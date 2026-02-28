Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અમદાવાદ: સેટેલાઈટમાં NRI દંપતીને 36 કલાક ડિજિટલ એરેસ્ટ કર્યા, પોલીસે ફિલ્મી ઢબે એન્ટ્રી કરી ગઠિયાઓ પાસેથી છીનવ્યા 15 લાખ

Digital Arrest ; ડિજીટલ એરેસ્ટ કરવાની ઘટનાઓ સતત વધી રહી છે, આવામાં નાગરિકોએ કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. અમદાવાદના વૃદ્ધ દંપતીને ડિજીટલ એરેસ્ટનો અનુભવ થયો હતો, પરંતુ અમદાવાદ પોલીસની સતર્કતાને કારણે દંપતી ડિજીટલ એરેસ્ટનો શિકાર થતું બચી ગયું હતું 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 28, 2026, 02:44 PM IST

Trending Photos

અમદાવાદ: સેટેલાઈટમાં NRI દંપતીને 36 કલાક ડિજિટલ એરેસ્ટ કર્યા, પોલીસે ફિલ્મી ઢબે એન્ટ્રી કરી ગઠિયાઓ પાસેથી છીનવ્યા 15 લાખ

Ahmedabad News ઉદય રંજન/ અમદાવાદ : અમદાવાદમાં ડિજિટલ અરેસ્ટના નામે છેતરપિંડીનો ગ્રાફ સતત વધી રહ્યો છે. પરંતુ આ વખતે સેટેલાઈટ પોલીસે સમયસૂચકતા વાપરીને એક વૃદ્ધ NRI દંપતીને બરબાદ થતા બચાવી લીધા છે. મુંબઈ પોલીસના નામે વીડિયો કોલ કરીને 36 કલાક સુધી દંપતીને ઘરમાં જ કેદ રાખનારા સાયબર માફિયાઓના મનસૂબા પર પોલીસે પાણી ફેરવી દીધું છે. બેંક સુધી પહોંચેલા 15 લાખ રૂપિયા પોલીસે કેવી રીતે બચાવ્યા? જુઓ આ અહેવાલમાં..

આ સાંભળતા જ દંપતી ફફડી ઉઠ્યું
વૃદ્ધ NRI નું નામ રાજેન્દ્ર શેઠ છે. રાજેન્દ્રભાઈ છેલ્લા 20 વર્ષથી અમેરિકામાં રહે છે અને હાલ બીમારીના કારણે અમદાવાદમાં સ્થાયી થયા છે. ગત 25 ફેબ્રુઆરીએ સવારે રાજેન્દ્રભાઈ પર મુંબઈ પોલીસના નામે એક વીડિયો કોલ આવ્યો. સામે છેડે બેઠેલા શખ્સે ધમકાવતા કહ્યું કે, જેલવાસ ભોગવી રહેલા નરેશ ગોયલના મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં તમારા આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ થયો છે. બસ, આ સાંભળતા જ દંપતી ફફડી ઉઠ્યું. અલગ-અલગ અધિકારી બનીને ગઠિયાઓએ રાજેન્દ્રભાઈને સતત 36 કલાક સુધી ડિજિટલ અરેસ્ટ રાખ્યા. જોકે, રાજેન્દ્રભાઈને શંકા જતા તેમણે પોતાના વકીલ મિત્રને જાણ કરી અને મામલો સેટેલાઈટ પોલીસ સુધી પહોંચ્યો હતો

Add Zee News as a Preferred Source

ગઠિયાઓએ રાતભર રાજેન્દ્રભાઈનો ફોન ચાલુ રખાવ્યો 
સાયબર ગઠિયાઓ એટલા શાતિર હતા કે તેમણે રાજેન્દ્રભાઈને કોઈની પણ સાથે વાત કરવા ન દીધી. રાતભર ફોન ચાલુ રખાવ્યો અને પ્રોપર્ટીની તમામ માહિતી મેળવી લીધી. ગઠિયાઓએ રાજેન્દ્રભાઈ પાસે રહેલી FD તોડાવી 15 લાખ રૂપિયા સેવિંગ ખાતામાં નંખાવ્યા હતા. ચોંકાવનારી વાત તો એ છે કે જ્યારે રાજેન્દ્રભાઈ બેંકમાં ગયા ત્યારે પણ ગઠિયાઓએ ફોન ચાલુ રખાવ્યો હતો. પરંતુ સેટેલાઈટ પોલીસને જાણ થતા જ પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક દંપતીના ઘરે પહોંચી અને ડિજિટલ એરેસ્ટમાંથી મુક્ત કરાવી 15 લાખ રૂપિયા બચાવી લીધા હતા. 

ગઠિયા રાજેન્દ્રભાઈને 60 લાખની એફડી તોડાવવા માંગતા હતા
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે આરોપીઓ રાજેન્દ્રભાઈ પાસે રહેલી 60 લાખની તમામ એફડી તોડાવવા માંગતા હતા, પરંતુ રાજેન્દ્રભાઈએ ના પાડતા અંતે 15 લાખની એફડી તોડાવી હતી. આ કિસ્સો તમામ લોકો માટે લાલબત્તી સમાન છે. પોલીસ સ્પષ્ટપણે જણાવી રહી છે કે ડિજિટલ અરેસ્ટ જેવી કોઈ કાયદાકીય પ્રક્રિયા હોતી નથી. જો કોઈ તમને વીડિયો કોલ પર ડરાવે, તો ગભરાવાને બદલે તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. સેટેલાઈટ પોલીસે સમયસર હસ્તક્ષેપ કરીને સાયબર ગઠિયાઓને મ્હાત આપી છે અને NRI દંપતીની જીવનભરની મૂડી બચાવી લીધી છે

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Ahmedabadcrime newsDigital Arrestઅમદાવાદક્રાઈમ સમાચારડિજીટલ એરેસ્ટ

Trending news