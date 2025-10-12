અમદાવાદીઓ સાવધાન : નવેમ્બરથી 5 મહિના સુધી બંધ રહેશે ટ્રાફિકથી ધમધમતો આ બ્રિજ

Prev
Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 12, 2025, 09:56 AM IST

Ahmedabad News : મેગા સિટી અમદાવાદ સતત ધમધમતુ શહેર છે. ત્યારે અહી એક પણ રસ્તો બંધ થાય તો હજારો વાહનચાલકો મુશ્કેલીમાં મૂકાય છે. ત્યારે ફરી એકવાર નારોલથી વિશાલા તરફનો શાસ્ત્રી બ્રિજ નવેમ્બરથી 5 મહિના માટે બંધ રખાશે. 

નવેમ્બરથી પાંચ મહિના સુધી પ્રતિબંધ 
શાસ્ત્રી બ્રિજ હવે જૂનો થઈ ગયો છે. ટ્રાફિકથી સતત ધમધમતા આ બ્રિજને હવે સમારકામની જરૂર છે. ત્યારે 15 વર્ષ જૂનાં 180 બેરિંગ બદલવાં પડશે તેવું સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટેબિલિટી રિપોર્ટ કહે છે. આ કારણે નારોલથી વિશાલા તરફનો શાસ્ત્રી બ્રિજ નવેમ્બરથી 5 મહિના માટે બંધ રખાશે. ટુવ્હીલર, ફોરવ્હીલર વિશાલાથી નારોલ તરફના બ્રિજનો ઉપયોગ કરી શકશે. 

કઈ બાજુ ડાયવર્ઝન અપાયું 
નવેમ્બર મહિનામાં જ્યારે બ્રિજની કામગીરી શરૂ થશે ત્યારે પાંચ મહિના માટે નારોલથી વિશાલા તરફના બ્રિજને સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવામાં આવશે. ટુ-વ્હીલર અને ફોર વ્હીલરને અવર-જવર કરવા માટે સામેના એટલે કે વિશાલાથી નારોલ તરફના બ્રિજ પરથી વાહનોને ડાઇવર્ઝન આપવામાં આવશે. હાલમાં પણ બ્રિજ પરથી મોટાં વાહનોનો પ્રવેશ પ્રતિબંધિત હોવાના કારણે તમામ વાહનો દાણીલીમડા થઈને અંજલિ ચાર રસ્તા પાસેથી જઈ શકશે

આ પહેલા પણ બ્રિજ બંધ કરાયો છે 
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ બ્રિજનું સમારકામ એક વર્ષ પહેલા જ કરાયું હતું ત્યારે માત્ર સરફેસિંગની કામગીરી કરાઈ હતી. ગત વર્ષે 9 ઓગસ્ટના રોજ બ્રિજ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. 

ઉલ્લેખનીય છે કે, અમદાવાદથી બહાર આવવા જવા માટે આ બ્રિજ બહુ જ મહત્વનો છે. મધ્ય ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત તરફ જવા માટે આ જ બ્રિજ પરથી વાહનો પસાર થતા હોય છે. રોજના લાખોની સંખ્યામાં વાહનો આ બ્રિજ પરથી અવરજવર કરતા હોય છે. ત્યારે બ્રિજ કરવાથી વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાશે. 

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

Ahmedabadtraffic alertshashtri bridgeઅમદાવાદશાસ્ત્રી બ્રિજ

