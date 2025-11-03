અમદાવાદના બે પીઆઈના માથે કોના હાથ? દોઢ મહિનામાં બીજી વાર બદલીના ઓર્ડર છુટ્યા
Ahmedabad PI Transfer Order : અમદાવાદના બે પીઆઈની પત્નીઓને કારણે વડોદરા બદલી થઈ, પણ બંને ત્યા હાજર જ ન થયા, હવે ફરીથી બદલીનો ઓર્ડર આવ્યો
Ahmedabad Police : થોડા સમય પહેલા અમદાવાદ પોલીસમાં બે પીઆઈની બદલીનો મુદ્દો ટોકિંગ પોઈન્ટ બન્યો હતો. પહેલીવાર એવું જોવા મળ્યું કે, પત્નીઓને કારણે અમદાવાદ પોલીસના બે પીઆઈની બદલીના તાત્કાલિક ઓર્ડર છૂટ્યા હોય. પત્નીઓને કારણે પીઆઈના ટ્રાન્સફર થયા હોય તેવા કિસ્સાથી પોલીસ બેડામાં ભારે ચર્ચા જાગી હતી. પરંતુ આ બદલીઓનો સુખદ અંત આવ્યો છે.
બે પીઆઈને અચાનક વડોદરા ટ્રાન્સફર કરાયા હતા
વાત જાણે એેમ હતી કે, આમ તો ગુજરાત પોલીસમાં એકલ દોકલ ટ્રાન્સફરના ઓર્ડર ક્યારેય છુટતા નથી. પરંતું થોડા સમય પહેલા અચાનક અમદાવાદ શહેરમાંથી એ. આર.ધવન અને એન.જી.સોલંકી એમ બે PIને તાત્કાલિક છૂટા કરીને વડોદરા શહેર ખાતે હાજર થવાની સૂચના સાથે ટ્રાન્સફર ઓર્ડર છુટ્યો હતો. આ બંની પીઆઈની અચાનક બદલીથી પોલીસ બેડામાં ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ હતી. પરંતું તેમની બદલીઓ થવા પાછળનું મુખ્ય કારણ તેમની પત્નીઓ હતી.
પત્નીઓને કારણે પીઆઈના થયા ટ્રાન્સફર
આ બંને PIના પત્ની અનુક્રમે રિમા મુન્શી અને રૂપલ સોલંકી અમદાવાદ શહેરમાં ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ- DCP તરીકે બદલી થઈને આવ્યા હતા. સ્ટેટ પોલીસ સર્વિસ- SPS કેડરના આ બંને મહિલા ઓફિસરોના ઈન્સ્પેક્ટર પતિ પણ શહેરમાં ફરજ પર હતા. તેથી ત્યાં જ પત્નીઓ ટ્રાન્સફર થઈને આવતા બંને પીઆઈ પતિઓને તાત્કાલિક છુટા કરીને વડોદરામાં હાજર થવાનો ઓર્ડર કરાયો હતો.
પીઆઈને ફરીથી અમદાવાદમાં મૂકાયા
હવે આ બદલીઓના ઓર્ડરના લેટેસ્ટ અપડેટ એવા છે કે, બંને પીઆઈના ફરીથી અમદાવાદમાં બદલીના ઓર્ડર છૂટ્યા છે. 12 સપ્ટેમ્બરે બદલીના ઓર્ડર થયા બાદ બંને PI વડોદરા હાજર થયા જ ન હતા. અમદાવાદમાં જ ફરજબધ્ધ રહેતા આ આખોય કિસ્સો ફરી ચર્ચામાં આવ્યો હતો.
પોલીસ બેડામાં એવી ચર્ચા છે કે, હર્ષ સંઘવી ગૃહ રાજ્ય મંત્રીથી નાયબ મુખ્યમંત્રી- Dy.CM તરીકે પ્રમોટ થયા પછી સવા મહિના પહેલા DGPનો ટ્રાન્સફર ઓર્ડર થયો છે અને શુક્રવારની સાંજે ધવનને અમદાવાદ ગ્રામ્ય અને સોલંકીને ગાંધીનગર ખાતે બદલી કરવાનો નવો ઓર્ડર થયો છે. હવે બંને PI અમદાવાદ શહેરમાં નિયુક્ત DCP પત્ની અને પરિવાર સાથે રહી શકશે.
