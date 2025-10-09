Prev
Next

અમદાવાદ: 'સત્યમેવ જયતે' સ્કૂલ ફરી વિવાદમાં, સ્કર્ટ નીચે લેગિન્સ ન પહેરવા મુદ્દે વાલીઓમાં રોષ

Satyamev Jayate School Uniform Controversy : ​ સત્યમેવ જયતે સ્કૂલ આવી વિવાદમાં. શોર્ટ સ્કર્ટ નીચે લેગિન્સ ન પહેરવા મુદ્દે વિવાદ. શાળાની મનમાની સામે વાલીઓમાં રોષનો માહોલ. વિદ્યાર્થિનીઓ સ્કૂલ ડ્રેસમાં જ આવે તેવો શાળાનો આગ્રહ. વાલીઓની નારાજગી સામે શાળાના આચાર્યની સ્પષ્ટતા

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 09, 2025, 02:21 PM IST

Trending Photos

અમદાવાદ: 'સત્યમેવ જયતે' સ્કૂલ ફરી વિવાદમાં, સ્કર્ટ નીચે લેગિન્સ ન પહેરવા મુદ્દે વાલીઓમાં રોષ

Satyamev Jayate School Uniform Controversy: અમદાવાદની સત્યમેવ જયતે ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ફરી એકવાર વિવાદમાં ઘેરાઈ છે. આ વખતે વિવાદનું મૂળ વિદ્યાર્થિનીઓના ડ્રેસ કોડમાં રહેલો એક વિવાદાસ્પદ નિયમ છે. વાલીઓનો આરોપ છે કે સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ વિદ્યાર્થિનીઓને યુનિફોર્મના શોર્ટ સ્કર્ટ નીચે લેગિન્સ ન પહેરવા માટે દબાણ કરી રહ્યું છે, જેના કારણે વાલીઓમાં ભારે રોષનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

શોર્ટ સ્કર્ટ નીચે લેગિન્સ પર મનાઈ: વિવાદનો મુખ્ય મુદ્દો
વાલીઓનો આક્ષેપ છે કે સ્કૂલ દ્વારા લેગિન્સ પહેરવા પર અચાનક પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવ્યો છે, જે સુરક્ષા, સ્વાસ્થ્ય (મચ્છર કરડવા) અને વિદ્યાર્થિનીઓની અસહજતાના કારણોસર અયોગ્ય છે. વિવાદના બીજા દિવસે પણ શાળાએ વિદ્યાર્થિનીઓ સ્કૂલ ડ્રેસમાં જ આવે તેવો પોતાનો આગ્રહ યથાવત રાખ્યો હતો. વાલીઓનું કહેવું છે કે અન્ય શાળાઓમાં આ પ્રકારની છૂટ આપવામાં આવે છે, ત્યારે 'સત્યમેવ જયતે' સ્કૂલની આ મનમાની સ્વીકાર્ય નથી.

શાળાના આચાર્યની સ્પષ્ટતા
વાલીઓની નારાજગી સામે સ્કૂલના આચાર્ય જયસિંહ રાજપૂત એ સ્પષ્ટતા કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે, છેલ્લા 20 વર્ષથી આ સ્કૂલ ડ્રેસ રાખવામાં આવ્યો છે અને યુનિફોર્મ જ અમારી પ્રાથમિકતા છે." ડ્રેસ કોડ મુજબ સ્કર્ટ નીચે લેગિન્સનો સમાવેશ થતો નથી, જોકે માત્ર એક વખત લેગિન્સ પહેરવા પર મનાઈ કરાઈ હતી. તેમણે એ વાતનો પણ આગ્રહ રાખ્યો કે વિદ્યાર્થિનીઓ ઘૂંટણથી નીચેના સ્કર્ટ પહેરે તે જરૂરી છે. સાથે જ આચાર્યએ જણાવ્યું કે જો વિદ્યાર્થિનીઓ નાના સ્કર્ટ પહેરતી હોય, તો સુરક્ષાના કારણોસર લેગિન્સ પહેરવા મંજૂરી આપવામાં આવતી હોય છે. આખરે, પ્રિન્સિપાલે વાલીઓને આ મુદ્દે લેખિતમાં રજૂઆત કરવા જણાવ્યું છે અને વચન આપ્યું છે કે જો વાલીઓને વાંધો હશે, તો સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ આ અંગે ચોક્કસપણે નિર્ણય લેશે.

શિક્ષણ વિભાગની દખલગીરી
આ વિવાદ વધુ વકરતા અમદાવાદ ગ્રામ્ય DEO (જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી) એ પણ આ મામલે તપાસ કરવાની બાંહેધરી આપી છે. તેમણે કહ્યું કે જો વાલીઓને ડ્રેસથી તકલીફ હશે, તો આવતી ટર્મથી ડ્રેસ બદલવાનો આદેશ કરવામાં આવશે, કારણ કે ડ્રેસ ડિસિપ્લિન માટે હોય છે, દબાણ માટે નહીં. આમ, એક તરફ વાલીઓ દીકરીઓની સુરક્ષાનો મુદ્દો ઉઠાવી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ શાળા ડ્રેસ કોડના કડક પાલન પર ભાર મૂકી રહી છે, જેના કારણે આ વિવાદ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
AhmedabadgujaratSatyamev Jayate Schoolcontroversyparents angryleggingsskirts

Trending news