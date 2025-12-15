અમદાવાદની 40 વર્ષ જૂની સોસાયટીને મળી તોડવાની નોટિસ, બંગલા બચાવવા રસ્તા પર ઉતર્યા માલિકો
Ahmedabad Illegal Society Demolition Protest ; 40 વર્ષ પહેલાં બનેલી સોસાયટી તોડવા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની નોટિસ, 2 કરોડોના બંગલો બચાવવા માલિકો રસ્તા પર ઉતર્યા, આપી આત્મવિલોપનની ચીમકી
Ahmedabad News ; અમદાવાદના ઘાટલોડિયા ગુલાબ ટાવર પાસે આવેલી 40 વર્ષ જૂની સોસાયટીને મહાનગરપાલિકા દ્વારા તોડવાની નોટિસ આપવામાં આવી છે. ત્યારે સોસાયટીના રહીશો વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા.
અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર પોલીસ વિસ્તારમાં આવેલ ગુલાબ ટાવર નજીક આવેલી સ્નેહાંજલિ સોસાયટીના રહીશો વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા છે. સમગ્ર બનાવની વાત કરવામાં આવે તો, વર્ષ 1982 માં અંજના એસોસિયેટ બિલ્ડર દ્વારા 25 મકાનની સોસાયટી બનાવીને આપવામાં આવી હતી. ત્યારે આટલા વર્ષો પછી હવે કોર્પોરેશનને ખ્યાલ આવ્યો છે કે, અંજના બિલ્ડર દ્વારા જે પ્લોટ પર મકાન બનાવવામાં આવ્યા છે, તે અન્ય કોઈની માલિકીનો પ્લોટ છે. ત્યારે આ વિવાદ વર્ષોથી કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો હતો. જેમાં પ્લોટ ખાલી કરવા મૂળ માલિકોને સૂચન કરવામાં આવ્યું હતું.
એએમસી દ્વારા પ્લોટ ખાલી કરવા સોસાયટીના સભ્યોને કહેવામાં આવતા સોસાયટીના સભ્યો અંજના બિલ્ડર સામે ફરિયાદ કરવા વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા. વસ્ત્રાપુર પોલીસે અરજી નોંધીને સમગ્ર મામલો શું છે એ દિશામાં તપાસ આગળ વધારી છે. ત્યારે શું નિર્ણય આવે છે એ આવનાર સમયમાં જોવું રહ્યું. હાલ તો 25 મકાન મલિકોને નોધારો થવાનો ડર સતાવી રહ્યો છે.
વિવાદ શું છે
આ સોસાયટી ઘાટલોડિયા ગુલાબ ટાવર પાસે આવેલી છે. જે થલતેજ વોર્ડમાં આવે છે. સમગ્ર વિવાદનું મૂળ એવું છે કે, બિલ્ડર કાંતિભાઈ દ્વારા મૂળ ફાળવેલા પ્લોટને બદલે અન્ય બિલ્ડરના પ્લોટ પર સોસાયટીનું બાંધકામ કરીને મકાનો વેચી દેવામાં આવ્યા હતા. વર્ષ ૨૦૦૯માં, સોસાયટીના રહેવાસીઓને અખબારો દ્વારા આ ગેરકાયદેસર બાંધકામ વિશે જાણ થઈ હતી. મૂળ પ્લોટના માલિક બિલ્ડરે પોતાનો પ્લોટ પાછો માગતા મામલો કોર્ટમાં પહોંચ્યો હતો. નીચલી કોર્ટે રહેવાસીઓને અમદાવાદ મ્યુનિ. કોર્પોરેશનને ૩.૭૧ કરોડ રૂપિયા ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો હતો, જે રકમ બિલ્ડર દ્વારા ભરવામાં પણ આવી હતી. તેમ છતાં, મૂળ પ્લોટ માલિકને વૈકલ્પિક પ્લોટ ન મળતાં કાયદાકીય ગૂંચવણ યથાવત રહી હતી.
સોસાયટીએ અમદાવાદ મ્યુનિ. કોર્પોરેશનને ૪૧ કરોડ રૂપિયા ચૂકવવાનો નિર્દેશ મળ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. સોસાયટીના આગેવાનોના મતે જે તે વખતે ટીપી ન હતી એટલે ૬૮ અને ૬૫ નંબરનો પ્લોટ અદલાબદલી થઈ ગયો છે. બિલ્ડર તમામને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા છે. બિલ્ડરે જવાબદારી લીધેલી છે તેથી તેના પર કાર્યવાહી થવી જોઈએ. પરંતુ તેના સ્થાને મ્યુનિ. કોર્પો. રહીશો પર કાર્યવાહી કરી સોસાયટી ખાલી કરવાનું કહી રહી છે. આ કાયદાકીય ખેંચતાણ વચ્ચે મ્યુનિ. કોર્પો. દ્વારા સોસાયટીના રહેવાસીઓને સતત ડિમોલિશનની નોટિસો મોકલવામાં આવી રહી છે.
આ તમામ મકાન ગેરકાયદેસર હોવાનું કહીને કોર્પોરેશન દ્વારા તોડવામાં આવનાર છે. પરંતુ સોસાયટીના રહીશોએ ડિમોલિશનની કામગીરીનો વિરોધ નોંધાવ્યો છે.
