ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

કન્ટ્રોલ રૂમને મેસેજ મળ્યો, PSI જયેન્દ્રસિંહ ગિરવતસિંહ ચોકીમાં બેસીને દારૂ પી રહ્યાં છે!

PSI Caught Drunk : અમદાવાદમાં પોલીસ અધિકારીએ જ ઉડાવ્યા દારૂબંધીના ધજાગરા.. નારોલ ટ્રાફિક પોલીસ ચોકીમાંથી પકડાયા દારૂડિયા PSI... લોકોએ દારૂ પીધેલી હાલતમાં PSI જયેન્દ્રસિંહને પકડ્યા.. 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 03, 2025, 02:36 PM IST

Ahmedabad Police ઉદય રંજન/અમદાવાદ : ગુજરાતમાં દારૂબંધીને લીરેલીરા ઉડતા જોવા મળ્યા છે. અમદાવાદ ટ્રાફિક પીએસઆઈ દારૂ પીધેલી હાલતમાં ઝડપાયા હતા. નારોલ ટ્રાફિક ચોકી પરથી દારૂ પીધેલી હાલતમાં લોકોએ પીએસઆઈને ઝડપ્યા હતા. નારોલ પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. પીએસઆઈ જયેન્દ્રસિંહ વીરપુરા સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. 

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, અમદાવાદ નારોલ ચાર રસ્તા ખાતે નારોલ ટ્રાફિક બીટના PSI જયેન્દ્રસિંહ ગિરવતસિંહ વીરપુરા દારૂ પીતા ઝડપાયા છે. ગઈ રાત્રિએ નારોલ પોલીસને કન્ટ્રોલ રૂમ પર એક મેસેજ મળ્યો હતો કે, નારોલ બ્રિજ નીચે આવેલ કે ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનની નારોલ બીટ ટ્રાફિકની ચોકીમાં PSI જયેન્દ્રસિંહ ગિરવતસિંહ વીરપુરા દારૂ પીય રહ્યા છે. 

આ મેસેજ મળતાની સાથે જ નારોલ પોલીસની એક ટીમ તપાસ માટે પહોંચી હતી. જેમાં પ્રાથમિક તપાસમાં PSI જયેન્દ્રસિંહ ગિરવતસિંહ વીરપુરા નશાની હાલતમાં હોવાનું જણાયું હતું. પોલીસે પહેલા મેડિકલ ટેસ્ટ કરાવીને કાયદેસર નીકાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. હાલ નારોલ પોલીસે PSI જયેન્દ્રસિંહ ગિરવતસિંહ વીરપુરાની ધરપકડ કરી જામીન પર મુક્ત કર્યા છે. 

ટ્રાફિક વિભાગ દ્વારા પર નારોલ ટ્રાફિક બીટ ના PSI જયેન્દ્રસિંહ ગિરવતસિંહ વીરપુરા સામે ખાતાકીય તપાસ કરી શકે છે ત્યારે આ દારૂ ક્યાંથી લાવ્યા તેને લઈ ને પણ નારોલ પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

Ahmedabad policeliqour banઅમદાવાદ પોલીસદારૂબંધી

