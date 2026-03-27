અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં ટ્રાફિક જામ કરતા 12 કટ બંધ કરાયા, વાહનચાલકોને ફરીને જવું પડશે
Ahmedabad Traffic Alert : ટ્રાફિક જામ કરતા અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારના 12 કટ બંધ કરવામાં આવ્યા છે, હવે વાહનચાલકોને આ કટથી વાહન નહિ કાઢી શકે. વાહનો માટે 200 મીટર આગળ યુ-ટર્ન આપવામાં આવ્યો છે, જેથી હવે આ વિસ્તારના નાગરિકોને ટ્રાફિકની સમસ્યામાંથી મુક્તિ મળશે
Ahmedabad Police News : અમદાવાદમાં ટ્રાફિકની સમસ્યાનું નિવારણ લાવવાના અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા પ્રયાસ શરૂ કરાયા છે. ત્યારે ટ્રાફિક સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા નવતર પ્રયાસ કરાયો. જેમાં પૂર્વ વિસ્તારમાં 12 કટ બંધ કરીને 200 મીટર આગળ કટ મૂકાયા છે. જેથી હવેપૂર્વ વિસ્તારમાં વાહનચાલકોને ચાર રસ્તા પર ઉભું રહેવું નહીં પડે. સાથે જ સરળતાથી વાહનો પસાર થઈ શકે તે માટેનો આ પ્રયાસ છે.
પૂર્વ વિસ્તારના 12 કટ બંધ થયા
આ વિશે માહિતી આપતા અમદાવાદ પૂર્વના ડીસીપી (ટ્રાફિક) નરેશ કણઝરિયાએ કહ્યું કે, અમદાવાદમાં દિવસેને દિવસે ટ્રાફિકની સમસ્યા વધી રહી છે. આ ટ્રાફિકની સમસ્યાને નિવારવા માટે ટ્રાફિક વિભાગ દ્વારા દિવસેને દિવસે નવતર પ્રયાસ અને પ્રયોગ કરવામાં આવતા હોય છે. અમદાવાદ ટ્રાફિક પૂર્વ ડીસીપી નરેશ કણઝરિયા દ્વારા અમદાવાદ પૂર્વ વિસ્તારના તમામ જંક્શનનો પહેલા અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં કુલ 12 જંક્શન નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. આ તમામ પર જે કટ હતા, તેને બંધ કરીને 100 કે 200 મીટર આગળ નવો કટ પાડી યુ-ટર્ન આપવામાં આવ્યો છે. જેનાથી વાહનચાલકને જંકશન પર ઊભું નથી રહેવું પડતું અને સરળતાથી વાહન પસાર થઈ જાય છે.
થોડા સમય પહેલા જ ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ અમદાવાદમાં ટ્રાફિકની સમસ્યાના નિવારણ માટે રસ્તા પર કટ બંધ કરવાની વાત કરી હતી. જેના બાદ એસપી રિંગરોડ પર હિલ્લોક હોટલ પાસેનો કટ બંધ કરવામા આવ્યો હતો. આ બાદ અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર દ્વારા ટ્રાફિક વિભાગના અધિકારીઓને તાકીદ કરવામાં આવી હતી કે, અમદાવાદના મહત્વના ટ્રાફિક પોઈન્ટનો સરવે કરવામાં આવે. આ માટે ટ્રાફિક ડીસીપી નરેશ કંઝારિયાને ખાસ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
આ અંતર્ગત પોલીસ કમિશનરે ટ્રાફિક વિભાગના અધિકારીઓ સાથે મિટીંગ યોજી હતી. જેમાં ટ્રાફિક સમસ્યા ધરાવતા અમદાવાદના વિવિધ પોઇન્ટની ચર્ચા કરીને મહત્વના સુધારા અમલમાં મૂકાયા છે. જેમાં કેટલાક કટ બંધ કરવાનો પણ નિર્ણય લેવાયો છે. હાલ ટ્રાફિક વિભાગ દ્વારા સરવે ચાલી રહ્યો છે. જેના બાદ ચોક્કસ એક્શન પ્લાન અમલમાં આવશે. તેના બાદ ટ્રાફિક જામ કરતા કટને બંધ કરવામાં આવશે.
સિગ્નનના ટાઈમમાં ઘટાડો થશે
આ ઉપરાંત, અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા નિર્ણય લેવાયો છે કે, ટ્રાફિક સિગ્નલના ટાઇમર પણ કેટલાંક ચાર રસ્તા પર વધારે છે. જેથી કેટલાક વિસ્તારના ટાઇમલાઇન ઘટાડવામાં આવશે. જેથી લોકોને વધુ સમય ચાર રસ્તા પર ઉભા રહેવુ નહિ પડે.
હાલ ટ્રાફિક વિભાગના સરવેમાં નારોલ-પીરાણા, સરખેજ-જુહાપુરા, પલેડિયમ મોલ સહિતના મહત્વના ટ્રાફિક પોઈન્ટના ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ વિશે ચર્ચા કરાઈ છે. કારણ કે, આ વિસ્તારોમાં હાલ ટ્રાફિકની સમસ્યા વધુ ગંભીર બની રહી છે.
