અમદાવાદીઓની મુસીબત વધશે : 25 ડિસેમ્બર સુધી બંધ રહેશે સુભાષ બ્રિજ
Subhash Bridge Close ; અમદાવાદના સુભાષ બ્રિજમાં તિરાડ પડવાનો મામલો, 25 ડિસેમ્બર સુધી બ્રિજ રહેશે બંધ, ઈન્સપેક્શનનની કામગીરીને લઈને બ્રિજ બંધ કરાયો
Trending Photos
Ahmedabad News : અમદાવાદનો ટ્રાફિકથી ધમધમતો સુભાષ બ્રિજ પર તિરાડ પડ્યાનું સામે આવતા બ્રિજ વાહન વ્યવહાર માટે બંધ કરાયો છે. ત્યારે ક્ષતિગ્રસ્ત સુભાષ બ્રિજ મામલે મોટા સમાચાર આવ્યા છે. આગામી 25 ડિસેમ્બર સુધી સુભાષ બ્રિજ વાહનવ્યવહાર માટે બંધ રહેશે.
હાલ પણ સુભાષ બ્રિજને લઇને amc નું સતત ઈન્સ્પેક્શન ચાલી રહ્યું છે. Amc એ M પેનલ કરેલી ત્રણ કંપનીઓનું ઈન્સ્પેક્શન પૂર્ણતાના આરે છે. આગામી 2 કે 3 દિવસ વધુ ત્રણ કંપની દ્વારા ઈન્સ્પેક્શનની કામગીરી કરવામાં આવશે. IIT મુંબઈ, IIT રૂડકી અને સુરતની SVNIT દ્વારા ઈન્સ્પેક્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે. હાલમાં પંકજ એમ પટેલ , કસાડ અને મલ્ટી મીડિયાએ ઈન્સ્પેક્શન કર્યું. બુધવારે સવારે હાલની કંપનીના રિપોર્ટ સોંપવામાં આવશે.
અમદાવાદનો સુભાષ બ્રિજ 25 ડિસેમ્બર સુધી રહેશે બંધ! #Ahmedabad #Gujarat #BreakingNews #News pic.twitter.com/bQcXbqkwf1
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) December 9, 2025
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાનું જાહેરનામું
અમદાવાદ શહેરમાં અ.મ્યુ.કોર્પો.નાં બ્રિજ પ્રોજેકટ ખાતેથી પશ્વિમ ઝોનમાં સાબરમતી નદી પર આવેલ સુભાષ બ્રીજ ના ડીટેઇલ ઇન્સપેકશન ની કામગીરી કરવા માટે તા. ૨૫/૧૨/૨૦૨૫ સુધી જાહેર જનતા માટે અવરજવર કરવા માટે બંધ કરવા બાબત જાહેર જનતાને જણાવવામાં આવે છે કે તા. ૦૪/૧૨/૨૦૨૫ ના રોજ સુભાષ બ્રીજના સુપર સ્ટ્રકચર માં નુકશાન થવાનુ માલુમ પડેલ જેથી સલામતીના ભાગરૂપે સદર બ્રીજને જાહેરજનતાની અવરજવર માટે બંધ કરવામા આવેલ, જેના ડીટેઇલ ઇન્સપેકશન ની કામગીરી ગુજરાત સરકારના આર એન્ડ બી ડીઝાઈન સર્કલ, અ.મ્યુ.કો ના એમ પેનલ થયેલ સ્ટ્રકચરલ ડીઝાઇન કંસલટન્ટ સાથે ઇન્સપેકશન ની કામગીરી હાથ ધરવામા આવેલ, તેમજ સદર બ્રીજનુ વધુ ઇન્સપેકશન/ ટેસ્ટીંગ કરવાની જરુરીયાત જણાતા, આવા કામના જાણકાર તેમજ અનુભવી તજજ્ઞ જેમકે એસ.વી.એન.આઈ.ટી પાસેથી હાલમાં બ્રીજની ચકાસણી કરવામા આવેલ છે. તેમજ બ્રીજના ફાઉન્ડેશન ની ચકાસણી આવા કામના નિષ્ણાત દ્વારા ટેસ્ટીંગની કામગીરી પ્રગતીમાં છે. તદઉપરાંત સદર બ્રીજ ની આઇ.આઇ.ટી મુંબઈ તથા આઇ.આઇ.ટી રુરકી તેમજ બ્રીજ ના અન્ય તજજ્ઞો પાસેથી જરુરી ઈન્સપેકશન કરાવવામાં આવનાર છે.
આથી ઉપરોકત કામગીરી માટે સદર બ્રીજના તા. ૨૫/૧૨/૨૦૨૫ સુધી સુધી જાહેર જનતા માટે અવરજવર કરવા માટે બંધ રાખવામા આવનાર છે, જે દરમ્યાન જાહેર જનતા એ અન્ય વૈકલ્પીક રુટ નો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. જેની જાહેર જનતાએ નોંધ લેવા વિનંતી.
બ્રિજમાં ક્યાં તિરાડ છે
હાલ RTO (આરટીઓ)થી શાહીબાગ જતા બ્રિજના રસ્તા પર 7 જેટલી તિરાડ જોવા મળી છે. તો શાહીબાગથી RTO જતા બ્રિજના રસ્તા પર 3 મોટી તિરાડ જોવા મળી. શાહીબાગથી RTO જતા બ્રિજના રસ્તા પર ફૂટપાથ પર સૌથી મોટી તિરાડ પડી છે .તો તિરાડ પાસે પેરાફિટનો ભાગ પણ તૂટેલો દેખાઈ આવ્યો. હાલ અદ્યતન સાધનો સાથે amc એજન્સીઓની મદદ લઇ રિપોર્ટ બનાવવામાં લાગ્યું છે. રિપોર્ટ આવ્યા બાદ શુ કરવું તે amc જાહેર કરશે.
બ્રિજ બંધ થવાથી ટ્રાફિક વધ્યો
પહેલાથી જ અડધુ અમદાવાદ ડાયવર્ઝન પર ચાલે છે, આવામાં સુભાસ બ્રિજ બંધ કરાતા અમદાવાદના નાગરિકોની મુશ્કેલીઓ વધી છે. સુભાષ બ્રિજ બંધ હોવાથી વાડજ સર્કલ પર ટ્રાફિકની અતિ ગંભીર સમસ્યા સર્જાઈ રહી છે. આશ્રમ રોડ, દુધેશ્વર અને રાણીપ તરફથી આવતો ટ્રાફિક વાડજ પર એકઠો થતા નાગરિકોની મુશ્કેલી સર્જાઈ રહી છે. સેંકડો ટ્રાફિક પોલીસકર્મીઓ તૈનાત છતાં ભારે અંધાધૂંધી સર્જાઈ રહી છે. પોલીસ કમિશનર દ્વારા amc ને આ અંગે તાકીદ કરાઈ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે