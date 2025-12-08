અમદાવાદના ક્ષતિગ્રસ્ત સુભાષ બ્રિજ મામલે મોટા સમાચાર : હજી વધુ દિવસ બ્રિજ બંધ રહેશે
Subhash Bridge Close ; સુભાષબ્રિજ 15 ડિસેમ્બર સુધી બંધ રહેશે. 4 એજન્સીઓ ટેસ્ટિંગ કરશે, તમામ ટેસ્ટ થયા બાદ બ્રિજ અંગે રાજ્ય સરકાર નિર્ણય લેશે
Trending Photos
Ahmedabad News : અમદાવાદનો ટ્રાફિકથી ધમધમતો સુભાષ બ્રિજ પર તિરાડ પડ્યાનું સામે આવતા બ્રિજ વાહન વ્યવહાર માટે બંધ કરાયો છે. પાંચ દિવસ માટે બંધ કરાયેલો બ્રિજ હજુ પણ વધુ દિવસો બંધ રહી શકે છે. એએમસીએ હાથ ધરેલા રિપોર્ટની કામગીરીમાં રિપોર્ટ આવ્યા બાદ શું કરવું અને તિરાડ કેમ પડી તે જાહેર થશે.
સુભાષ બ્રિજ પર તિરાડ પડતા બ્રિજ વાહનવહાર માટે બંધ કરાયો છે. 4 તારીખે તિરાડ પડ્યાનું સામે આવતા બ્રિજ 5 દિવસ બંધ કરાયો છે. 5 દિવસમાં amc દ્વારા બ્રિજમાં તિરાડ કેમ પડી અને બ્રિજ શરૂ કરવા શુ કરી શકાય તેનો રિપોર્ટ તૈયાર કરાઈ રહ્યો છે. 5 દિવસ બ્રિજ બંધ રહેવાની વાત હતી, જોકે બ્રિજ વધુ દિવસો સુધી બંધ રહેશે.
સુભાષ બ્રિજ મામલે મોટા સમાચાર
હજી સુધી તપાસ રિપોર્ટ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને નથી સોંપાયો. વડોદરાની ખાનગી એજન્સી દ્વારા હજી પણ તપાસ ચાલી રહી છે. સૂત્રોનું કહેવું છે કે, બુધવાર સાંજ સુધીમાં સોંપાઈ શકે છે. ટૂંકા ગાળાનો ઉકેલ લાવવો કે લાંબા ગાળાનો ઉકેલ એ સ્પષ્ટ થશે. હાલ તો નજીક ભવિષ્યમાં સુભાષ બ્રિજ ખુલ્લો થવાની કોઈ સંભાવના નથી. મ્યુનિસિપલ કમિશનરને રિપોર્ટ સોંપાયા બાદ રાજ્ય સરકાર સાથે પરામર્શ કરીઆખરી નિર્ણય લેવાશે.
સ્પાન તૂટતા બ્રિજમાં તિરાડ પડ્યાની હાલ ચર્ચા છે. બ્રિજ બંધ થતાં શહેરીજનોને હવે વધુ લાંબું અંતર કાપવું પડશે. આ સાથે જ ઇંધણનો વ્યય અને અમદાવાદીઓને ટ્રાફિકમાં હેરાન થવાનો વારો આવ્યો છે. હજી 6 મહિના પહેલા જ બ્રિજનું ઈન્સ્પેકશન થયું હતું, ત્યારે કોઈ ક્ષતિ નહિ હોવાનો તંત્રનો ખુલાસો હતો. ત્યારે ક્ષતિ ન હતી તો તિરાડ કેમ પડી તર જાણવામાં તંત્ર લાગ્યું છે. શું નવો સ્પાન નાંખવો પડશે કે બ્રિજ નવો બનશે તે યક્ષ પ્રશ્ન છે. હાલમાં તંત્ર દ્વારા કરાઈ રહેલ સર્વે અને રિપોર્ટની કામગીરી બાદ આવનાર રિપોર્ટ આવતા ખ્યાલ આવશે.
બ્રિજમાં ક્યાં તિરાડ છે
હાલ RTO (આરટીઓ)થી શાહીબાગ જતા બ્રિજના રસ્તા પર 7 જેટલી તિરાડ જોવા મળી છે. તો શાહીબાગથી RTO જતા બ્રિજના રસ્તા પર 3 મોટી તિરાડ જોવા મળી. શાહીબાગથી RTO જતા બ્રિજના રસ્તા પર ફૂટપાથ પર સૌથી મોટી તિરાડ પડી છે .તો તિરાડ પાસે પેરાફિટનો ભાગ પણ તૂટેલો દેખાઈ આવ્યો. હાલ અદ્યતન સાધનો સાથે amc એજન્સીઓની મદદ લઇ રિપોર્ટ બનાવવામાં લાગ્યું છે. રિપોર્ટ આવ્યા બાદ શુ કરવું તે amc જાહેર કરશે.
બ્રિજ બંધ થવાથી ટ્રાફિક વધ્યો
પહેલાથી જ અડધુ અમદાવાદ ડાયવર્ઝન પર ચાલે છે, આવામાં સુભાસ બ્રિજ બંધ કરાતા અમદાવાદના નાગરિકોની મુશ્કેલીઓ વધી છે. સુભાષ બ્રિજ બંધ હોવાથી વાડજ સર્કલ પર ટ્રાફિકની અતિ ગંભીર સમસ્યા સર્જાઈ રહી છે. આશ્રમ રોડ, દુધેશ્વર અને રાણીપ તરફથી આવતો ટ્રાફિક વાડજ પર એકઠો થતા નાગરિકોની મુશ્કેલી સર્જાઈ રહી છે. સેંકડો ટ્રાફિક પોલીસકર્મીઓ તૈનાત છતાં ભારે અંધાધૂંધી સર્જાઈ રહી છે. પોલીસ કમિશનર દ્વારા amc ને આ અંગે તાકીદ કરાઈ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે