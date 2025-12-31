Prev
અમદાવાદીઓ સાવધાન! સુભાષ બ્રિજ બાદ આ મોટો અંડરપાસ 7 દિવસ માટે બંધ, જાણો કેમ લેવાયો નિર્ણય?

Ahmedabad Shahibag Underpass: અમદાવાદના શહેરીજનોની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે. સુભાષ બ્રિજ અને ગિરધરનગર બ્રિજ પહેલેથી જ બંધ છે તેવામાં હવે બુલેટ ટ્રેનની કામગીરી માટે આગામી 5થી 12 જાન્યુઆરી સુધી શાહીબાગ અંડરપાસ પણ બંધ રાખવામાં આવશે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 31, 2025, 11:18 AM IST

Ahmedabad Shahibag Underpass: નવા વર્ષની શરૂઆતમાં જ અમદાવાદીઓ માટે ટ્રાફિકની સમસ્યા માથાનો દુખાવો બનવા જઈ રહી છે. શહેરના મહત્વના ગણાતા એવા શાહીબાગ અંડરપાસને આગામી 5 જાન્યુઆરીથી 12 જાન્યુઆરી સુધી વાહનવ્યવહાર માટે સંપૂર્ણપણે બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની કામગીરીને વેગ આપવા માટે આ મહત્વનું પગલું ભરવામાં આવ્યું છે.

કેમ બંધ રાખવામાં આવશે અંડરપાસ?
નેશનલ હાઈસ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન દ્વારા ચાલી રહેલા બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત શાહીબાગ અંડરપાસ પાસે એક અત્યંત મહત્વનું સ્ટ્રક્ચર (માળખું) ઊભું કરવાનું કામ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. આ કામગીરી દરમિયાન સુરક્ષા અને ઝડપ જળવાઈ રહે તે હેતુથી અંદાજે એક સપ્તાહ માટે આ માર્ગ બંધ રહેશે.

ટ્રાફિકની સમસ્યામાં થશે તોતિંગ વધારો
અમદાવાદમાં પહેલેથી જ સુભાષ બ્રિજ અને ગિરધરનગર બ્રિજ બંધ હોવાને કારણે વાહનચાલકો હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. હવે શાહીબાગ અંડરપાસ પણ બંધ થતા એરપોર્ટ અને ગાંધીનગર તરફથી આવતા ટ્રાફિક પર સીધી અસર પડશે. ખાસ કરીને ઓફિસના સમયે આ વિસ્તારમાં ભારે ચક્કાજામ થવાની શક્યતા છે.

તંત્ર દ્વારા જાહેર કરાયેલ વૈકલ્પિક રૂટ

વાહનચાલકોની સુવિધા માટે તંત્ર દ્વારા ડાયવર્ઝન પ્લાન જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. 

નાના વાહનો માટે: એરપોર્ટ અથવા ગાંધીનગરથી શાહીબાગ, દિલ્હી દરવાજા કે કાલુપુર તરફ જતા વાહનચાલકો ડફનાળા રિવરફ્રન્ટ થઈને શિલાલેખ સોસાયટી તરફના રસ્તાનો ઉપયોગ કરી શકશે. 

બસ અને રિક્ષા માટે પ્રશ્ન: રિવરફ્રન્ટ પર રિક્ષા અને ખાનગી બસોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ હોવાથી તેમના માટે હજુ સુધી કોઈ સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક માર્ગ સૂચવવામાં આવ્યો નથી, જે મુસાફરો માટે ચિંતાનો વિષય છે. 

AMTS-BRTS: દિલ્હી દરવાજા તરફ જતી સિટી બસોના રૂટમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે, જેથી મુસાફરોએ સમયનું આયોજન અગાઉથી કરવું પડશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, સુભાષ બ્રિજ બંધ હોવાથી વૈકલ્પિક માર્ગો પર પહેલેથી જ ટ્રાફિકનું ભારણ વધારે છે, તેમાં હવે વધારાના વાહનો ડાયવર્ટ થતા સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની શકે છે.

