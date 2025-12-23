ઉત્તરાયણ પહેલા અમદાવાદ SOGની મોટી કાર્યવાહી; ચાઈનીઝ દોરીનો 2.34 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત
Ahmdabad SOG Team Action: અમદાવાદ ગ્રામ્ય જિલ્લામાં ચાઈનીઝ લોન્ચર, ચાઇનીઝ લેન્ટનના ઉત્પાદન વેચાણ અને ઉડાડવા ઉપર તથા નાઇલોન અથવા અન્ય સિન્થેટીક મટીરીયલ અથવા સિન્થેટીક પદાર્થથી કોટેડ કરેલ હોય અને નોન બાયો ડીગ્રેબલ હોય તેવા ચાઇનીઝ દોરાના ઉત્પાદન વેચાણ અને ઉપયોગ કરવા ઉપર પ્રતિબંધિત . ગેરકાયદેસર રીતે ચાઇનીઝ દોરીના વેચાણ ક૨તા ઇસમોને શોધી કાઢવા એસ.ઓ.જી.એ કરેલી કામગીરી સફળ રહી.
Ahmdabad SOG Team Action: ઉતરાયણ પર્વને લઈને અમદાવાદ ગ્રામ્ય SOGની સૌથી મોટી કાર્યવાહી. પ્રથમ વખત પોલીસે ઉતરાયણ પર મળતી પ્રતિબંધિત ચાઈનીઝ દોરીની ફેક્ટરી સીલ કરી છે. અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસે સાણંદ, બાવળા અને વિરમગામમાં કરેલી કાર્યવાહી બાદ દાદરમાં ફેકટરી સીલ કરી છે. ઉતરાયણ પહેલા અમદાવાદ ગ્રામ્ય જિલ્લાના સાણંદ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાંથી ચાઈનીઝ દોરીનો મોટો જથ્થો પકડાયો છે. તપાસ આધારે દાદરાનગર હવેલી ખાતે ગેર કાયદેસર રીતે દોરીનો કુલ 2,34,55,000/- મુદ્દામાલ સાથે ચાઇનીઝ દોરીનું ઉત્પાદન કરતી ફેકટરી સીલ કરાવી. વટામણ, બાવળા તથા આણંદ જીલ્લા ખાતેથી વિપુલ પ્રમાણમાં ચાઇનીઝ દોરીનો જથ્થો અમદાવાદ ગ્રામ્ય એસ.ઓ.જી એ પકડી પાડયો હતો.
સાણંદ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના રણમલ ગઢ ગામની સીમમાં અમરત રબારીના ફાર્મ હાઉસની ઓરડી ખાતે થી પ્રતિબંધીત ચાઈનીઝ દોરીનો ૩૯ બોકસ માં ૧૮૭૨ રીલો કુલ કિ.રૂ. ૭,૪૮,૮૦૦/- ના મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો. સાથે જ ભીખા શાંતીલાલ રાણા, રાજુ ભીખાભાઈ શાંતીલાલ રાણા, અશોક મુળજીભાઈ ઠાકોર તથા ભરતભાઈ ઉર્ફે ભોગીલાલ દોલતરામ ગંગવાણી સામે કાર્યવાહી કરી. બાવળા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના બાવળા-આદરોડા રોડ ઉપર આવેલ ગણેશ કોટન પ્રેસીંગ ફેક્ટરી ખાતેથી પ્રતિબંધિત ચાઈનીઝ દોરીની નાની - મોટી કુલ ૩૮૬૪ નંગ ફીરકી ની કિ.રૂ.૧૨,૯૧,૨૦૦/- ના મુદામાલ કબજે કર્યો. સાથે સમીરશા નબીરશા સુલતાનશા ફકીર સામે કાર્યવાહી કરી. કોઠ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના વટામણ ચોકડી નજીકથી આઈસર ગાડી નંબર GJ-23-AW-4030 માં પ્રતિબંધિત ચાયનીઝ દોરીની ફીરડી નંગ-૨૪૦૦ ની કિં.રૂ.૯,૬૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ કોન નંગ-૧ કિ. રૂ.૫૦૦૦/- તથા આઈશર ની કિ. રૂ.૨૫૦૦૦૦/-ના મુદામાલ સાથે મળી કુલ કિ.રૂ.-૧૨,૧૫,૦૦૦/- (૧) મુદ્દામાલ કબજે કર્યો. સાથે જ ઈરફાન હુસૈનભાઈ બ્લોચ સામે કાર્યવાહી કરી.
આણંદ જીલ્લાના આણંદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી સ્થાનીક પોલીસ સાથે રાખી પ્રતિબંધિત ચાયનીઝ દોરીની ફીરડી નંગ-૬૭૨ કિં.રૂ.૨,૦૧,૬૦૦/- ના મુદામાલ સાથે રસીદશા ઉર્ફે ભુરીયો મહેબુબશા દિવાન સામે કાર્યવાહી કરી. આ ઉપરોકત જુદી જુદી જગ્યાઓ ઉપરથી મળી આવેલ પ્રતિબંધિત ચાયનીઝ દોરીનો તમામ મુદામાલ મોકલનાર આરોપી વિરેન બાબુભાઈ પટેલ સામે કાર્યવાહી કરી. વાપીના વીરેન પટેલની દાદરાનગર ખાતે આવેલી વંદના ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ખાતે ચાઈનીઝ દોરી (સીન્થેટીક દોરી) બનાવવા માટેની કંપની સીલ કરવામાં આવી
હકિકત આધારે દાદરા નગર હવેલી ખાતે જઇ સ્થાનીક પોલીસની મદદથી ગેર કાયદેસર રીતે ચાઈનીઝ દોરીનું ઉત્પાદન ક૨તી કંપની વિરૂધ્ધ કાયદેસ૨ની કાર્યવાહી કરાવવામાં આવી. આ કાર્યવાહી દરમિયાન ચાઈનીઝ દોરીની 1.50. કરોડની ૪૩૧૯૨ રીલ તેમજ ચાઈનીઝ દોરી બનાવવા માટેની મશીનરી તથા અન્ય રો મટીરીયલ આશરે ૫૦,૦૦,૦૦૦/- મળી આશરે બે કરોડનો મુદામાલ સીઝ કરાવવામાં આવ્યો.
તપાસ દરમ્યાન દાદરાનગર હવેલી, સાણંદ, બાવળા, કોઠ તથા આણંદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે અલગ - અલગ ગુનાઓ રજીસ્ટર કરી પ્રતિબંધિત ચાયનીઝ દોરીની 1.82 કરોડની 52 હજાર ફીરડી તથા અન્ય મુદામાલ ૨ો મટીરીયલ મશીનરી તથા વાહનો તથા મોબાઈલ મળી કુલ ૫૨,૫૦,૦૦૦/- મળી કુલ ૨.૩૪ કરોડ નો મુદામાલ જપ્ત કર્યો. બી.એન.એસ. મુજબ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી અમદાવાદ ગ્રામ્ય sog એ મોટી કાર્યવાહી કરી.
