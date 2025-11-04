ટ્રાફિકથી ધમધમતા અમદાવાદના બે રસ્તા 40 દિવસ બંધ રહેશે, એક તો વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પાસે છે!
Ahmedabad Underpass Close ; અપડાઉન કરનારા અમદાવાદીઓ ખાસ જાણી આ માહિતી, આટલા દિવસ સુધી બંધ રહેશે અમદાવાદના બે રસ્તા
Ahmedabad News : બે વિસ્તારના અમદાવાદીઓને મોટી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે. કારણ કે, આ બંને વિસ્તારના રસ્તા 40 દિવસ માટે બંધ રહેવાના છે. ત્રાગડ અંડરપાસ બંધ થવાથી ઝુંડાલથી વૈષ્ણોદેવી જવા 12 કિમી વધુ ફરવું પડશે. કારણ કે, અહીં સ્લેબનું કામ 40 દિવસ ચાલશે. તો વટરવા રેલવે બ્રિજીથી ઓવરબ્રીજના હાથીજણ સર્કલથી અસલાલી સર્કલ સુધીનો રસ્તો પણ થોડો સમય કામગીરી દરમિયાન બંધ રહેશે.
- ત્રાગડ અંડરપાસનું રિપેરિંગ બે તબક્કામાં કરવામાં આવશે.
- પ્રથમ તબક્કામાં ઝુંડાલ સર્કલથી વૈષ્ણોદેવી તરફનો માર્ગ 20 દિવસ માટે બંધ રહેશે
- બીજા તબક્કામાં વૈષ્ણોદેવીથી ઝુંડાલ તરફનો માર્ગ 20 દિવસ માટે બંધ રહેશે.
બંને રસ્તાઓ બંધ રહેવા અને અપાયેલા ડાયવર્ઝન અંગે અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જેથી લોકોએ હવે થોડો દિવસ વૈકલ્પિક માર્ગનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.
પ્રેસનોટ
તારીખ- ૧૮/૧૦/૨૦૨૫#ahmdabadtrafficpolice #ahmdabadpolice #gujaratpolice #pressnote @AhmedabadPolice pic.twitter.com/JkayFN7q14
— AHMEDABAD TRAFFIC POLICE (@PoliceAhmedabad) October 19, 2025
ત્રાગડ અંડરપાસ બંધ રહેશે
અમદાવાદ શહેરમાં અમદાવાદ શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ (AUDA) દ્વારા સરદાર પટેલ રિંગ રોડના ત્રાગડ અંડરપાસના બોક્સને રીપેરીંગ કરવાની કામગીરી કરવામાં આવનાર હોય જેથી જતા-આવતા ટ્રાફિકને દિન-૪૦ માટે તબક્કાવાર ડાયવર્ટ કરવામાં આવનાર છે. આ કામગીરી કુલ-૪૦ દિવસ સુધી ચાલનાર છે.
વાહનોની અવર-જવર માટે પ્રતિબંધિત માર્ગ
ત્રાગડ અંડરપાસ ઝુંડાલ બ્રીજથી વૈષ્ણોદેવી સર્કલ (ફેઝ-૦૧) તરફ જતા ટ્રાફિકને દિન-૨૦ માટે તથા આ રોડની કામગીરી પુર્ણ થયેથી વૈષ્ણોદેવી સર્કલથી ઝુંડાલબ્રીજ (ફેઝ-૦૨) તરફ જતા ટ્રાફિકને દિન-૨૦ માટે આમ, કુલ-૪૦ દિવસ સુધી કુલ-૪.૩૩ કિ.મી. નો માર્ગ વાહનોની અવર-જવર માટે બંધ રહેશે.
વૈકલ્પિક માર્ગ
વૈષ્ણોદેવી સર્કલથી અડાલજ સર્કલથી ઝુંડાલ સર્કલ તરફ અવર-જવર કરી શકાશે.
વટવા રેલવે ઓવરબ્રિજની કામગીરી શરૂ
અમદાવાદ શહેરમાં અમદાવાદ શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ (AUDA) દ્વારા સરદાર પટેલ રિંગ રોડના વટવા રેલ્વે ઓવરબ્રિજને રીપેરીંગ કરવાની કામગીરી કરવામાં આવનાર હોય જે દરમિયાન જતા-આવતા ટ્રાફિકને દિન-૪૦ માટે તબક્કાવાર ડાયવર્ટ કરવામાં આવનાર છે. આ કામગીરી કુલ-૪૦ દિવસ સુધી ચાલનાર છે.
વાહનોની અવર-જવર માટે પ્રતિબંધિત માર્ગ
વટવા રેલ્વે ઓવરબ્રીજના હાથીજણ સર્કલથી અસલાલી સર્કલ (ફેઝ-૧) તરફ જતા ટ્રાફિકને દિન-૨૦ માટે તથા આ રોડની કામગીરી પુર્ણ થયેથી અસલાલી સર્કલથી હાથીજણ સર્કલ (ફેઝ-૨) કુલ-૨૦ દિવસ માટે આમ, કુલ-૪૦ દિવસ સુધી કુલ-૭.૩૫ કિ.મી. નો માર્ગ વાહનોની અવર-જવર માટે બંધ રહેશે.
વૈકલ્પિક માર્ગ
સરદાર પટેલ રીંગ રોડથી રોપડા ચાર રસ્તાથી સરસ્વતી ચાર રસ્તા સુધી એક બાજુનો રસ્તો બંધ કરી બીજી બાજુનો રસ્તો ચાલુ રહેશે જે રસ્તા પર વાહનોની અવર-જવર કરી શકાશે.
