બ્રેકિંગ ન્યૂઝ : અમદાવાદની 10 થી વધુ શાળાઓને મળી બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી
Ahmedabad Schools Bomb Threat Call : અમદાવાદમાં વધુ એકવાર બોમ્બની ધમકીભર્યા મેઈલ આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. સંત કબીર સ્કૂલને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા તંત્ર દોડતું થયું છે અને તપાસ હાથ ધરાઈ છે
Ahmedabad News : ગુજરાતમાં વિવિધ સ્થળોનો બોમ્બથી ઉડાવી દેવાના ધમકીભર્યા મેસેજ મળવાનો સિલસિલો યથાવત છે. ત્યારે આજે અમદાવાદની 2 સ્કૂલોને ધમકી ભર્યો મેલ મળ્યો છે. અમદાવાદની સંત કબીર સ્કૂલને ધમકી મળી છે. બોંબથી ઉડાવી દેવાની ધમકી ભર્યો મેલ મળવાથી તંત્ર દોડતું થયું છે.
અમદાવાદમાં બોમ્બની ધમકી મળવાના મેલ સતત મળી રહ્યાં છે. ત્યારે આજે શહેરની જાણીતી સંત કબીર સ્કૂલને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી. સંત કબીર સ્કૂલની ત્રણેય બ્રાન્ચ માટે મેલ મોકલાયો હતો. જેના બાદ પોલીસ દ્વારા સ્કૂલમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. ફાયર વિભાગી ટીમ દ્વારા સઘન ચેકિંગ કરાયું છે. આ ધમકીભર્યો મેઈલ ક્યાંથી આવ્યો છે, તે દિશામાં પણ પોલીસ તપાસ કરશે.
અમદાવાદની સ્કૂલોને મળી બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, સેન્ટ ઝેવીઅર્સ અને સંત કબીર સ્કૂલને મળી ધમકી#Ahmedabad #BombThreat #SchoolNews #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #viralshorts #viralvideos #viralreels #trending #trendingshorts #trendingvideo #trendingreels #SHORT pic.twitter.com/zlEaNkYbkB
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) January 23, 2026
અમદાવાદની સ્કૂલોને ફરીથી બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળવાની શરૂ થઈ છે. અમદાવાદની DPS સહિત 7 સ્કૂલોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. શહેરની જાણીતી સંત કબીર સ્કૂલની ત્રણ બ્રાન્ચ, DPS સહિત અન્ય 7 સ્કૂલોને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી મળી છે. પોલીસ દ્વારા હાલ તમામ સ્કૂલોમાં બોમ્બ-ડોગ સ્ક્વોડ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત શહેરની અન્ય સ્કૂલોને પણ ધમકી મળી છે કે નહીં તે જાણવા સ્કૂલો દ્વારા ઇ-મેલ તપાસવામાં આવી રહ્યાં છે. બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી મળવાના પગલે ફાયર બ્રિગેડની ટીમોને પણ જાણ કરી સ્કૂલો પર તપાસ માટે મોકલવામાં આવી છે. સ્કૂલોમાં વાલીઓ બાળકોને લેવા પહોંચી ગયા છે. સ્કૂલ દ્વારા જે વાલીઓને બાળક લઈ જવા હોય તેમને લઈ જવા દેવામાં આવી રહ્યા છે.
કઈ કઈ સ્કૂલોને ધમકી મળી
- સેન્ટ ઝેવિયર્સ, મેમનગર
- કેલોરેક્ષ સ્કૂલ, ઘાટલોડિયા
- DPS સ્કૂલ, બોપલ
- સ્વયંમ સ્કૂલ
- સંત કબીર સ્કૂલની ૩ બ્રાન્ચ
થોડા સમય પહેલા ગુજરાતભરની કોર્ટને ધમકીભર્યા મેઈલ મળ્યા હતા. જેમાં સુરત, આણંદ, રાજકોટ, અમદાવાદ અને ભરૂચની લોઅર કોર્ટને RDXથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી. ગુજરાત હાઈકોર્ટને પણ બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી મળી હતી. ઈમેલ દ્વારા બોમ્બ મુક્યો હોવાની ધમકી અપાઈ હતી. પોલીસે કોર્ટ પરિસરને ખાલી કરીને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
