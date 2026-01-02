Prev
2026 નું અમદાવાદ : Z 24 કલાકે શહેરના 26 રસ્તાઓ શોધી કાઢ્યા, જ્યાં ટ્રાફિક જામ મળશે જ!

Ahmedabad Traffic Problem : જો તમે અમદાવાદના આ 26 રોડ પરથી નીકળ્યા, તો સમજો કે તમને ટ્રાફિક મળશે, મળશે અને સો ટકા મળશે જ....
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 02, 2026, 04:28 PM IST

2026 નું અમદાવાદ : Z 24 કલાકે શહેરના 26 રસ્તાઓ શોધી કાઢ્યા, જ્યાં ટ્રાફિક જામ મળશે જ!

Ahmedabad News : થાઈલેન્ડ-મલેશિયા જેવી બનાવવાની વાતો ચાલે છે, પણ હકીકતમાં અમદાવાદની સામે આફ્રિકા પણ સારું લાગવા લાગે. 2026 ની વેલકમ સાથે અમદાવાદીઓને ટ્રાફિકની સમસ્યા નવા વર્ષે ગિફ્ટમાં મળી છે. એક રસ્તા પરથી માંડ છટકો તો બીજો આવી જાય. પણ અમદાવાદના રસ્તાઓ તમને રોલર કોસ્ટર રાઈડની અનુભૂતિ કરાવે એની ગેરેન્ટી.  Z 24 કલાકની દરેક અમદાવાદીની સમસ્યા જાણીને 'ટ્રાફિકનું ભારણ શું છે કારણ'? મુહિમ ચલાવવી પડી છે. જેમાં અમદાવાદને 2026 માં ભેટમાં મળેલા એવા રોડની વાત કરીએ, જેમાંથી 2026 માં મુક્તિ મળશે કે નહિ એ કહી ન શકાય.  

Z 24 કલાકે શહેરના એવા 26 રસ્તાઓ શોધી કાઢ્યા છે, હાલ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને એકસાથે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. આ કામ વિવિધ પ્રકાના છે. સંકલન અને આયોજનના અભાવે આ 26 રસ્તાઓ પર 2026 માં ટ્રાફિક જામ જોવા મળી રહ્યું છે. તેનો નિવેડો ક્યારે આવશે તેનો જવાબ તો તંત્ર પાસે પણ નથી. કારણે લોકોને ટ્રાફિકની મુક્તિ આપવાના બહાને બ્રિજ બનાવવો, અને તેમાં ભ્રષ્ટાચાર થયા બાદ તેને તોડી પાડવો અને ત્યા ફરી રસ્તો કરી દેવો એ તો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ખાસિયત છે. હાટકેશ્વર બ્રિજનું ઉદાહરણ આપી પાસે છે જ. 

ત્યારે હાલ જો તમારે અમદાવાદમાં બહાર નીકળવાનું થાય તો આ રસ્તાઓ પર તમને સો ટકા ટ્રાફિક જામ મળશે, અમે આવા 26 પોઈન્ટ શોધી કાઢ્યા છે 

2026માં ટ્રાફિક જામનાં 26 કારણો

  • SG હાઈવે કર્ણાવતી-YMCA પાસે બ્રિજના કામના કારણે ટ્રાફિક જામ
  • SP રિંગરોડ પર ભાટ અને તપોવન સર્કલ ખાતે બ્રિજના કામથી ટ્રાફિક જામ
  • SP રિંગરોડ નદી પર ભાટ બ્રિજનું કામ અને વટવા રેલવે ઓવર બ્રિજના કામથી જામ
  • પીરાણા રોડ અને પીરાણા ગાય સર્કલ SP રિંગરોડ પર બ્રિજના કામથી ટ્રાફિક જામ
  • કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનના કામના કારણે ટ્રાફિક જામ
  • માટીપગા હાટકેશ્વર બ્રિજને તોડવાનું કામ ચાલતું હોવાથી ટ્રાફિક જામ
  • સુભાષબ્રિજમાં તિરાડો પડતાં બંધ કરવાથી RTO વિસ્તારમાં જામ
  • ઉસ્માનપુરાથી વાડજ સુધી ગાંધી આશ્રમ ડેવલપમેન્ટ અને બ્રિજના કામના કારણે જામ
  • મકરબા રેલવે ઓવરબ્રિજની ડિઝાઈનમાં ખામીના કારણે વિસ્તારમાં ટ્રાફિક જામ
  • વસ્ત્રાપુર રેલવે ઓવરબ્રિજનું મંથર ગતિએ કામ ચાલતું હોવાથી ઠેર ઠેર ટ્રાફિક જામ
  • ઘાટલોડિયામાં સતાધાર સર્કલ પર બ્રિજનું કામ ચાલતું હોવાથી વિસ્તારમાં ટ્રાફિક જામ
  • ભૂતિયા તંત્રએ ત્રાગડમાં બનતા બ્રિજનો છેડો સ્મશાનમાં કાઢતાં કામ અટવાઈ ગયું
  • ઘુમામાં ભૂતિયા તંત્રએ TP રસ્તો પાડ્યા વગર બ્રિજ બનાવતાં શોભાનો ગાંઠિયો બન્યો બ્રિજ
  • સ્માર્ટ શાસકો અને હોંશિયાર બાબુઓએ ઘુમામાં રસ્તા પહેલાં જ એડવાન્સમાં બ્રિજ બનાવી નાખ્યો
  • ઈન્કમટેક્સ ઓવરબ્રિજ, પાલડી નદીનો બ્રિજ અને દૂધેશ્વર બ્રિજમાં સળિયા દેખાવા લાગ્યા
  • અમદાવાદના સૌથી લાંબા નરોડા ગેલેક્સી બ્રિજનું કામ મંથર ગતિએ ચાલતાં ટ્રાફિક જામ
  • ઊજાલાથી સનાથલ-ચાંગોદર બ્રિજનું કામ મંથર ગતિએ ચાલતું હોવાથી ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ
  • પાંજરાપોળ બ્રિજ અને આંબાવાડી બ્રિજનું કામ ચાલતું હોવાથી વિસ્તારમાં ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ
  • નવા રેલવે સ્ટેશન માટે સાળંગપુરનો બ્રિજ નવીનીકરણના કારણે બંધ
  • અસારવા-દરિયાપુરને જોડતો ઇદગાહ રેલવે ઓવરબ્રિજ બુલેટ ટ્રેનના કામના કારણે બંધ
  • શાહીબાગ રેલવે અંડરપાસ બુલેટ ટ્રેનના કામના કારણે બંધ કરી દેવામાં આવશે એટલે ટ્રાફિક જામ
  • ઠેર ઠેર ટોરેન્ટની વીજ લાઈનોનું અપગ્રેડેશન ચાલતું હોવાથી ખોદકામના કારણે ટ્રાફિક જામ
  • અમદાવાદ પૂર્વમાં ખારીકટ કેનાલ રોડના મંથર ગતિએ ચાલતા કામથી ઠેર ઠેર ટ્રાફિક જામ
  • નરોડા-દહેગામ સર્કલથી વસ્ત્રાલ ગામ વચ્ચે SP રિંગરોડ પર ચાલતા કામથી ટ્રાફિક જામ
  • અગોરા મોલ સર્કલ પાસે બ્રિજનું કામ ચાલતું હોવાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ટ્રાફિક જામ

આમ, અમદાવાદમાં ઠેર ઠેર ચાલતાં રોડનાં કામોના કારણે ઢગલાબંધ વિસ્તારોમાં સ્થાનિકો ટ્રાફિક જામથી પીડાઈ રહ્યા છે.  

