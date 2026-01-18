અમદાવાદના પોશ વિસ્તારમાં શીલજ-થલતેજ રોડ પર રફતારનો કહેર, કિયા કારે 9 વાહનોને લીધા અડફેટે
Ahmedabad Road Accident: અમદાવાદ શહેરમાં વધુ એક વખત બેફામ ગતિએ દોડતી કારે નિર્દોષ લોકોના જીવ જોખમમાં મૂક્યા છે. અમદાવાદના પોશ ગણાતા શીલજ-થલતેજ રોડ પર ગત રાત્રે એક કિયા (Kia) કારના ચાલકે એક પછી એક કુલ 9 વાહનોને અડફેટે લેતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
Ahmedabad Road Accident: અમદાવાદ શહેરમાં વધુ એક વખત બેફામ ગતિએ જતી લક્ઝરી કારે નિર્દોષ લોકોને અડફેટે લીધા હોવાની ઘટના સામે આવી છે. શહેરના પોશ ગણાતા શીલજ-થલતેજ રોડ પર એક કિયા (KIA) કારના ચાલકે સ્ટેયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવતા માર્ગ પર ઉભેલા અને પસાર થતા કુલ 9 વાહનોને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. આ અકસ્માતને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
મળતી માહિતી અનુસાર, GJ 18 BP 0990 નંબરની કિયા કાર ખૂબ જ ઝડપે આવી રહી હતી. કાર ચાલકે એક પછી એક એમ 9 જેટલા વાહનોને અડફેટે લીધા હતા. આ અકસ્માતમાં કેટલાક લોકોને નાની-મોટી ઈજાઓ પહોંચી છે, જેમને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
અકસ્માત થતા જ આસપાસના લોકો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, કાર ચાલક નશાની હાલતમાં હતો અને તેને ભાન નહોતું કે તે શું કરી રહ્યો છે. લોકોનો આક્ષેપ છે કે, નશાના કારણે જ તેણે વાહન પરનો કાબૂ ગુમાવ્યો હતો. ઉશ્કેરાયેલા ટોળાએ કાર ચાલકને પકડી પાડ્યો હતો.
બનાવની જાણ થતા જ સ્થાનિક પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો. પોલીસે અકસ્માત સર્જનાર કાર ચાલકની અટકાયત કરી છે અને તેની કાર કબજે લીધી છે. સદનસીબે આ ભયાનક અકસ્માતમાં કોઈ જાનહાનિના સમાચાર હજુ સુધી મળ્યા નથી, પરંતુ અનેક લોકોને નાની-મોટી ઈજાઓ પહોંચી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
