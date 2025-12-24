Prev
અમદાવાદનો સુભાષ બ્રિજ તોડી પડાશે? આજે AMC ને સોંપાનારા રિપોર્ટ અંગે સામે આવી નવી માહિતી

Subhash Bridge : અમદાવાદના સૌથી વ્યસ્ત સુભાષ બ્રિજ અંતે તોડી પડાશે. શહેરના પૂર્વ અને પશ્ચિમ ભાગને જોડતા સુભાષ બ્રિજનું અલગ અલગ નિષ્ણાતો પાસે ટેસ્ટિંગ કરાવવામાં આવ્યું હતું. જેમાં કન્સલ્ટન્ટ એજન્સીઓએ બ્રિજને તોડી પાડવાની સલાહ આપી હોવાનું સૂત્રોએ જણાવ્યું 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 24, 2025, 12:39 PM IST

Ahmedabad News : અમદાવાદનો ટ્રાફિકથી ધમધમતો સુભાષ બ્રિજ પર તિરાડ પડ્યાનું સામે આવતા બ્રિજ વાહન વ્યવહાર માટે બંધ કરાયો છે. 25 ડિસેમ્બર સુધી સુભાષ બ્રિજ વાહનવ્યવહાર માટે બંધ રાખવામાં આવ્યો છે. ત્યારે સુભાષ બ્રિજ અંગે નવા અહેવાલ સામે આવ્યા છે.  

અમદાવાદના પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિભાગને જોડતા સુભાષબ્રિજ મામલે આજે રિપોર્ટ સોંપાઈ શકે છે. આજ સાંજ સુધીમાં બ્રિજનો રિપોર્ટ સોંપાઈ શકે છે. જોકે, સૂત્રોનું કહેવું છે કે, રિપોર્ટમાં બ્રિજનો ક્ષતિગ્રસ્ત ભાગ તોડવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે. બ્રિજના એક પણ પિલ્લરમાં કોઈ નુકસાન નહીં. પિલ્લર સિવાયના ભાગને તોડીને ફરી નિર્માણ કરાશે. બ્રિજની ઉપરથી નવો 6-લેન બ્રિજ બનાવવાનો વિચાર ચાલી રહ્યો છે. જોકે, રાજ્ય સરકારની મંજૂરી બાદ આ અંગે નિર્ણય થઈ શકે છે. 

ક્ષતિગ્રસ્ત સુભાષ બ્રિજ મામલે તંત્રને રિપોર્ટ સોંપાયો છે. જોકે સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. આજે સાંજ સુધીમાં રિપોર્ટ સોંપાયો તેના બાદ તેની જાહેરાત થઈ શકે છે. 

સૂત્રોનું કહેવું છે કે, રિપોર્ટમાં સુભાષ બ્રિજના કામને લઈને ત્રણ પ્રકારના સજેશન કરાયા છે. એક સજેશન ક્ષતિગ્રસ્ત હિસ્સો તોડી એક ભાગ નવો બનાવવો. બીજું સજેશન આખો નવો બ્રિજ બનાવવો અને ત્રીજું સજેશન પિલર યથાવત રાખી ઉપરનો આખો ભાગ નવો બનાવવાનું સજેશન કરાયું છે. બ્રિજના તમામ પિલરમાં કોઈ નુકશાન નહીં હોવાનો રિપોર્ટમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે. 

સાથે જ બ્રિજના પિલર સિવાયના ભાગને તોડી પાડી પુનઃ નિર્માણ કરવામાં આવી શકે તેવી શકયતા છે. બીજી તરફ સુભાષ બ્રિજની ઉપર નવો 6 લેન બ્રિજ બનાવવાનો પણ વિચાર ચાલી રહ્યો છે. જોકે, રાજ્ય સરકારની મંજૂરી મળે એ બાદ સમગ્ર નિર્ણય લેવાશે. 
 

કોમનવેલ્થને કારણે જલ્દી નિર્ણય લેવાશે 
આજે મળનારી amc ની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં સુભાષ બ્રિજ રિપોર્ટ મામલે સત્તાવાર  જાહેરાત થઈ શકે છે. રિપોર્ટ જાહેર થયા બાદ 1 વર્ષ કરતા વધુ સમય કામ ચાલી શકે છે. ત્યાં સુધી સુભાષ બ્રિજ બંધ રહી શકે છે. બ્રિજના કામ દરમિયાન નદીમાં વહેતા પાણીના પ્રવાહ વચ્ચે કામને લઈને વિલંબ કે એ પ્રકારે કામની તૈયારી હોઈ શકે છે. આગામી સમયમાં ટ્રાફિક મુવમેન્ટ અને કોમનવેલ્થ અને ઓલમ્પિક ગેમને ધ્યાને રાખી બ્રિજ અંગે જલ્દી જ નિર્ણય લેવાઈ શકે છે તેવું સૂત્રોએ જણાવ્યું. 

IIT મુંબઈ, IIT રૂડકી અને સુરતની SVNIT દ્વારા ઈન્સ્પેક્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે. હાલમાં પંકજ એમ પટેલ , કસાડ અને મલ્ટી મીડિયાએ ઈન્સ્પેક્શન કર્યું હતું. 

બ્રિજમાં ક્યાં તિરાડ છે 
હાલ RTO (આરટીઓ)થી શાહીબાગ જતા બ્રિજના રસ્તા પર 7 જેટલી તિરાડ જોવા મળી છે. તો શાહીબાગથી RTO જતા બ્રિજના રસ્તા પર 3 મોટી તિરાડ જોવા મળી. શાહીબાગથી RTO જતા બ્રિજના રસ્તા પર ફૂટપાથ પર સૌથી મોટી તિરાડ પડી છે .તો તિરાડ પાસે પેરાફિટનો ભાગ પણ તૂટેલો દેખાઈ આવ્યો.  

