ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અમદાવાદના ફેમસ વસ્ત્રાપુર લેકમાં હવે પ્રવેશ ફી વસૂલાશે, મફતમાં નહિ મળે એન્ટ્રી

Vastrapur Lake Open : વસ્ત્રાપુર લેકમાં જવા માટે પ્રવેશ ફી રાખવામાં આવશે, જાણો વ્યક્તિ દીઠ કેટલા રૂપિયા ઉઘરાવવામાં આવશે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 28, 2025, 08:05 PM IST

Ahmedabad News : શહેરના વસ્ત્રાપુર તળાવમાં હાલ સમારકામ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે. આ તળાવ ડિસેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં ફરી ખૂલશે. ત્યારે વસ્ત્રાપુર લેકને લઈને મોટા સમાચાર આવ્યા છે. વસ્ત્રાપુર લેકમાં એન્ટ્રી માટે હવે રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. 
 
દોઢ વર્ષના રિનોવેશન બાદ આખરે વસ્ત્રાપુર લેકને ખુલ્લું મુકવામાં આવશે. હવે વસ્ત્રાપુર લેકમાં પણ પ્રવેશ ફી લેવામાં આવશે. દરેક મુલાકાતીઓને લેકની મુલાકાત માટે એન્ટ્રી ફી ચૂકવવી પડશે. તો જ લેકમાં એન્ટ્રી મળી શકશે. 

આ વિશે અમદાવાદના મહાનગરપાલિકાના રિક્રિએશન કમિટીના ચેરમેન જયેશ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું કે, સ્થાનિકોની રજુઆત બાદ પ્રવેશ ફી લેવાનો નિર્ણય કરાયો છે. જે મુજબ, મુલાકાતી પાસેથી પ્રવેશ ફી તરીકે 10 રૂપિયા વસૂલવામાં આવશે. જોકે, થોડા સમય માટે ગાર્ડનમાં કોઈ ફી વસૂલી નહિ શકાય. કેટલાક સમય દરમિયાન લેકમાં ફ્રીમાં એન્ટ્રી મળશે.  

  • સવારે 6:00 થી 10 સુધી નિઃશુલ્ક  પ્રવેશ 
  • સવારે 10 થી બપોરે 12 અને બપોરે 2 થી રાત્રે 10 સુધી 10 રૂપિયાની ફી ચૂકવીને એન્ટ્રી મળશે 
  • દિવ્યાંગ વ્યક્તિ, પાંચ વર્ષ સુધીના બાળકો માટે નિઃશુલ્ક પ્રવેશ 
  • આગામી 1 જાન્યુઆરી 2026 થી પ્રવેશ ફીનું અમલીકરણ થશે

ઉલ્લેખનીય છે કે, રૂ.10 કરોડના ખર્ચે અને દોઢ વર્ષ બાદ વસ્ત્રાપુર લેકની નવીનીકરણ કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે. તેથી હવે તેનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. લોકાર્પણની તારીખ અંગે હાલ ચોક્કસ નિર્ણય લેવાયો નથી. આ લેકમાં વોકિંગ ટ્રેક, ચિલ્ડ્રન પ્લે એરિયા, સિનિયર સિટીઝન સ્પેસ અને ફૂલછોડની વ્યવસ્થા કરાઈ છે. 

ઉલ્લેખનીય છે કે આ પ્રોજેક્ટના સતત વિલંબ થઈ રહ્યો છે, ઘણી વખત સમયમર્યાદા લંબાવવામાં આવી હતી. અનેક ડિઝાઇન ફેરફારોને કારણે ખર્ચમાં પણ તીવ્ર વધારો થયો છે. તળાવને ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ માં સમારકામ માટે બંધ કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે AMC દ્વારા છ મહિનાની સમયરેખા જાહેર કરવામાં આવી હતી. જોકે, સમસ્યાઓ તો ઘણી વહેલી શરૂ થઈ ગઈ હતી. જૂન 2022માં ભારે વરસાદને કારણે તળાવની પાળને કેટલાક સ્થળોએ નુકસાન થયું હતું. તેમજ ભૂવા પડ્યા હતા.

8 કરોડના ખર્ચે રિનોવેશન
AMC એ શરૂઆતમાં સમારકામ માટે ₹ એક કરોડ ફાળવ્યા હતા, ત્યારબાદ ભૂવા પૂરવા માટે થોડા લાખ ફાળવ્યા હતા. આખરે, અધિકારીઓએ સંપૂર્ણ પાયે પુનર્વિકાસ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. વૉક વે ખૂબ જ ખરાબ થઈ ગયો હતો. ઉંદરોએ ઊંડા ખાડાઓ કર્યા હતા, જેના કારણે રસ્તાના કેટલાક ભાગો તૂટી પડ્યા હતા. ઓગસ્ટ 2024 સુધીમાં, મૂળ પ્રોજેક્ટ ખર્ચ ₹ 5 કરોડથી વધીને ₹ 8 કરોડ થયો હતો.

