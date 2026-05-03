અમદાવાદનો ચોંકાવનારો કિસ્સો : દીકરીનું મોબાઈલ વળગણ છોડાવવા માતાપિતાએ બાઉન્સર્સ રાખ્યા
Ahmedabad News : અમદાવાદમાં ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. એક સગીરાની મોબાઈલની લત છોડાવવા માટે માતા પિતાએ બાઉન્સર રાખવા પડ્યા છે. સગીરાને મોબાઈલનું એટલી હદે વળગણ થઈ ગયું છે કે, મોબાઈલ લઈ લેતા તે એટલી હદે ગુસ્સે થતી હતી કે, ઘરનું ફર્નિચર પણ તોડી નાંખતી હતી. જેથી માતાપિતાએ તેના માટે મનોચિકિત્સકની મદદ લેવાની જરૂર પડી હતી.
ફોન લઈ લેવા પર દીકરી હિંસક બની જતી
અમદાવાદમાં એક માતાપિતા પોતાની દીકરીના જાનલેવા મોબાઈલની લત અને હિંસક વ્યવહારથી એટલી હદે પરેશાન થઈ ગયા હતા કે, તેઓ ઘરની અંદર પણ સુરક્ષા માટે બાઉન્સરની મદદ લઈ રહ્યાં છે. અમદાવાદમાં 16 વર્ષીય એક દીકરી પર નજર રાખવા માટે માતાપિતાને 24x7 બે શિફટમાં ચાર બાઉન્સર મૂકાવવાની જરૂર પડી હતી. જેના પર તેઓ લગભગ 65,000 હજારનો ખર્ચો કરી રહ્યાં છે. તબીબોના અનુસાર આ દીકરી ફોન અને સોશિયલ મીડિયાની એટલી હદે આદિ થઈ ચૂકી છે કે, મોબાઈલ લઈ લેવા પર તે હિંસક બની જાય છે.
બાળકોને એટેન્શન આપો
આ વિશે માહિતી આપતા મનોચિકિત્સક ડૉ. મૃગેશ વૈષ્ણવે જણાવ્યું કે, માતાપિતાએ મૂકેલા બાઉન્સર સતત મોબાઇલ એડિક્ટેડ દર્દી પર નજર રાખતા હતા. મોબાઇલના વધુ પડતા ઉપયોગના કારણે મગજમાં ડોપામાઇનો સ્ત્રાવ થઈ જાય છે. ડોપામાઇન વધતાં વ્યક્તિ મોબાઇલ એડિક્ટ થાય છે. જો માતાપિતા વધારે વ્યસ્ત હોય અથવા તો વર્કિગ હોય તો આવી ઘટના બને છે. વર્તમાન કિસાનોમાં બાળક માતા પિતાનું એટેન્શન ઈચ્છતુ હોય છે. માતા-પિતા સમય ન આપી શક્યા એટલે મોબાઈલ આપ્યો.
તેઓએ કહ્યું કે, મોબાઇલ મળતાં બાળક શાંત થાયુ પણ પછી લત લાગી. એક તબક્કે માતાપિતાએ મોબાઈલ લઈ લેતા બાળક ગુસ્સે થયું હતું. માતા પિતા પર હુમલો કર્યો ઘરનું ફર્નિચર તોડ્યું હતું. આ કારણે માતા પિતાએ મનોચિકિત્સકની મદદ લીધી હતી.
કોવિડ બાદ મોબાઈલનો ઉપયોગ વધ્યો
હાલ દર્દીનું કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવ્યુ અને તેની સાથે બાઉન્સર રખાયો છે. બિહેવિયર થેરાપી અને કાઉન્સેલિંગથી તે દર્દી સ્વસ્થ બની છે. કોવિડ મહામારી બાદ મોબાઇલના ઉપયોગનો ભયંકર વધ્યો છે. આ સ્થિતિ સુધારવા સામાજીક અને કાયદાકીય બંધન હોવા જોઇએ. 18 વર્ષથી નીચેના બાળકોનું સોશિયલ મીડિયા રજીસ્ટ્રેશન ન થવું જોઇએ. ભારતમાં 100 કરોડથી વધારે મોબાઇલ યુઝર્સ દેશમાં છે. તેમાં પણ 15 કરોડ યુઝર્સ 11 વર્ષથી નીચેના છે.
કેટલાક કિસ્સાઓમાં તો માતાપિતા નશીલા દવાઓથી દૂર રાખવા માટે સંતાનો પર નજર રાખવા બાઉન્સર રાખે છે. જેથી તેઓ નશાના ચક્કરમાં ન ફસાઈ જાય. સ્થિતિ એવી બની છે કે, સંતાનો ચાર-પાંચ કલાકો સુધી મોબાઈલ છોડતા નથી, તેવા કિસ્સામા હોસ્પિટલમાં પણ ભરતી કરાવવા પડયા છે. આ કારણે હવે બાઉન્સર્સની માંગ વધી ગઈ છે.
