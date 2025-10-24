Prev
Next

મજબૂરી શું શું કરાવે! પતિના ઈલાજ માટે ચોર બની શિક્ષિકા, વિદ્યાર્થીના ઘરમાં જ કરી ચોરી

Ahmedabad Crime News : અમદાવાદમાં પતિના ઈલાજ માટે શિક્ષિકાએ વિદ્યાર્થીના ઘરમાંથી સોનુ અને રોકડની કરી ચોરી. શિક્ષિકા સંગીતા નાયડુની શંકાસ્પદ ગતિવિધિથી ફૂટ્યો ભાંડો. રામોલ પોલીસે આરોપી મહિલાની કરી ધરપકડ. આરોપીના ઘરેથી 7.81 લાખનો મુદ્દામાલ કરાયો જપ્ત

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 24, 2025, 09:24 AM IST

Trending Photos

મજબૂરી શું શું કરાવે! પતિના ઈલાજ માટે ચોર બની શિક્ષિકા, વિદ્યાર્થીના ઘરમાં જ કરી ચોરી

Ahmedabad News ઉદય રંજન/અમદાવાદ : પતિના ઈલાજ માટે એક શિક્ષિકા ચોર બનવા મજબૂર બની હતી. પોતાના સ્ટુડન્ટના ઘરમાંથી 10 તોલા સોનુ અને રોકડની ચોરી કરી હતી. શિક્ષિકાની શકાસ્પદ ગતિવિધિથી ભાંડો ફૂટ્યો છે. રામોલ પોલીસે મહિલા આરોપીની ધરપકડ કરીને ચોરીનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો. 

પોલીસ કસ્ટડીમાં જોવા મળતી મહિલા આરોપી સંગીતા નાયડુ છે.. સ્કૂલમાં શિક્ષક રહી ચુકેલી આ મહિલા આર્થિક સંકડામણમાં ચોર બની છે. અમદાવાદના રામોલ વિસ્તારમાં આવેલા શાશ્વત મહાદેવ નામના ફ્લેટમાં 10 તોલા સોનાના દાગીના અને રોકડ ચોરીની ફરિયાદ નોંધાઇ હતી. દિવાળીના તહેવારમાં થયેલી ચોરીની ઘટનાના પગલે રામોલ પોલીસે જુદી જુદી ટીમો બનાવીને તપાસ શરૂ કરી હતી. આ મકાન 10 દિવસથી બંધ હતું. જેથી પોલીસે CCTV ફુટેજના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. આ દરમ્યાન આરોપી મહિલા ભોગ બનનારના ઘરે એક પ્રસંગમાં જવા માટે કપડાં ચેન્જ કરવા પહોંચી હોવાનું CCTV માં કેદ થયું હતું. જેથી શકાના આધારે પોલીસે મહિલાની પૂછપરછ કરતા ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો. રામોલ પોલીસે મહિલાના ઘરમાંથી ચોરીના સોનાના દાગીના અને રોકડ સહિત રૂ 7.81 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

રામોલ પોલીસ સ્ટેશનનના પીઆઈ બીપી સાવલિયાએ જણાવ્યું કે, પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે મહિલા આરોપી સંગીતા નાયડુ અગાઉ વસ્ત્રાલની એક સ્કૂલમાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતી હતી. આ દરમ્યાન ભોગ બનનાર સાથે પરિચયમાં આવી હતી. ભોગ બનનારનો પુત્ર તે સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતો હતો. 10 દિવસ પહેલા આરોપી સંગીતાના પતિ રાજેશભાઈનું અકસ્માત થતા તેમના ઈલાજ માટે દોઢ લાખ રૂપિયાની જરૂર હતી. જેથી મહિલા આરોપીએ પતિના ઈલાજ માટે ચોરી કરવાનું નક્કી કર્યું. અને પ્રસંગમાં જવા માટે કપડાં ચેન્જ કરવાનું કહીને ભોગ બનનારના ઘરે પહોંચી ગઈ હતી. તે રૂમમાંથી દાગીના અને રોકડની ચોરી કરીને ફરાર થઇ ગઇ હતી. આ મહિલા ગર્ભવતી છે. તેને 7 વર્ષની દીકરી પણ છે. મહિલા પતિ અને આર્થિક જરૂરિયાત માટે શિક્ષિકામાંથી ચોર બની હતી તેવું તેણે જણાવ્યું. રામોલ પોલીસે મહિલા આરોપીની ધરપકડ કરીને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે..

રામોલ પોલીસે ચોરી કેસમાં મહિલાની ધરપકડ કરીને ચોરીનો મુદ્દામાલ તેના ઘરેથી કબ્જે કર્યો છે. આ મહિલાએ ચોરીના દાગીના એક પુરુષને વેચવા માટે આપ્યા હતા. આ પુરુષ કોણ છે અને ચોરી માં તેની કોઈ ભૂમિકા છે કે નહીં તે મુદ્દે પોલીસે આરોપીની શોધખોળ શરૂ કરી છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Ahmedabadcrime newsઅમદાવાદક્રાઈમ સમાચાર

Trending news