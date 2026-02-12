અમદાવાદના અસારવાથી ઉદયપુર વચ્ચે દોડશે વંદેભારત, 4 કલાકમાં પુરી થશે સફર, જાણો ટાઇમ-ટેબલ
Vande Bharat Express: ગુજરાત અને રાજસ્થાન વચ્ચે રેલ કનેક્ટિવિટી વધારવા માટે એક નવી વંદે ભારત ટ્રેન શરૂ કરવામાં આવશે. આ ટ્રેન અમદાવાદથી ઉદયપુર વચ્ચે ચાલશે.
Ahmedabad News: અમદાવાદથી ઉદયપુર જવા માટે હવે મુસાફરોને સરળતા રહેશે. કારણ કે અમદાવાદથી લેક સિટી ઉદયપુર માટે વંદેભારત ટ્રેનનું સંચાલન થશે. આ ટ્રેન અમદાવાદના અસારવા સ્ટેશનથી ઉદયપુર જશે. વંદેભારત ટ્રેન સેવા શરૂ થવાથી હવે ઉદયપુર ફટાફટ પહોંચી શકાશે. રેલવેએ આ ટ્રેન સંચાલનને મંજૂરી આપી છે. રેલ મંત્રાલયે રાજસ્થાનના દક્ષિણી ભાગથી ગુજરાતને ઝડપી કનેક્ટિવિટી આપવાના ઈદ્દેશ્યથી આ ટ્રેન સેવાને મંજૂરી આપી છે. જલ્દી બંને શહેરો વચ્ચે આ ટ્રેન સેવા શરૂ થઈ જશે. ઉલ્લેખનીય છે કે અમદાવાદના કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનનું રિનોવેશન ચાલી રહ્યું છે. આ રેલવે સ્ટેશનને વર્લ્ડ ક્લાસ સ્ટેશન બનાવવામાં આવી રહ્યું છે.
અમદાવાદ-ઉદયપુર વંદેભારત ટ્રેનનું ટાઈમટેબલ
ઉદયપુર- અસારવા (ટ્રેન નંબર 26963)
સ્ટેશન આવવા/જવાનો સમય
ઉદયપુર શહેર- 06:10
જાવર - 06:43 06:45
ડુંગરપુર- 07:48 07:50
હિંમતનગર- 09:05 09:07
અસારવા (અમદાવાદ) 10:25
અસારવા→ઉદયપુર (ટ્રેન નંબર 26964)
સ્ટેશન આવવા/જવાનો સમય
અસારવા (અમદાવાદ) 17:45
હિંમતનગર- 18:53 18:55
ડૂંગરપુર- 20:03 20:05
જાવર- 21:05 21:07
ઉદયપુર સિટી- 22:00
જલ્દી જાહેર થશે તારીખ
અમદાવાદથી ઉદયપુર વચ્ચે ચાલનાર વંદે ભારતના સંચાલનની તારીખ હજુ જાહેર કરવામાં આવી નથી. સૂત્રોનું કહેવું છે કે જલ્દી તારીખ જાહેર થઈ શકે છે. બીજીતરફ આ ટ્રેનને સુરત સુધી લંગાવવાની માગ પણ કરવામાં આવી છે. જાણકારી અનુસાર નવી મંજૂર કરવામાં આવેલી ટ્રેન જોડી 26963/26964 ઉદયપુર-અસારવા (અમદાવાદ) વંદેભારત એક્સપ્રેસ મંગળવારને છોડી સપ્તાહમાં છ દિવસ ચાલશે.
પ્રાઇમરી મેન્ટેનન્સ ઉદયપુરમાં કરવામાં આવશે, જેમાં એક વંદે ભારત રેક લગાવવામાં આવશે. આ ટ્રેન જાવર, ડૂંગરપુર અને હિંમતનગરમાં ઉભી રહેશે. આ ટ્રેનના સંચાલનથી ઉદયપુર-અમદાવાદ વચ્ચે મુસાફરી કરતા લોકોને સુવિધા મળશે. મહત્વનું છે કે ઉદયપુર ફરવાનું સ્થળ છે અને મોટી સંખ્યામાં ગુજરાતીઓ ત્યાં ફરવા જતાં હોય છે.
