત કરવામાં આવશે. જેમાં ઈસ્કોન–વિસત જંકશન, એલ.ડી./નેહરુનગર–વિસત અને અખબારનગર–વિસત જંકશન જેવા મુખ્ય રૂટનો સમાવેશ થાય છે.
મેટ્રો મોડી રાત સુધી ચાલુ રહેશે
આજે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં યોજાનારી પાંચમી ટી-20 મેચને ધ્યાનમાં રાખી મેટ્રોનો સમય રાત્રિના 12.30 સુધી લંબાવવામાં આવ્યો છે.
મેચના દિવસે ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સુચારૂ રહે તે માટે ટ્રાફિક પોલીસ, સુરક્ષા અધિકારીઓ તથા સ્વયંસેવકો દ્વારા સંકલિત કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. આમ, દર્શકોને સરળ, સલામત અને સુવિધાજનક પરિવહન સેવા મળી રહે તે માટે BRTS દ્વારા તમામ જરૂરી આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
