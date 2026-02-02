ટેનિસ કોચે પ્લેયરના ઘરે દાગીના ચોરી વેચી દીધા : અમદાવાદની ઘટના
Ahmedabad Crime News : સાયન્સ સિટીમાં પ્લેયરના ટેનિસ કોચે પોતાના જ પ્લેયરના ઘરમાંથી 12.20 લાખના દાગીના ચોરી કરી 10 લાખના શિવરંજનીના જ્વેલર્સને વેચી દીધા
Trending Photos
Ahmedabad News ઉદય રંજન/અમદાવાદ : શહેરના સાયન્સ સિટી રોડ પરના એક મકાનમાંથી ટેનિસ કોચે લાખો રૂપિયાના દાગીનાની ચોરી કરી છે. ટેનિસ કોચ મકાન માલિકના દીકરાને ટેનિસ શીખવાડવા આવતો હતો. કોચે મોકો મળતા 12.20 લાખના દાગીના ચોરી કરી મિત્ર મારફતે શિવરંજનીના જ્વેલર્સને 10 લાખમાં વેચી દીધા હતા. આ અંગે સોલા પોલીસે ગુનો નોધી તપાસ હાથ ધરી છે.
સાયન્સ સિટી ખાતે ગ્રીન વ્યુ એપાર્ટમેન્ટમાં ગૌરવ દિક્ષિત તેમના બે બાળકો અને પત્ની સાથે રહે છે. ગૌરવભાઈ સિક્યુરિટી એજન્સી ચલાવે છે. ગૌરવભાઈનો દીકરો વેદિકના નામના કોચ પાસે ટેનિસ રમે છે. દીકરાને ટેનિસ કોચિંગ માટે ક્યારેક તેમના પત્ની મૂકવા જાય છે, તો ક્યારેક કોચ ઘરે ટ્રેનિંગ માટે આવે છે. 19 ડિસેમ્બરે પણ વેદિક ગૌરવભાઈના દીકરાને લેવા આવ્યો હતો. આ દરમિયાન વેદિક લાંબા સમય સુધી ઘરમાં રહ્યો હતો.
ગૌરવભાઈનો દીકરો બીમાર હોવાથી તે દિવસે કોચિંગ માટે ગયો ન્હોતો. પરંતુ વેદિકે બાથરૂમ જવાનું કહીને એક રૂમમાં ગયો હતો. જે બાદ વેદિક ફોન આવ્યો કહીને ઝડપથી જતો રહ્યો હતો. 23 ડિસેમ્બરના રોજ ગૌરવભાઈ રૂમમાં ગયા ત્યારે રૂમમાંથી 12 લાખના સોનાનાં અને 20 હજારના ચાંદીના દાગીના ચોરી થયા હતા. આ દિવસે વેદિક આવ્યો હોવાથી તેમને વેદિક પર શંકા હતી. ગૌરવભાઈએ વેદિકને ફોન કરતા વેદિકનો ફોન સ્વીચ ઓફ આવતો હતો.
ગૌરવભાઈ વેદિકની સાથે કામ કરતા નેમ શાહને મળ્યા હતા ત્યારે નેમ શાહે જણાવ્યું હતું કે, વેદિક દાગીના આપીને ગયો હતો અને કહ્યું છે કે દાગીના વેચી દેજે, મારા પત્નીના છે. મારે પૈસાની જરૂર છે, અને દાગીના વેચીને પૈસા મને આપજે. નેમ શાહે શિવરંજની બી.જી જ્વેલર્સમાં ચોરીના દાગીના વેચી દીધા હતા. આ દાગીનાના 10.09 લાખ આવ્યા હતા, જે વેદિકને આપ્યા હતા. આ અંગે ગૌરવભાઈએ વેદિક સામે સોલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.
સોલા પોલીસ દ્વારા ચોરીના દાગીના બી.જી જ્વેલર્સમાંથી રીકવર કરવામાં આવશે. પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવશે કે નેમને ચોરીના દાગીના હોવાની જાણ હતી કે કેમ. શિવરંજનીના બી.જી જ્વેલર્સમાં પણ તપાસ કરવામાં આવશે કે જ્વેલર્સ ક્યાં આધાર પર દાગીના ખરીદીને 10 લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા. જો ચોરીના દાગીના કોઈ આધાર પુરાવા વિના ખરીધ્યા હશે તો જ્વેલર્સ સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે