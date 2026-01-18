Prev
અમદાવાદના વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પર ત્રિપલ અકસ્માત : રમરમાટ દોડતી ફોરચ્યુનર ગાડીએ બસ-કારને અડફેટે લીધા

Ahmedabad Accident : અમદાવાદના વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પાસે રવિવારે સવારે ગમખ્વાર ત્રિપલ અકસ્માત સર્જાયો. બ્રેઝા કાર, એસ.ટી બસ અને ફોર્ચ્યુનર કાર વચ્ચે જોરદાર ટક્કર થઈ. જેમાં ફોરચ્યુનર કારમાં સવાર યુવકનું ઘટનાસ્થળે મોત, તો યુવતીની સ્થિતિ ગંભીર.

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 18, 2026, 12:21 PM IST

Ahmedabad News : અમદાવાદના વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પાસે રવિવારની સવારે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. એસ.ટી બસ અને બે કાર વચ્ચે ત્રિપલ અકસ્માતમાં ફોર્ચ્યુનરે કાબૂ ગુમાવતા બસ સાથે ટકરાઈ હતી. ડિવાઈડર કૂદીને બસ સાથે ફોર્ચ્યુનર કાર અથડાઈ હતી. તો આ કારણે બસની બાજુમાં જતી બ્રેઝા કારને ટક્કર વાગી હતી. જેને કારણે કારમાં સવાર યુવકનું મોત નિપજ્યું છે. વૈષ્ણોદેવી નજીક ત્રિપલ અકસ્માતની ઘટના બની, તેાં ગાંધીનગર જિલ્લા ભાજપના પૂર્વ મહામંત્રી ઈશ્વરસિંહ વાઘેલાના 21 વર્ષીય પુત્ર ધવલનું અકસ્માતમાં મોત નિપજ્યું છે. 

વૈષ્ણોદેવી પાસે ફોરચુનર કારમાં સવાર ભાજપના ઈશ્વરસિંહ વાઘેલાનો પુત્ર ધવલ વાઘેલાએ ઓવરટેક કરવા જતા સામે આવતી ST બસ અને તેની પાછળ આવતી બ્રેઝા કારચાલક વચ્ચે ત્રિપલ અકસ્માતની ઘટના બની. જેમાં ઓવરટેક કરવા ગયેલા ધવલ વાઘેલાનું મોત નિપજ્યું છે. જયારે તેની સાથે કારમાં સવાર અન્ય યુવતીની હાલત ગંભીર થતા ICU માં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી છે. ઘટનાના CCTV સામે આવતા અકસ્માતની સ્પષ્ટ તસવીરો સામે આવી છે. 

ફોરચ્યુનર કાર ઓવરટેક કરવા જતા અકસ્માત સર્જાયો હતો
અમદાવાદથી ગાંધીનગર તરફ જતી કાર અન્ય કારને ઓવર ટેક કરવા જતા ડીવાયડર સાથે અથડાતા સામેની તરફથી આવતી ST સાથે અથડાઈ હતી. એકાએક સામેથી કાર ડીવાઈડર કૂદીને આવતા ST ના ડ્રાઈવરે પણ સ્ટેરીંગ ઉપરથી કાબુ ગુમાવ્યો હતો. જેની પાછળ અન્ય કાર ચાલકનો પણ અકસ્માત થયો હતો. સમગ્ર મામલે ટ્રાફિક પોલીસે ગુનો દાખલ કરી તપાસ હાથ ધરી છે.

વૈષ્ણોદેવી અકસ્માત મામલે પોલીસનું નિવેદન
અકસ્માત વિશે પીઆઈ એલ.ડી. ઓડેદરાએ જણાવ્યું કે, આજે રવિવારે સવારે 8:45 થી 9 વાગે સુધી ફોર્ચ્યુનર કાર અને ST બસ વચ્ચે અકસ્માત થયો હતો. હિંમતનગરથી રાજકોટ તરફ બસ જતી હતી. તો કાર અમદાવાદથી ગાંધીનગર તરફ જઈ રહી હતી. ફોર્ચ્યુનર કારચાલક અગમ્ય કારણોસર સ્ટીયરીંગ ઉપરથી કાબુ ગુમાવતા ST બસ સાથે અથડાઈ હતી. જેમાં કાર ચાલક મૃત્યુ પામ્યા છે. મૃતકનું PM કરાવી આગળ FIR દાખલ કરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. કારની સ્પીડ અમે કંપનીમાંથી કઢાવીશું. આ અકસ્માતમાં ST બસ ચાલકને ઈજા પહોંચી છે, જયારે મુસાફરોને ઇજા પહોંચી નથી.

યુવકના પિતા ભાજપના નેતા 
આ અકસ્માતમાં જે યુવકનું મોત નિપજ્યું છે, તેના પિતા ભાજપના નેતા છે. મૃતક ધવલ વાઘેલાા પિતા ગાંધીનગર જિલ્લા ભાજપના પૂર્વ સંગઠન મહામંત્રી હતા. તેના પત્ની પૂર્વ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ રહી ચૂક્યા છે. આઈ. બી. વાઘેલા વ્યવસાયે વકીલ છે.

