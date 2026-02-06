સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં ફરી વિવાદમાં, શાળામાં વિદ્યાર્થીની સુરક્ષા રામ ભરોસે! મોનિટરને માર મારવાની ઘટના બાદ NSUI મેદાને
Seventh Day School Controversy: અમદાવાદની વિવાદીત સેવન્થ ડે સ્કૂલ ફરી એકવાર ગંભીર વિવાદમાં સપડાઈ છે. શાળામાં શિસ્ત જાળવવાની જવાબદારી ધરાવતા ક્લાસ મોનિટરને જ નિશાન બનાવવામાં આવ્યો છે. ધોરણ 7ના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા મોનિટરને બાથરૂમમાં પૂરીને માર મારવાની ઘટનાથી હાહાકાર મચી ગયો છે. શું છે આ સમગ્ર મામલો?
Seventh Day School Controversy: અમદાવાદની સેવન્થ ડે સ્કૂલના એક પછી એક વિવાદ સામે આવ્યા છે. ફરી એકવાર ખોખરામાં આવેલી સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં ધોરણ 7ના મોનિટરને શિસ્ત જાળવવાનું કહેવા બદલ વિદ્યાર્થીઓએ બાથરૂમમાં પૂરીને માર માર્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. અગાઉ પણ વિવાદોમાં રહેલી આ સ્કૂલની સુરક્ષા પર ગંભીર સવાલો ઉઠ્યા છે.
આ ચોંકાવનારી ઘટના અમદાવાદના ખોખરા વિસ્તારમાં આવેલી સેવન્થ ડે સ્કૂલની છે. ધોરણ 7ના ક્લાસ મોનિટરે સહપાઠીઓને માત્ર લાઇનમાં ઊભા રહેવા કહ્યું હતું. પણ આ શિસ્તની વાત ત્રણ વિદ્યાર્થીઓને ન ગમી. આરોપ છે કે, બીજા જ દિવસે ત્રણ વિદ્યાર્થીઓએ મોનિટરને બાથરૂમમાં પૂરી દીધો. ત્યાં તેને નિર્દયતાથી માર માર્યો અને હદ તો ત્યારે થઈ જ્યારે બ્લેડ વડે તેના શર્ટના બટન તોડી નાખવામાં આવ્યા.
શાળાની સલામતી અને શિસ્ત વ્યવસ્થા પર ગંભીર સવાલો
ફરિયાદમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે કે, આ હુમલો પૂર્વયોજિત હતો. આ એ જ સેવન્થ ડે સ્કૂલ છે જ્યાં અગાઉ એક વિદ્યાર્થીની મોતની ઘટના બની ચૂકી છે. એટલે શાળાની સલામતી અને શિસ્ત વ્યવસ્થા પર ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, આટલી ગંભીર ઘટના બાદ પણ સ્કૂલ તંત્રએ મામલો છુપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનો આરોપ છે. મારામારીની ઘટના બાદથી પ્રિન્સિપાલ રોબિન્સન ઉન્દ્રાસી સતત ગેરહાજર છે. જ્યારે સ્કૂલ સુપરવાઈઝર ઘટના પર ગોળ ગોળ જવાબ આપી રહ્યા છે.
NSUIએ કરી કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ
બીજી તરફ, સેવન્થ ડે એડવેન્ટિસ્ટ સ્કૂલમાં વારંવાર થતી વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચેની મારામારી, ગુંડાગીરી અને હિંસાની ઘટનાઓ અંગે NSUI દ્વારા જોરદાર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. NSUI દ્વારા અમદાવાદ શહેર DEOને આવેદન પત્ર આપી કડક કાર્યવાહીની માંગ કરવામાં આવી છે. NSUI દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે કે, તાત્કાલિક કાર્યવાહી અને શાળાના પ્રિન્સિપાલ, ટ્રસ્ટીઓ અને સંબંધિત જવાબદાર અધિકારીઓએ તાત્કાલિક રાજીનામું આપવું જોઈએ.
વિદ્યાર્થી સંગઠનોએ સ્કૂલ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠાવી છે. ખોખરા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. DEO એક્શન મોડમાં આવ્યા છે અને સ્કૂલને નોટિસ ફટકારી જવાબ માગ્યો છે. શિક્ષણ મંત્રીએ પણ સમગ્ર મામલે તપાસના આદેશ આપ્યા છે. સવાલ એ છે કે શાળામાં બાળકો કેટલી હદે સુરક્ષિત છે? અને શું સ્કૂલ તંત્ર જવાબદારી સ્વીકારશે? હવે બધાની નજર તપાસના પરિણામો પર છે.
