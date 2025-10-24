અમદાવાદ : યુવકોની ફટાકડા ફોડવાની મજાએ લીધો કિશોરીનો જીવ, લોખંડની પાઈપમાં બોમ્બ મુકીને ધડાકો કર્યો
Ahmedabad Firecracker Incident : અમદાવાદના ચેનપુરમાં બની ચોંકાવનારી ઘટના બની. ફટાકડાના કારણે માથાના ભાગે પાઈપ વાગતા હિના પુરોહિતનું કરુણ મોત, 3 યુવક સામે નોંધાઈ પોલીસ ફરિયાદ
Trending Photos
Ahmedabad News ઉદય રંજન/અમદાવાદ : અમદાવાદમાં ત્રણ યુવકોની મજાએ લીધો કિશોરીનો જીવ. યુવકોએ લોખંડની પાઈપમાં બોમ્બ મુકીને ધડાકો કર્યો હતો. લોખંડની પાઈપ ઉડીને કિશોરીને માથાના ભાગે વાગતા કરુણ મૃત્યુ..
અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે લોખંડની પાઇપ વાગતા જ કિશોરીને ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી અને તે લોહીલુહાણ થઈ ગઈ હતી. તાત્કાલિક 108 દ્વારા ઈજાગ્રસ્ત કિશોરીને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી.
અમદાવાદ શહેરમાં ફટાકડા ફોડવાની એક બેદરકાર ઘટનાને કારણે એક માસૂમ કિશોરીનું કરુણ મોત નિપજ્યું છે, જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. માહિતી મુજબ, ત્રણ યુવકો દ્વારા અત્યંત બેદરકારીપૂર્વક અને જોખમી રીતે લોખંડની પાઇપમાં ફટાકડા મૂકીને ફોડવામાં આવી રહ્યા હતા. આ અખતરામાં ફટાકડાના વિસ્ફોટથી પાઇપનો એક ટુકડો કે પાઇપ પોતે જ ઊછળીને ત્યાંથી પસાર થઈ રહેલી એક કિશોરીના માથાના ભાગે, ખાસ કરીને કપાળના ભાગે, વાગી હતી. આ પ્રકારના જોખમી સ્ટંટ્સ જાહેર માર્ગ પર કરવા એ સ્પષ્ટપણે ગંભીર બેદરકારી દર્શાવે છે.
ન્યૂ રાણીપ વિસ્તારમાં ચેનપુર પાસે આવેલા મેઘા આર્કેડમાં રહેતી 16 વર્ષીય સગીરા તેના પરિવાર સાથે રહેતી હતી અને નેશનલ સ્કૂલમાં 11માં ધોરણમાં અંગ્રેજી માધ્યમમાં અભ્યાસ કરતી હતી. 21 ઓક્ટોબરના રોજ પડતર દિવસના દિવસે રાત્રિના સમયે સગીરાનાં પરિવારજનો ૐ કુંતેશ્વર મહાદેવ મંદિર સામે રોડ ઉપર ઊભાં હતાં અને ફટાકડા ફોડી રહ્યાં હતાં. આ દરમિયાનમાં સગીરા તેની મિત્ર સાથે ચાલતાં ચાલતાં સોસાયટી નજીક આવેલી પટેલ ડેરી પાર્લર પાસે ગઈ હતી. બંને રોડ ઉપર ઊભા હતા એ દરમિયાન ફટાકડો સગીરાના માથામાં વાગ્યો હતો, જેથી બૂમાબૂમ થઈ હતી અને આસપાસના લોકો ભેગા થઈ ગયા હતા.
સારવાર દરમિયાન કિશોરીનું મૃત્યુ થયું
સ્થાનિક સંદીપ મહીવાળે જણાવ્યું કે, અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે લોખંડની પાઇપ વાગતા જ કિશોરીને ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી અને તે લોહીલુહાણ થઈ ગઈ હતી. તાત્કાલિક 108 દ્વારા ઈજાગ્રસ્ત કિશોરીને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી. તબીબો દ્વારા તેને બચાવવાના તમામ પ્રયાસો કરવા છતાં માથાના ભાગે ગંભીર ઈજા થવાના કારણે સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નિપજ્યું હતું. એક ક્ષણિક બેદરકારીને કારણે એક પરિવારનો માળો વેરવિખેર થઈ ગયો છે, અને તહેવારનો માહોલ શોકમાં પરિવર્તિત થઈ ગયો છે.
અમદાવાદના ચેનપુરમાં બની ચોંકાવનારી ઘટના, યુવકોની ફટાકડા ફોડવાની મજાએ લીધો કિશોરીનો જીવ.....#gujarat #ahmedabad #news pic.twitter.com/KirDk3qpVm
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) October 24, 2025
પોલીસે 3 યુવકો સામે ફરિયાદ નોંધી
ઘટના વિશે સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશનના ઈન્સ્પેક્ટર વાય.આર. વાઘેલાએ જણાવ્યું કે, આ કરુણ ઘટના બાદ કિશોરીના પરિવારજનોએ બેદરકાર રીતે ફટાકડા ફોડનારા ત્રણેય યુવકો સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે ફરિયાદના આધારે ત્રણેય યુવકો વિરુદ્ધ બેદરકારીથી મૃત્યુ નિપજાવવાનો (સદોષ માનવ વધની કલમ હેઠળ) ગુનો નોંધી આરોપીઓની ધરપકડ કરી. પોલીસે હવે યુવકોની ઓળખ, તેમના નિવેદનો અને ઘટનાસ્થળના સીસીટીવી ફૂટેજ મેળવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, જેથી આ બેદરકાર યુવકો સામે કડકમાં કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને ભવિષ્યમાં આવી જોખમી પ્રવૃત્તિઓ પર રોક લગાવી શકાય.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે